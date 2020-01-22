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 Кремль наповнює людьми новий "обмінний фонд" на території ОРДЛО, - "Схід-SOS"

Російські гібридні сили за грудень незаконно схопили на окупованих територіях 7 осіб, і це лише ті, про кого стало відомо правозахисникам.

Про це повідомляє у своєму звіті благодійний фонд "Схід-SOS", інформує Цензор.НЕТ.

Усіх затриманих звинувачують у "державній зраді" або шпигунстві на користь України чи інших держав.

Серед осіб, яких утримують у неволі на окупованих територіях, є іноземець - громадянин Латвії Валентінс Веселовс. Йому в незаконному збройному формуванні "ЛНР" ухвалили "вирок" - позбавлення волі терміном на 10 з половиною років за "шпигунство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 700 ув'язнених, які перебувають на окупованому Донбасі, чекають повернення на підконтрольну Києву територію, - Денісова

Уже в січні в місцевих ЗМІ на окупованій частині Донбасу з'явилася інформація про те, що НЗФ "ЛНР" "засудили" до 12 з половиною років мешканця непідконтрольного зараз українській владі міста Голубівки (назва до декомунізації - Кіровськ), його звинувачують у "державній зраді".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171215
 
 
 Топ коментарі
 
может на этот раз на зеленского поменяеем???
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Как жеж так... мыже думали что они перестанут наполнять обменный фонд.... мы им верили, а они...... что же мы теперь будем менять....
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Та не може такого бути! Аніжедагаварілісь! Да зєбобіки?
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может на этот раз на зеленского поменяеем???
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Не вопрос))) Вместе со всей зеленной шоблой))
Хоть толк от них будет..
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Как жеж так... мыже думали что они перестанут наполнять обменный фонд.... мы им верили, а они...... что же мы теперь будем менять....
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Та не може такого бути! Аніжедагаварілісь! Да зєбобіки?
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Пока падла зеленая будет заниматься обменами - ********* так и будет хватать людей для обменного фонда.
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Дегенеративный зеленский радостно поменяет их на всех кого захотят на паРаше !
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Кремль собирает в ордло бомжей и меняет их на своих убийц, а бомжам в Киеве потом даются квартиры.
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"задержанных обвиняют в "госизмене" или шпионаже в пользу Украины"

Для понятия госизмена необходимо наличие государства. Единственное признанное государство на этих территориях - это Украина. Так что в госизмене там обвинять моно только тех, кто изменил собственно Украине.
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Волонтеров Отлучили , а Сивохо заправляет , и пересадили всх родственников , значит скоро обменяют на тех кто Убивал , грабил Украинцев.
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Мабуть усі маршрутники і таксисти арештовані Кремль наповнює людьми новий "обмінний фонд" на території ОРДЛО, - "Схід-SOS" - Цензор.НЕТ 1936
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А зараз ху..ло "назбирає", ще і бомжів, яких потім оголосять героями і буде за них вимагать надати воду в Крим!! ЦЕ 100%!!
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точно установлено место пребывания не менее 184 военнослужащих, которые живы и томятся в плену (судьба еще как минимум 30 (не хочу соврать сколько точно) - неизвестна)
а нахватают для обмена опять гражданских...а от нас буду требовать отдать важных свидетелей, или уголовников и преступников...
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и Украине надо активно пополнять свой "обменный фонд"
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Пополнять обменный фонд людьми, интересными путину, сложно, долго и дорого. А неинтересных путин менять не станет.
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