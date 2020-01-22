EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1004  3
Все про:фільсифікація (8) суд (5729) в'язниця (216) Держпраці (5)

 До року в'язниці засуджено трьох чиновників Держпраці за службове підроблення

Троє посадових осіб ГУ Держпраці в м.Києві та Київській області, які здійснювали підробку службових документів, проведуть один рік за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначені службовці, будучи уповноваженими на прийняття іспитів з питань охорони праці та пожежної безпеки в осіб, які згідно із законом зобов’язані проходити відповідну перевірку, фактично не проводили жодних іспитів, а лише вносили до протоколів засідання комісії відомості про те, що особи пройшли таку перевірку, та видавали їм відповідні посвідчення.

У ході судового розгляду місцевою прокуратурою повністю доведено винуватість трьох працівників Держпраці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва службовців засуджено до обмеження волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування строком на 1 рік.

Також читайте: Затриманого за хабар у $22 тис. трансплантолога Котенка суд оштрафував на 8,5 тис. грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171229
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В гоструде нужно сажать всех,коррупционная пирамида созданная ревкой за взятки законодателям должна быть разрушена.
 показати весь коментар
 
от когда уже на цензоре редакторы начнут раздупляться хоть трохи...??!!!
бредятину излагают...!!
НИКОГДА "ограничение свободы" не было и не есть лишением свободы, а тем более тюремным заключением!!
это два абсолютно разных типа уголовного наказания, а тюремное заключение - подвид самого жесткого типа именно "лишения" свободы.
не понимаете разницы - пишите как есть, без выдумок..., или изучайте уголовно-исполнительное законодавство..(((
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору