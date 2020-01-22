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Все про:контррозвідка (186) оборона (710) Правоохоронні органи (667) СБУ (5042)

 Контррозвідка викрила привласнення понад 32 млн грн бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення, - СБУ

За попередніми підрахунками сума збитків, завданих зловмисниками державному бюджету, становить понад 32 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що протягом 2017-19 років власник одного з чернігівських комерційних підприємств уклав два договори з Міноборони загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Один з контрактів передбачав поставки пристроїв для систем захисту бойових гелікоптерів. За сприяння колишніх військових високопосадовців, у тому числі одного з заступників міністра, він значно завищив вартість продукції військового призначення.

Частину перерахованих МО коштів підприємець через низку підконтрольних підприємств перевів у готівку через проведення фіктивних безготівкових операцій. Виведені у "тінь" гроші були привласнені учасниками оборудки.

Також дивіться: Держвиконавець у Рівному за хабар видаляв дані з баз Мін'юсту, - СБУ. ФОТО

За попередніми підрахунками сума збитків, завданих зловмисниками державному бюджету, становить понад 32 мільйони гривень.

У ході проведення низки санкціонованих обшуків у військових підрозділах відповідальних за закупівлю продукції, зокрема Києві, Харкові та Чернігові правоохоронці вилучили фінансову та платіжну документацію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Серед фігурантів справи є один діючий співробітник Міноборони.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ запобігла працевлаштуванню кримчанки в Міноборони, жінка приховала російський паспорт і контакти з ФСБ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171220
 
 
 Топ коментарі
 
кловани й розвідку за собой тягнутьКонтрразведка разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, - СБУ - Цензор.НЕТ 5549
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Контр розвідка повинна ловити іноземних шпигунів,за шість років не зловлено жодного.
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экономические преступления - это прерогатива конрразведки?
или там не только экономические... а еще и шпионаж в пользу другого государства?
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Контр розвідка повинна ловити іноземних шпигунів,за шість років не зловлено жодного.
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оди даже в кресле президента сидит
и все об этом знают и говорят
Только контразведка не знает
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А зачем их ловить, когда половина руководства страны кацапская агентура, все равно, что ловить самих себя. Да и бабла это не приносит, в отличие от экономических преступлений... А зарплаты то мизерные! Еле хватает, чтоб в Куршавель на недельку смотаться.
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экономические преступления - это прерогатива конрразведки?
или там не только экономические... а еще и шпионаж в пользу другого государства?
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А почему не пишут кто же эти "злоумышленники"? Ой, а можно угадать? Свынохряк со свынарчуками,не?
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А что, сегодня в психбольнице №1 день открытых дверей?
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Я к тому, что в порохоботы стали набирать пациентов из психушек и ты тому яркое свидетельство...
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Где Хлебные Места , там всегда СБУ Котразведка. Та Займитесь в конце концов Теми , кто разваливает Государство Украину.На кой вы росплодили всевозможные Коррупционные , Антикорупционные , просто язык не поворачивается сказать.Трубу заменили на Канализационные Стоки.
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ясно
.. молодцы..
а кто контразведкой занимается??
Дворник??
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Смешно! Контрразведка не может найти подслушивающие устройства и тех кто их установил, а тут сразу 32 млн. грн нашли. А контрразведка не хочет в Давос съездить и проверить чего там понаустанавливали куриные сантехники с дипломатическими документами. Вообще Давос - помойка для куриной разведки, и ездить туда первым лицам страны не безопасно.
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в очередной раз разоблачили .но никто не сядет
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