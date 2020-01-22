 Коронавірус із Китаю дістався до Росії і США, Трамп каже, що "все під контролем"

Жінку доправили до лікарні прямо з аеропорту Хабаровська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

За даними пресслужби аеропорту, пасажирка прилетіла в Росію з Харбіна.

"Росспоживнагляд зараз зустрічає всі літаки в аеропорту, з нічного рейсу з Харбіна 21 січня госпіталізували одну жінку з високою температурою, відвезли в лікарню через підозру на смертельний коронавірус. Начебто діагноз не підтвердили, але це неточна інформація", - повідомили в аеропорту.

До поширення коронавірусу в ЄС готуються в Італії, інформує місцеве видання Wantedinrome. Так, перевіряється можливість захворювання на рейсах з китайського мегаполісу Ухань, де вперше зафіксували вірус. Пілотів зобов'язали повідомляти про будь-яких пацієнтів з відповідними симптомами, щоб з аеропорту їх відразу могли доставити в лікарню.

У Міністерстві охорони здоров'я Італії додали, що ймовірність того, що вірус потрапить до Європейського Союзу "невелика, але не виключена".

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Перший випадок захворювання відзначений у США, але президент Дональд Трамп стверджує, що у нього "все під контролем". Про це він сказав у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує SkyNews.

"У нас є план, і ми думаємо, що він буде виконаний дуже добре. Ми вже виконали його дуже добре. Центр контролю захворювань (CDC) приголомшливий. Дуже професійний", - сказав американський лідер.

Але американські вчені говорять, що на розробку вакцини від вірусу знадобиться декілька місяців, повідомляє CNN. Вчений Ентоні Фаучі повідомив, що для розробки вакцини буде потрібно кілька місяців. Зараз учені роблять "лише перші кроки".

Сьогодні ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набуває поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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Тим часом кількістьжертв коронавірусу в Китаї виросло до 9. Підтверджено 440 випадків зараження.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.