 День Соборності: Франція і Німеччина висловили підтримку незалежності України

Про це йдеться в повідомленнях Посольств Франції та Німеччини у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Франція стоїть поруч з Україною в цей День Соборності і знову висловлює свою підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету країни", - заявили французькі дипломати.
Своєю чергою, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен написала: "Вітаю Україну з Днем Соборності! Німеччина і надалі підтримуватиме прагнення наших українських друзів до єдності в суверенній і незалежній Україні".
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Фельдгузен - це "польова дупа"?
(но за твоим туловищем уже выехали, свинопёс)