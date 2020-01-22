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 НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін (оновлено)

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою намагалися вручити підозру колишньому представнику президента в Криму Борису Бабіну.

Про це Бабін повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні САП та НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК через мою діяльність на посаді Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна", - написав він.

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У коментарі Цензор.НЕТ Бабін сказав: "Основною метою цього замовлення є по-перше, ув’язнення мене на тривалий час, а по-друге, видача росіянам або моє зникнення десь дорогою. Я знав про цю ситуацію. Не ховався і не збираюся ховатися. Це війна і я дезертирувати зі свого фронту не буду", - сказав він.

На питання, що саме йому інкримінують, Бабін зазначив, що це фантазії органів, вручається підозра, а те, наскільки підозра законна, буде вирішувати суд.

"Коли буде обиратися запобіжний захід, я запрошу медіа, і все це почують", - додав він.

Цензор.НЕТ направив запит в НАБУ і САП для з'ясування подробиць.

НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171233
 
 
 Топ коментарі
 
когда портнова судить будут?
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НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін - Цензор.НЕТ 5454 товарисч рус-иван, Андрей Соколов....это опять вы?

Идите лучше выпейте снова за нашу победу..

https://youtu.be/JppncLcspXE
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В смысле пытались? А он типа отказался принимать подозрение? А что - так можно?
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В смысле пытались? А он типа отказался принимать подозрение? А что - так можно?
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Типа тавоНАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин - Цензор.НЕТ 7485
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На экранах страны - 24 числа! НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін - Цензор.НЕТ 877
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Как показывают события последних месяцев, то да - можно и полицию и НАБУ с САП отправлять в пешее эротическое путешествие, а тебе за то ничего не будет...
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товарисч рус-иван, Андрей Соколов....это опять вы?

Идите лучше выпейте снова за нашу победу..

https://youtu.be/JppncLcspXE
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Андрей Соколов 1b6fe907 - ну вот..., другое дело..

после 200 грамм оно и повеселее то ....
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Вор должен сидеть в тюрьме НАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин - Цензор.НЕТ 8404
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эй, Швондер, что украл полномочный?
скрепки ?

а Бабломойский украл "Приват" НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін - Цензор.НЕТ 8459
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А если бы это был день рождения Клары Цеткин, то Бабин бы тоже возмущался? Будь мужиком, возьми это подозрение, сходи на эти допросы. Никто тебя расстреливать не будет.
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Кажись, он что-то мутит...а подозрение давно лежит в кармане!

"Когда будет избираться мера пресечения, я приглашу медиа, и все это услышат", - добавил он.. Источник: https://censor.net.ua/n3171233
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Да все они мутят и никто ещё не признался и не раскаялся, что "мол так и так, бес попутал меня ".
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Подозрение нужно вручать Коломойскому, Богдану, Портнову, Шарию, Лукаш, Клименко, Азарову, Лебедеву, Якименку, Арбузову, Курченко, Колесникову, Вилкулу, Скорику, Саламатину.
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******* !!!!!Чому вороги України, зрадники , агенти Кремля Портнов, Медведчук, Бойко, Волошин ... ще на волі, не знешкоджені, або по крайній мірі не сидять в зоні довічно!!??? Коли ви вже почнете знешкоджувати це зло України а не кошмарити патріотів, захисників України !?Просто поражає *******!!! Уклоністи від служби в ЗСУ, втікачі від призову в ЗСУ для захисту від агресії Кремля, ті хто не стояв на Майдані і не захищав волю і цінності свободи, приходят для арешту тих хто відстоював незалежність УКРАЇНИ!? Зеля дограєтесь!
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цікаво, які матеріальні цінності були у підзвіті цього уповноваженого, що йому закидають 191 статтю ?
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Бабин выступал против подачи воды в Крым. Может уже Зе договорился с Путиным к весне о воде в оккупированный Крым?
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