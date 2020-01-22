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 "Україні ніхто не довіряє", - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що розвинені країни відрізняються від України високим рівнем довіри і гарною репутацією. Однією з цілей його уряду для стимуляції економічного зростання є відновлення довіри до України.

Про це він повідомив в інтерв'ю The Report Newsweek, переклад якого опубліковано на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що головні ресурси XXI століття - це інформація і репутація, а не нафта або природний газ. Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Причина, чому ми відрізняємося (від розвинених країн. - Ред.) дуже проста: Україні ніхто не довіряє", - пояснив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що інформаційні бар'єри завдають шкоди, тому інформація має бути відкритою.

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"Відкриті дані мають стати нашою релігією. Це створить прекрасні можливості для розвитку нашої економіки. Відкрита інформація дає можливість інвесторам планувати майбутні операції, а це те, що стимулює людей. Я думаю, що Україна може бути провідною країною в цьому процесі збільшення можливостей", - заявив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171224
 
   
 Топ коментарі
 
И Вы для Этого много Чего Сделали , - Вот и не Доверяют.
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Дурачок, не Україні не довіряють, а віслюку аманському та примєру на самокаті, який лох в економіці!
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Агааа, тоді зрозуміло навіщо їм усім достойні зарплати...
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Ешё один "минус" в вашу карму "слуг народа"...
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"Украине никто не доверяет", - Гончарук/ Констатация факта . Запад РФ санкции предъявляет а самый главный в Украине и его слуги заявляют:Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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Після п'ятирічного правління маріонеточного режиму кровавого бариги це буде зробити дуже важко.
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І я б ніколи не довірив своїх грошей клоунам. "Україні ніхто не довіряє", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5861
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А кто будет доверять олигархам-бандитам выходцам из 90-х?
Пусть сегодня они не в спортивных штанах адидас, а в дорогих костюмах, пусть сегодня они называют себя не олигархами, а бизнесменами, сути дела это не меняет.

Европейцы же не 73 процентные дебилы, что им можно подсунуть в телевизоре актёришку, сказать, что это новое лицо и они поверят в это. Они все прекрасно понимают.
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надо испивать "Слуге народа никто не доверяет", - Гончарук
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Мародер постарался за 5 лет.
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Наверное от большого недоверия первое, что сделал ЕС, как только выбрали Пороха - ратифицировал евроинтеграцию.
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Угу, а потом начались вопросы, после офшоров панамы и разворовывания оборонки.
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Да-да. Только за Панаму уже извинились, и опровергли, а разворовывание оборонки, рожденное и умершее в телевизоре Г+Г , живет только в головах зубожилых лохов, как ты и 73% остального быдла. Предъява по Гладковскому (тот что Свинарчук) была в 2016 по НДС в сумме 16 млн, и досудебно погашена в 2017. И больше НИЧЕГО. Твой любимый борец с коррупцией по кличке Мустафа, и бородатая по кличке Лещ, как раз эту сумму выберут в виде зарплат на этот год.
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Не довіряють, але перевіряти всеодно будуть.
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Гончарук сказал правду! чем вы на этом сайте не довольны?
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Гончарук сказал неправду. Потому что недоверяют не Украине а зеленой непрофессиональной команде клоунов под руководством Бени. Ты таким бы доверил хоть кусок своей туалетной бумаги после использования?
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А вот заробитчанам доверяют. Это соросятам и мародерам не где не доверяют.
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Зато Украина уж слишком всем доверяет,кацапам,немцам,французам,шо аж тошно.
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Все не могут быть богатыми. Чтобы были богатые страны должны быть бедные. А если всем будут доверять, возникнет конкуренция, а развитым это ни к чему.
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Найбогатшими країнами є ті країни де є багато середнього класу!!! А бідність є всюду, і чим її більше тим ганебніше для тих країн!!! Закон капіталізму!!!
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Короче, все "успехи", это мы.
А вот неудачи, это Украина.
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Не дорівнюйте себе до України... Це вашій шоблі зелених дятлів не довіряють...
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Ну так сваливайте в отставку, и попросите настоящего Гетьмана опять возглавить государство.

