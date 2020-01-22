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Все про:арешт (1060) Укртрансгаз (57) опалювальний сезон (270)

 "Укртрансгаз" заявляє про ризик зриву опалювального сезону через арешт майна і рахунків компанії

На рахунки та майно "Укртрансгазу" наклав арешт приватний виконавець на виконання рішення суду від 2007 року. Компанія звернулася до ДБР і НАБУ.

На рахунках компанії заарештовано 2,3 млрд доларів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укртрансгазу".

"Блокування коштів та їхня незаконна розтрата може негативно вплинути на стабільність роботи із забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Адже після завершення анбандлінгу, з 1 січня, компанія виконує функцію Оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ "Оператор ГТС України" щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує продаж до 50% "Укртрансгазу", "Укргазвидобування", "Укртранснафти", відмовилися від приватизації "Укргідроенерго", "Укренерго" та "Енергоатому", - законопроєкт

Кошти були заблоковані на рахунках державного підприємства на виконання судового рішення, ухваленого Арбітражним судом Києва 12.07.2007 року.

"Укртрансгаз" розцінює таке рішення як неправомірне.

Компанія звернулася до Державного бюро розслідувань і Національного антикорупційного бюро з проханням не допустити заволодіння її коштами.

Читайте: Двох директорів підприємств підозрюють у привласненні 14 млн доларів "Укртрансгазу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171221
 
 
 Топ коментарі
 
Ну ось і зниження тарифів від зєбілів. Хоча, какаяразніца.
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как вы уже задолбали своим шантажом...
чуть что - срыв отопительного сезона...
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Чувствую без Бени тут не обошлось.
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Ну ось і зниження тарифів від зєбілів. Хоча, какаяразніца.
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как вы уже задолбали своим шантажом...
чуть что - срыв отопительного сезона...
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Все через монополізацію. У нормальних країнах зірвав опалювальний сезон - втратив ринок і клієнтів - і геть з бізнесу.
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забавно. спустя почти полтора десятилетия решение решили "решить".
зы кто разбирается в вопросе, есть у таких решений какой-то срок давности?
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"Частный судебный исполнитель" звучит как оксюморон какой-то. Суд и все, что с ним связано может быть только государственными.
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понеслось амно по трубам
прокладки пора менять "Укртрансгаз" заявляет о риске срыва отопительного сезона из-за ареста имущества и счетов компании - Цензор.НЕТ 6428
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Какой частник по нашему суду справеливому переписывает на себя бабло с ГТС. Это сделал
Профан или зеля и кто им приказал.
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Не переживайте , С защищенных статей получите Свои Преминиальные.
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Вау, Юля поперла в наступление!
Старые "прокладки" пригодились что бы теперь шантажировать и попробовать опять сесть в газовое кресло, обветшалой с годами принцессе...
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Хто врался? невістка... Видно у зеленопузиков начало подгорать...
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