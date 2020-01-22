 Черкаському депутату оголосили підозру в розтраті 900 тисяч, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Директора комунального підприємства Черкаської міської ради, який також є чинним депутатом, підозрюють у розтраті 900 тисяч гривень бюджетних коштів".

За даними слідства, у 2018 році директор КП для виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки в Черкасах залучив дві підконтрольні компанії. Між сторонами було укладено низку договорів на загальну суму майже 10 мільйонів гривень.

Згодом до актів виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості робіт і в результаті привласнили майже 900 тисяч гривень.

Зараз директору комунального підприємства і двом директорам комерційних структур повідомили про підозри за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення директора КП від займаної посади.

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