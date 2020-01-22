 "Україні ніхто не довіряє", - Гончарук

Про це він повідомив в інтерв'ю The Report Newsweek, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо розуміти, що головні ресурси XXI століття - це інформація і репутація, а не нафта або природний газ. Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Причина, чому ми відрізняємося (від розвинених країн. - Ред.) дуже проста: Україні ніхто не довіряє", - пояснив прем'єр-міністр.
Він також зазначив, що інформаційні бар'єри завдають шкоди, тому інформація має бути відкритою.
"Відкриті дані мають стати нашою релігією. Це створить прекрасні можливості для розвитку нашої економіки. Відкрита інформація дає можливість інвесторам планувати майбутні операції, а це те, що стимулює людей. Я думаю, що Україна може бути провідною країною в цьому процесі збільшення можливостей", - заявив Гончарук.
Пусть сегодня они не в спортивных штанах адидас, а в дорогих костюмах, пусть сегодня они называют себя не олигархами, а бизнесменами, сути дела это не меняет.
Европейцы же не 73 процентные дебилы, что им можно подсунуть в телевизоре актёришку, сказать, что это новое лицо и они поверят в это. Они все прекрасно понимают.
А вот неудачи, это Украина.
Кому вы нужны, шпанята-соросята хреновы ?
Пороблено в Україні .....
Ну похвалите (лично Вы) эту команду за что-нибудь.
Мозгов нету, есть только одна мозговая извилина и та является прямой кишкой.
Як заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов в ефірі ток-шоу «Свобода слова» - "Некомпетентність влади Зеленського призвела до формування дефіциту державного бюджету, а Кабмін нарахував собі премії при провальній економічній політиці держави. Подібні дії команди президента Зеленського є неприпустимими і він має нести персональну відповідальність за дії влади".
Також парламентар наголосив, що ухвалення законів у швидкому темпі призводить до їх низької якості та закладання ризиків для державності.
«Відносно турборежиму, то він характеризується великою вадою: ви намагаєтеся швидко проштовхувати закони, бо дрібним шрифтом записуєте туди багато важливих речей, в яких важко розібратися. Про якість законів взагалі ходять легенди: за третину пропусків треба виганяти депутата. Хто вам заважав написати про третину і більше? Хто вам заважав написати якісні тексти?» - сказав Герасимов.
Він підкреслив, що президент монополізує свій вплив на всі гілки влади в державі, а особливо на правоохоронні органи, при цьому сам приховує за який кошт літав у Оман і не відображає ці дані в декларації, як того вимагає закон.
«Коли ми говоримо про владу, то особисту відповідальність за все несе пан Зеленський. Які відчуття викликає ситуація? Це розчарування! Там, де мали підвищувати зарплати вчителям, військовим, лікарям, то вони закінчили епоху бідності для себе. Вся країна це бачила! Я маю на увазі міністрів. В попередньому було 20-30 тисяч гривень зарплати, а 200-300 тисяч - я не пам'ятаю таких зарплат.
Зараз повне підпорядкування силових структур президенту. Повернули радянську прокуратуру. Плівки труби - всі пам'ятаємо, звідки отримували вказівки по справах. Вартість номера за ніч президента в Омані - 135 тисяч за добу. Я сподіваюся, він за свої гроші поїхав? В декларацію він ще цього не вніс… Міністри можуть отримувати гідну зарплату, але не більше, ніж керівники компаній в США», - зауважив парламентар.
Окрім цього, Герасимов додав, що влада Зеленського призвела до безпрецедентного дефіциту бюджету.
«Їм передали країну з запасами на рахунках, з величезними запасами в НБУ. Ми зараз бачимо дірку в бюджеті від 50 до 100 млрд гривень і вони під час підвищення заробітних плат заморожують соціальні виплати. Країна живе на запасі міцності, який був створений за президента Порошенка», - наголосив він.
Народний депутат нагадав про скандали, які в монобільшості стали нормою роботи в парламенті, і назвав неприпустимими паралельні спроби обмежити свободу слова в Україні.
«Був скандал, коли купили 11 слуг народу за 30 тисяч. Зараз монобільшість - рекордсмени по скандалах. Виявилося, що один з депутатів ґвалтівник. Зеленський обіцяв його позбавити мандату, але він й досі ходить і голосує. В Раді замовляли представників певної професії телефоном, а лише через три місяці цю людину було звільнено з голови комітету. Пану Холодову захотілося лобіювати свої інтереси в тютюновому бізнесі.
Кришування в Кривому Розі…Якщо ми візьмемо всі закони монобільшості, то у всіх є бізнесові інтереси. Прийняли законопроекти про верифікацію соціальних виплат. Ви вважаєте, що населення настільки багате, що варто вже переглядати соціальні виплати? Йде тиск на бізнес, на населення…Зараз вони презентували закон про обмеження свободи слова. Вони хочуть ввести кримінальну відповідальність для журналістів», - перерахував Артур Герасимов основні наслідки «урядування» монобільшості.
Прочитал текст под заголовком -- подумал: "Нет, ничего не изменилось".