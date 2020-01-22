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Все про:вірус (52) ВОЗ (32) Італія (336) Китай (226) Росія (15088) США (5962)

 Коронавірус із Китаю дістався до Росії і США, Трамп каже, що "все під контролем"

Вірус nCoV поширився на Таїланд, Японію, Південну Корею, Тайвань і США. Пацієнтку з Китаю з підозрою на це захворювання госпіталізували в російському Хабаровську.

Жінку доправили до лікарні прямо з аеропорту Хабаровська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

За даними пресслужби аеропорту, пасажирка прилетіла в Росію з Харбіна.

"Росспоживнагляд зараз зустрічає всі літаки в аеропорту, з нічного рейсу з Харбіна 21 січня госпіталізували одну жінку з високою температурою, відвезли в лікарню через підозру на смертельний коронавірус. Начебто діагноз не підтвердили, але це неточна інформація", - повідомили в аеропорту.

До поширення коронавірусу в ЄС готуються в Італії, інформує місцеве видання Wantedinrome. Так, перевіряється можливість захворювання на рейсах з китайського мегаполісу Ухань, де вперше зафіксували вірус. Пілотів зобов'язали повідомляти про будь-яких пацієнтів з відповідними симптомами, щоб з аеропорту їх відразу могли доставити в лікарню.

У Міністерстві охорони здоров'я Італії додали, що ймовірність того, що вірус потрапить до Європейського Союзу "невелика, але не виключена".

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Перший випадок захворювання відзначений у США, але президент Дональд Трамп стверджує, що у нього "все під контролем". Про це він сказав у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує  SkyNews.

"У нас є план, і ми думаємо, що він буде виконаний дуже добре. Ми вже виконали його дуже добре. Центр контролю захворювань (CDC) приголомшливий. Дуже професійний", - сказав американський лідер.

Але американські вчені говорять, що на розробку вакцини від вірусу знадобиться декілька місяців, повідомляє CNN. Вчений Ентоні Фаучі повідомив, що для розробки вакцини буде потрібно кілька місяців. Зараз учені роблять "лише перші кроки".

Сьогодні ВООЗ скликає екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набуває поширення в Китаї. На зустрічі мають обговорити, чи є поширення вірусу міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

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Тим часом кількістьжертв коронавірусу в Китаї виросло до 9. Підтверджено 440 випадків зараження.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171230
 
 
 Топ коментарі
 
Нам ще цієї напасті не вистарчало! Вже маємо епідемію зебілів!
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...бедняга, и тебе в штаны попало? Коронавірус із Китаю дістався до Росії і США, Трамп каже, що "все під контролем" - Цензор.НЕТ 962
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"Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем"" - Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282
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Это все херня. Такая же как и птичий грип которого никто не заметил. Вот когда на улицах трупы везде будут валяться неубранные, потому что некому убирать, вот тогда и можно будет о чем то волноваться.
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"Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем"" - Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282 Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8282
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Леонид Осипович Утёсов (настоящее имя Лазарь (Лейзер) Иосифович Вайсбейн; 10 [22] марта 1895 - 9 марта 1982) - русский и советский эстрадный артист - певец, чтец, дирижёр, руководитель оркестра, конферансье; актёр. Народный артист СССР (1965, первым из артистов эстрады удостоен этого звания). Исполнял песни в различных жанрах от джаза до городского романса.

Не знаю, зачем я это пощу (постю). Наверное, от восхищения.
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Нам ще цієї напасті не вистарчало! Вже маємо епідемію зебілів!
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Вся Украина залиа жидким дерьмом ПОРОХОБОТОВ
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та ему не привыкать, оно встало одной ногой потрусило, шаурма выпала со штанины и можно дальше в бой, преследовать Петра ))
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Интересно, а в наших аэропортах предпримут какие-то меры или ограничатся хором Верёвки по телевизору?
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А что там делает Моника яЗЕлох 42 годика? Опять по какую то юбку спряталась и ждет что кто то скажет умную фразу?
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Наш ********** хоч знає що таке коронавірус, чи чекає нової нагоди для траурного шоу.
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Кстати именно так и начинаются глобальные эпидемии. Сначала никто не обращает внимания на новый вирус, а потом внезапно вспыхивает эпидемия. МОЗ Украины не помешало бы выпустить Пресс-релиз или сделать заявление по этому поводу. Не нужно ждать, пока у нас зарегистрируют первого заболевшего.
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А хто там? Міністерка без медичної освіти і 70 тис грн зряплатою релізити буде? Це тільки Супрунша з американським дипломом дура була, а ці богомобрані безальтернативний варіант.
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дідько, а ми збиралися весною в Хайнянь махнути... мабуть, не судилося((( лячно якось
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Вирус nCoV распространился на Таиланд, Японию, Южную Корею, Тайвань и США. Пациентку из Китая с подозрением на это заболевание госпитализировали в российском Хабаровске."
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".
Американский вирус nCoV или какой-то другой вирус будет действовать только на монголоидную расу, устранять конкурентов на мировое господство
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Бурят Путин тоже под раздачу попадает?
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