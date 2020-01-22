 Торік в окупованому Криму зафіксували 335 політично мотивованих арештів, - Меджліс

Про це в середу на брифінгу в Києві заявив глава Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За 2019 рік Кримськотатарським ресурсним центром було зафіксовано 86 обшуків, 157 затримань, 194 допити, опитування і бесіди, 335 випадків арешту, з них 43 - за новими кримінальними справами, в тому числі, дві - заочно", - розповів Барієв.
Крім того, зазначив член Меджлісу, було зафіксовано 33 вироки, винесені щодо кримських політв'язнів, і 252 рішення щодо продовження утримання під вартою.
За словами Барієва, Кримськотатарському ресурсному центру відомо про 578 випадків порушення права кримчан на справедливий суд.
Експерти КРЦ також встановили, що в 2019 році були 90 випадків порушення щодо фізичного і психічного здоров'я та 69 фактів незаконного етапування кримських політв'язнів.
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