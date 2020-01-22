 До року в'язниці засуджено трьох чиновників Держпраці за службове підроблення

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначені службовці, будучи уповноваженими на прийняття іспитів з питань охорони праці та пожежної безпеки в осіб, які згідно із законом зобов’язані проходити відповідну перевірку, фактично не проводили жодних іспитів, а лише вносили до протоколів засідання комісії відомості про те, що особи пройшли таку перевірку, та видавали їм відповідні посвідчення.



У ході судового розгляду місцевою прокуратурою повністю доведено винуватість трьох працівників Держпраці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.



Вироком Дарницького районного суду м. Києва службовців засуджено до обмеження волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування строком на 1 рік.



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