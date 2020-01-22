 Призначення адвоката Януковича Бабікова в керівництво ДБР - це наступ Антимайдану, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", п'ятий Президент України Петро Порошенко разом з дружиною взяв участь у покладанні квітів до пам'ятника перших загиблих учасників Революції Гідності. У заході також взяли участь народні депутати з фракції "ЄС" і громадські активісти.

"Рівно шість років тому 22 січня 2014 року о 6 годині ранку були вбиті перші Герої Небесної Сотні. Першим став великий українець вірменської національності Сергій Нігоян, а другим був Михайло Жизневський – великий білорус з українським серцем. У 2017 році я підписав Указ і надав йому українське громадянство. І Сергію Нігояну, і Михайлу Жизневському було присвоєно звання Героя України. Дуже важливо, щоб ці жертви завжди залишалися в пам’яті народу і ми завжди пам’ятали, заради чого були віддані ці життя. Їх вбили злочинці", – сказав п’ятий Президент України.

Порошенко наголосив, що призначення адвоката Януковича першим заступником голови ДБР є символом реваншу Антимайдану.

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"Дуже демонстративно було, що напередодні 22 січня керівництво Державного бюро розслідувань призначило першим заступником голови, я не дуже пам’ятаю прізвище, чи Бібіков, чи Бабіков, чи Бобіков, але ключове – він був адвокатом Януковича. Який ще більш трагічний символ можна було обрати, щоб продемонструвати наступ Антимайдану, реваншу проросійських сил, знущання над подвигом Героїв Небесної Сотні?

Дуже символічно, що друг голови офісу Президента пана Богдана, колишній заступник голоси адміністрації президента Януковича пан Портнов погрожує переслідуваннями не беркутівцям справедливим розслідування, а героям Майдану", – підкреслив Порошенко.

"Декілька тижнів тому за вимогою Москви влада України зупинила суд над беркутівцями і зняла злочинців, віддала їх Росії. З одного боку, така вимога Москви є де-факто явкою з повинною. Вони визнали свою зацікавленість у захисті беркутівців, а отже поєднання відповідальності за злочини, які здійснили співробітники "Беркуту", вбиваючи невинних людей на Майдані. Здавалося б, явка з повинною.

Дивує не це, бо ми завжди знали про роль Москви. Дивує роль української влади, яка погодилася без суду помилувати злочинців. Президент має таке право, але юридично це право наступає тоді, коли злочинці засуджені. Вирок мав бути за лічені тижні і для того, щоб позбавити їх справедливого вироку українського суду, їх взяли і передали Москві", – додав лідер "Європейської Солідарності".

Він також зазначив, що до "Європейської Солідарності" звернулися родини Героїв Небесної Сотні з проханням протидіяти спробам влади Зеленського знівелювати розслідування справ Майдану.

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"Звичайно, що в цей день ми маємо говорити про це і коли вчора до нас звернулися родини Небесної Сотні про те, щоби ми вжили всіх заходів, парламентських і не парламентських, для того, щоб зупинити наступ Антимайдану і не дати можливість призначати тих, хто буде переслідувати Героїв Майдану. Не дати можливість заговорити і зупинити розслідування цих справ", – сказав п’ятий Президент України.

Петро Порошенко підкреслив, що "Європейська Солідарність" докладе всіх зусиль для захисту цінностей і зовнішньополітичного курсу, проголошених під час Революції Гідності.

"Ми маємо діяти рішуче, і я обіцяю, що "Європейська Солідарність" і без цього звернення діяла би ефективно. На сьогоднішній день можу наголосити і пообіцяти, і я закликаю інші політичні сили об’єднатися, об’єднатися опозиції і продемонструвати, що ми не дозволимо реваншу", – сказав він.

Саме це, а не щось інше, об’єднує Україну. Нам не однаково. Наголошую: "какая разница" – це не про нас. Ми твердо переконані, що ідеї руху в Європу, членства в НАТО, ті ідеї, за які Сергій Нігоян і Михайло Жизневський першими вийшли на Майдан і віддали найдорожче – своє життя, – ми будемо робити все, щоб втілити ці ідеї в життя. Ми точно переможемо! Вони віддали свої життя недарма", – наголосив Порошенко.