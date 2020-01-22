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 Політика України
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Все про:ДБР (791) Європейська Солідарність (221) Бабіков (5)

 Призначення адвоката Януковича Бабікова в керівництво ДБР - це наступ Антимайдану, - Порошенко

Призначення адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником голови Державного бюро розслідувань є символом реваншу Антимайдану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", п'ятий Президент України Петро Порошенко разом з дружиною взяв участь у покладанні квітів до пам'ятника перших загиблих учасників Революції Гідності. У заході також взяли участь народні депутати з фракції "ЄС" і громадські активісти.

"Рівно шість років тому 22 січня 2014 року о 6 годині ранку були вбиті перші Герої Небесної Сотні. Першим став великий українець вірменської національності Сергій Нігоян, а другим був Михайло Жизневський – великий білорус з українським серцем. У 2017 році я підписав Указ і надав йому українське громадянство. І Сергію Нігояну, і Михайлу Жизневському було присвоєно звання Героя України. Дуже важливо, щоб ці жертви завжди залишалися в пам’яті народу і ми завжди пам’ятали, заради чого були віддані ці життя. Їх вбили злочинці", – сказав п’ятий Президент України.

Порошенко наголосив, що призначення адвоката Януковича першим заступником голови ДБР є символом реваншу Антимайдану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

"Дуже демонстративно було, що напередодні 22 січня керівництво Державного бюро розслідувань призначило першим заступником голови, я не дуже пам’ятаю прізвище, чи Бібіков, чи Бабіков, чи Бобіков, але ключове – він був адвокатом Януковича. Який ще більш трагічний символ можна було обрати, щоб продемонструвати наступ Антимайдану, реваншу проросійських сил, знущання над подвигом Героїв Небесної Сотні?

Дуже символічно, що друг голови офісу Президента пана Богдана, колишній заступник голоси адміністрації президента Януковича пан Портнов погрожує переслідуваннями не беркутівцям справедливим розслідування, а героям Майдану", – підкреслив Порошенко.

"Декілька тижнів тому за вимогою Москви влада України зупинила суд над беркутівцями і зняла злочинців, віддала їх Росії. З одного боку, така вимога Москви є де-факто явкою з повинною. Вони визнали свою зацікавленість у захисті беркутівців, а отже поєднання відповідальності за злочини, які здійснили співробітники "Беркуту", вбиваючи невинних людей на Майдані. Здавалося б, явка з повинною.

Дивує не це, бо ми завжди знали про роль Москви. Дивує роль української влади, яка погодилася без суду помилувати злочинців. Президент має таке право, але юридично це право наступає тоді, коли злочинці засуджені. Вирок мав бути за лічені тижні і для того, щоб позбавити їх справедливого вироку українського суду, їх взяли і передали Москві", – додав лідер "Європейської Солідарності".

Він також зазначив, що до "Європейської Солідарності" звернулися родини Героїв Небесної Сотні з проханням протидіяти спробам влади Зеленського знівелювати розслідування справ Майдану.

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"Звичайно, що в цей день ми маємо говорити про це і коли вчора до нас звернулися родини Небесної Сотні про те, щоби ми вжили всіх заходів, парламентських і не парламентських, для того, щоб зупинити наступ Антимайдану і не дати можливість призначати тих, хто буде переслідувати Героїв Майдану. Не дати можливість заговорити і зупинити розслідування цих справ", – сказав п’ятий Президент України.

Петро Порошенко підкреслив, що "Європейська Солідарність" докладе всіх зусиль для захисту цінностей і зовнішньополітичного курсу, проголошених під час Революції Гідності.

"Ми маємо діяти рішуче, і я обіцяю, що "Європейська Солідарність" і без цього звернення діяла би ефективно. На сьогоднішній день можу наголосити і пообіцяти, і я закликаю інші політичні сили об’єднатися, об’єднатися опозиції і продемонструвати, що ми не дозволимо реваншу", – сказав він.

Саме це, а не щось інше, об’єднує Україну. Нам не однаково. Наголошую: "какая разница" – це не про нас. Ми твердо переконані, що ідеї руху в Європу, членства в НАТО, ті ідеї, за які Сергій Нігоян і Михайло Жизневський першими вийшли на Майдан і віддали найдорожче – своє життя, – ми будемо робити все, щоб втілити ці ідеї в життя. Ми точно переможемо! Вони віддали свої життя недарма", – наголосив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171216
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец Порох! Ты - Президент! Давай, уже весной, садить ЗЕлень!
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к тому времени зебилы передохнут как динозавры!
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Если бы Герои Небесной Сотни и первые добровольци АТО были живы,то свыня давно бы была на их месте.
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Так і є але українцям відверто наплювати на властну країну і це факт. Самі крали, носили хабарі, не платили податки, ховались і ховали дітей від армії, бухали і не працювали...але винуватий Порошенко.
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Мудозвон Таврический
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Не, мальдивский
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Жаба стара, коли ти вже ласти зклеїш
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Сказал персонаж который поставил своего кума ген-прокурором (Луценко) и тот саботировал расследование по майдану. Об этом не однократно говорили родственники погибших и их адвокаты. + дал возможность за 5 лет устоятся и набрать силу кремлевскому подонку Медведчуку. Дал скупить каналы, создать про-кремлевскую партию... Порох продолжает держать украинцев за тупое быдло. Народ уже указал ему направление!
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"(Луценко) и тот саботировал расследование по майдану. Об этом не однократно говорили родственники погибших и их адвокаты" - як то кажуть, в таких випадках - "пруф". Тільки не з ольгінської методички, такі не приймаються.
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Почитайте кто такой Горбатюк, как к его работе относились родственники погибших. И как "помогал" Горбатюку луцык.
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давай-давай, цитуй. Пруф!

