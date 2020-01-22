 Є цікаві плани для інвесторів і перший, хто інвестує, - отримає найбільший прибуток, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це він розповів в інтерв'ю в спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek.
"Найважливіший капітал, який ми маємо, – це люди, і те, що нам потрібно зробити для них – це зробити їх вільними та щасливими. Вільні та щасливі люди можуть зробити будь-яку країну заможною та забезпечити її процвітання", - сказав прем'єр-міністр .
За його словами, багато інвесторів повинні відкрити нову Україну - подібно до того, як колись була відкрита Америка.
"Україна є гарним варіантом для інвестування з багатьох причин. Україна - надійний міст, що поєднує Європу та Азію. Ми маємо цікаві плани для інвесторів. І перший, хто інвестує — отримає найбільший прибуток", - сказав Гончарук.
Він також сказав, що світ сьогодні має розглядати Україну, як чудове місце із захоплюючими перспективами для інвестицій.
какой надежный мост мля?
в одну сторону?такие мосты бывают?
больше похоже на вышку для прыжков в бассейне без воды
приезжайте инвесторы, первому кто приедет будет счастье
но никто почему то не едет
Мама, где папа? (с)
Представление наших депутатов по поводу поимки инвестора в Давосе, явно взяты из фантизий о ночном клубе.
Типо это как приезжаешь, выбираешь понравившуюся телку и снимаешь её.
Проблем две.
Половину из прибывших депутатов СН, - самих снимали в клубах.
А вторую, - тупо не пускали на порог.
Круг задач СН на Давос.
Арахамия-покупать Соросят из Голоса дешевле, у производителя, без посредников.
Корниенко-продать места на местных выборах дороже, без посредников.
Роксолана- сфотографироваться рядом со взрослыми.
У всех остальных - ничего не украсть, никого не изнасиловать.
Сьогодні українські залізниці можуть перейти під управління німецького гіганта Deutsche Bahn.
Колеги з PavlovskyNews (https://t.me/pavlovskynews/707) помітили, як до центрального офісу УЗ прибули члени наглядової ради.
На відео з машин виходять турків Шевки Аджунер (https://t.me/sorosata/71), директор **** в Україні і швед Андерс Ослунд. (Https://t.me/sorosata/71)
За інформацією телеграм-каналів, Наглядова рада УЗ повинна 'устаканити' всі питання переходу залізниці під контроль німців.
Раніше депутат від партії «Слуга Народу» Олександр Скічко писав в фб, що вже в Давосі підпишуть меморандум з найбільшим німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn. Саме це питання повинні обговорювати сьогодні на наглядовій раді "Укрзалізниці".
Німці можуть отримати повний контроль над українською залізницею, а також можливість призначати своїх представників на місцях в регіонах, тоді як Кабміну буде відведена роль лише затверджувати рішення західного гіганта.