Кому вы нужны, шпанята-соросята хреновы ?
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наблюдая за "историями зеленой команды" понимаешь .... ни дня без высера и залета.
Пороблено в Україні .....
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Судя по постоянной ругани в адрес Зе и команды здесь обосновались исключительно сотрудники ФСБ
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Tы о чём, сынок ? Зе чётко выполняет все команды из Москвы. Ему передают команды через Ермака.
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Было бы за что хвалить -- хвалили бы.
Ну похвалите (лично Вы) эту команду за что-нибудь.
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К твоему фюреру швейцарские гномы прислали гонца, который объяснил ему что общак Братвы под угрозой, если он и дальше продолжит куролесить в Украине.
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Украине никто не доверяет потому что у власти стоят тупые КЛОУНЫ из 95 Квартала.
Мозгов нету, есть только одна мозговая извилина и та является прямой кишкой.
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Зеленський несе персональну відповідальність за провал в економіці і величезний дефіцит держбюджету

Як заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов в ефірі ток-шоу «Свобода слова» - "Некомпетентність влади Зеленського призвела до формування дефіциту державного бюджету, а Кабмін нарахував собі премії при провальній економічній політиці держави. Подібні дії команди президента Зеленського є неприпустимими і він має нести персональну відповідальність за дії влади".