А перед тим тобі нагадаю, що саме Луценко щеняв Горбатюка за низькі темпи розслідування, навіть стягнення накладав, яке потім Горбатюк опротестовував. Але Горбатюка - не звільняв, руки йому не вязав.
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а эта говорливая бабушка всё продолжает жить вчерашним днём ... какое унылое Г
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Ціле покоління нероб в Україні! Всі з вищою освітою, а працювати нікому. А тут війна. Яка війна, нах!? Йому мамця з Італії висилає все життє! Куди йому з юридичною купленою освітою!? Цілий пласт відвертих дебілів підросло за чотири роки! Ідіть ви в дупу!
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Ну що,задоволені,пересічні зебіли? Ви зробили це разом! Далі буде ще веселіше. Абхахочєтєсь,пля...
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забули чайні церемонії у пєці з медведчуком?що міністром ваш пєця був в уряді азарова?пам"ять відбило?
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Лишнехромосомное, а какая церемония был у Медведчука и Тимошенко, когда они полетели в Турцию, где после победы на выборах начал первый раз отдыхать Зелемойский?
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Недапуссым палиццициских риприссиёвПризначення адвоката Януковича Бабікова в керівництво ДБР - це наступ Антимайдану, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2002
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Чем адвокат Януковича хуже министра Януковича?! Может кто-то обьяснить коротко?
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Ну вы странные. Адвокаты защищают вообще всех - и жертв произвола, и матёрых преступников.
Работа у них такая.

Это как гнобить врача за то, что он преступнику грыжу вырезал. Или пожарника, который потушил горящую "малину" с ворами.
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Один из организаторов "партии регионов" выступает против мероприятия организованного этой же партией? "пчёлы против мёда".
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забув,що був міністром економіки в уряді азарова.бульдозерист
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набежало стадо порохоботов и пытается заткнуть рот всем кто не из их стада! форумчане! "заспамили" порохоботы? копируйте свой комментарий и выставляйте снова! p.s. обязательно добавляйте одно-два слова, что бы не давать повод админу Вас забанить "законно" на три дня за "нарушение правил" форума.
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специально для петиных порохоботов повторяю - куда ж без этого задрота на этом сайте в этот день. мудак, прятавшийся от майдановцев последние пять лет, вылез из норы и как ни в чем не бывало, опять полез "возглавлять процесс"! стыдно, что в этой стране находятся еще одноклеточные, готовые продолжать(!) верить этому брехуну!
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Скоро Зеля перетянет всю шоблу януковскую, а ты так и будешь продолжать маструбировать на Порошенко.
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вот когда "перетянет", тогда и начинай гавкать! p.s. для меня что януковича кадры, что порошенки, разницы нет - одни грабили в костюмах, другие в вышиванках!
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Когда перетянет, "гавкать" уже будет поздно. Было бы тебе все равно, ты бы сейчас не заступался за ЗеШмарклю, которая реанимирует режим януковича. Речь о Бибикове, если ты не заметил в силу природной тупости.
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це чергова перевірка "штриканням м'яса" готовністі, перед тим як подавати хйлу..(
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у вазелинского портнов в советниках, чего вы ждали?
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Порошенко і його зграя по великому рахунку винні в всіх сьогоднішніх проблемах України. Винні в тому, що їм ( Порошенку) був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, "сім'ї». Хто реанімував Медведчука, ворога і зрадника України? Президент (бувший) Петя, ГПУ Луцик Юга, СБУ Грицак і їм подібні "освятили" і сприяли підривним діям Мертвечука, Бойка, Шуфрича, реабілітували ворога України Портнова. Сьогодні Це Ваш злочин президенте Петре перед державою! Ви і ваше оточення своїми недолугими діями( бездіяльністю) поставили під загрозу незалежність України і її цілісність. А треба було після революції зачистити поле держави України від ворогів, зрадників, корупціонерів, зрадників.... і розпочати сіяти нове світле а ви все загадили.
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