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Все про:Німеччина (1361) День Соборності України (41) Соборність (4) Франція (820)

 День Соборності: Франція і Німеччина висловили підтримку незалежності України

Франція і Німеччина висловили підтримку незалежності та суверенітету України з нагоди Дня Соборності.

Про це йдеться в повідомленнях Посольств Франції та Німеччини у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Франція стоїть поруч з Україною в цей День Соборності і знову висловлює свою підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету країни", - заявили французькі дипломати.

Своєю чергою, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен написала: "Вітаю Україну з Днем Соборності! Німеччина і надалі підтримуватиме прагнення наших українських друзів до єдності в суверенній і незалежній Україні".

Також дивіться: Закликаємо Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, - посольство США привітало українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171235
 
 
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Але ембарго на постачання озброєння в Україну не скасовують !
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посол Германии в Украине Анка Фельдгузен

...
Фельдгузен - це "польова дупа"?
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За часів вконтакту був додаток "Генератор постов" - з їхнього пабліку серед іншого зберіг ось цей шедевр... чисто німецький...

День Соборності: Франція і Німеччина висловили підтримку незалежності України - Цензор.НЕТ 9069
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У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать ухехали
(но за твоим туловищем уже выехали, свинопёс)
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Редактор , видаляйте цей непотріб ⬆️ , будь ласка .
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Франция и Германия хоть выразили,а говнокомандующий вообще свалил с праздника украинцев к себе на родину, чтобы повидаться с шефом
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