Також парламентар наголосив, що ухвалення законів у швидкому темпі призводить до їх низької якості та закладання ризиків для державності.
«Відносно турборежиму, то він характеризується великою вадою: ви намагаєтеся швидко проштовхувати закони, бо дрібним шрифтом записуєте туди багато важливих речей, в яких важко розібратися. Про якість законів взагалі ходять легенди: за третину пропусків треба виганяти депутата. Хто вам заважав написати про третину і більше? Хто вам заважав написати якісні тексти?» - сказав Герасимов.
Він підкреслив, що президент монополізує свій вплив на всі гілки влади в державі, а особливо на правоохоронні органи, при цьому сам приховує за який кошт літав у Оман і не відображає ці дані в декларації, як того вимагає закон.
«Коли ми говоримо про владу, то особисту відповідальність за все несе пан Зеленський. Які відчуття викликає ситуація? Це розчарування! Там, де мали підвищувати зарплати вчителям, військовим, лікарям, то вони закінчили епоху бідності для себе. Вся країна це бачила! Я маю на увазі міністрів. В попередньому було 20-30 тисяч гривень зарплати, а 200-300 тисяч - я не пам'ятаю таких зарплат.
Зараз повне підпорядкування силових структур президенту. Повернули радянську прокуратуру. Плівки труби - всі пам'ятаємо, звідки отримували вказівки по справах. Вартість номера за ніч президента в Омані - 135 тисяч за добу. Я сподіваюся, він за свої гроші поїхав? В декларацію він ще цього не вніс… Міністри можуть отримувати гідну зарплату, але не більше, ніж керівники компаній в США», - зауважив парламентар.
Окрім цього, Герасимов додав, що влада Зеленського призвела до безпрецедентного дефіциту бюджету.
«Їм передали країну з запасами на рахунках, з величезними запасами в НБУ. Ми зараз бачимо дірку в бюджеті від 50 до 100 млрд гривень і вони під час підвищення заробітних плат заморожують соціальні виплати. Країна живе на запасі міцності, який був створений за президента Порошенка», - наголосив він.
Народний депутат нагадав про скандали, які в монобільшості стали нормою роботи в парламенті, і назвав неприпустимими паралельні спроби обмежити свободу слова в Україні.
«Був скандал, коли купили 11 слуг народу за 30 тисяч. Зараз монобільшість - рекордсмени по скандалах. Виявилося, що один з депутатів ґвалтівник. Зеленський обіцяв його позбавити мандату, але він й досі ходить і голосує. В Раді замовляли представників певної професії телефоном, а лише через три місяці цю людину було звільнено з голови комітету. Пану Холодову захотілося лобіювати свої інтереси в тютюновому бізнесі.
Кришування в Кривому Розі…Якщо ми візьмемо всі закони монобільшості, то у всіх є бізнесові інтереси. Прийняли законопроекти про верифікацію соціальних виплат. Ви вважаєте, що населення настільки багате, що варто вже переглядати соціальні виплати? Йде тиск на бізнес, на населення…Зараз вони презентували закон про обмеження свободи слова. Вони хочуть ввести кримінальну відповідальність для журналістів», - перерахував Артур Герасимов основні наслідки «урядування» монобільшості.
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скуть, что сказал герасимов- рятуйте украину, кладить свыней до власти
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Просто они не смотрели по + голобородьку ! Хотя даже если бы посмотрели,лишний раз убедились что стране выбравшей себе клоуна в вожди могут доверять только дауны,так как это просто опасно для жизни !
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А ви порівняйте рівень довіри народу України до нинішнього уряду і президента з рівнем довіри на першому році президентства Порошенка, Януковича, Ющенка. Мабуть до нинішньої влади рівень довіри українців нижче, ніж до попередників на першому році їх правління. Про довіру іноземців до української влади взагалі варто згадати лише вислів Обами, що українським керівникам держави (тобто на той час Порошенку і К) він не довірив би навіть підмітати перед Білим Домом.
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смена власти -это смена одного воровитого олигарха на другого, цель- ограбление, государственных мужей нет, власть - это нажива
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Действительно, сложно доверять стране если её сравнивает с порноактрисой сам же президент ,шеф СБУ Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, премьер Гончарук обвинен в фальсификации данных о наличии у себя учёной степени доктора философии,министр обороны Загороднюк владелец фирмы изготавливающей буровые установки для РФ, министр МВД Аваков замешан в деле о рюкзаках для армии, спикер парламента Разумков барыга, скупающий краденое, депутаты парламента получают доллары от воров -олигархов.
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Да это вам зеленым придуркам никто не доверяет в мире. Причем тут Украина!
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Чаще Коломойского слушайте. Тогда все будут доверять. Он очень уважаемый в мире человек, особенно в США.
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Не доверяют из-за коррупции. Флаг вам в руки и работайте честно. Если власть будет не коррумпированной то и бизнес и все будут брать пример с такой власти.
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Прочитал заголовок -- подумал: "Ого! Он поумнел!".
Прочитал текст под заголовком -- подумал: "Нет, ничего не изменилось". "Україні ніхто не довіряє", - Гончарук - Цензор.НЕТ 5681
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Хто ж такі заголовки пише?А текст зовсім про інше!
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"Причина, чем мы отличаемся (от развитых стран. - Ред.) очень проста: Украине никто не доверяет", - пояснил премьер-министр. Это тот случай, когда заголовок совпадает с сутью текста. Там еще есть некоторые моменты, но суть именно в доверии(точнее отсутствии) к стране.
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вам надо сделать всем( кабмин . рада и тд ) ЗП по 1 млн в месяц и тогда пойдет работа и доверие "Україні ніхто не довіряє", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2188 .Петя начал дурить Запад , то и вам никто верить не будет .
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так хто ж буде довіряти утиркам - один хєром на роялі грає, інший на самокаті по кабміну рулить.
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Завдяки вашій не компетентності, що презу, що тобі профану і твоїм міністрам профанам вам і не довіряють!!! Це нормальне явище щодо вас, ви позор України!!!
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Разгоняй напрочь премьер свое министерство информатики, ежели проблема Державы в информации и репутации..Будет на кого свою управленческую некомпетенцию переложить..
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..таких аферов да и ещё с такими зарплатами вас должен весь мир на "руках носить".. "Україні ніхто не довіряє", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1293
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да-да, печально... Срочно поднимайте ставки по ОВГЗ до 40%..
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