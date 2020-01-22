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 Політика України, Економіка
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 Є цікаві плани для інвесторів і перший, хто інвестує, - отримає найбільший прибуток, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що світ сьогодні має розглядати Україну як прекрасне місце з захопливими перспективами для інвестицій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це він розповів в інтерв'ю в спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek.

"Найважливіший капітал, який ми маємо, – це люди, і те, що нам потрібно зробити для них – це зробити їх вільними та щасливими. Вільні та щасливі люди можуть зробити будь-яку країну заможною та забезпечити її процвітання", - сказав прем'єр-міністр .

За його словами, багато інвесторів повинні відкрити нову Україну - подібно до того, як колись була відкрита Америка.

"Україна є гарним варіантом для інвестування з багатьох причин. Україна - надійний міст, що поєднує Європу та Азію. Ми маємо цікаві плани для інвесторів. І перший, хто інвестує — отримає найбільший прибуток", - сказав Гончарук.

Також дивіться: Сьогодні Україна є хорошим місцем для інвестицій, - Зеленський на Україно-литовському економічному форумі у Вільнюсі. ФОТО

Він також сказав, що світ сьогодні має розглядати Україну, як чудове місце із захоплюючими перспективами для інвестицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171214
 
 
 Топ коментарі
 
Наверное Сорос будет этим первым инвестором и единственным.
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Что то Гончарук сильно смахивает на напёрсточника ! Только заманухи не в рифму !
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Это те люди которые косяками уезжают на запад, это про них ты говоришь! ну так судя по вашим делам таких уезжающих будет все больше и да там на западе судя по вашим делам им будет значительно лучшее!!
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Это те люди которые косяками уезжают на запад, это про них ты говоришь! ну так судя по вашим делам таких уезжающих будет все больше и да там на западе судя по вашим делам им будет значительно лучшее!!
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Наверное Сорос будет этим первым инвестором и единственным.
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Так Азия (Россия) не хочет ходить в Европу по какому-то мосту, она хочет быть с Европой один на один без "мостов" и посредников.
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Что то Гончарук сильно смахивает на напёрсточника ! Только заманухи не в рифму !
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возможно он не знает что мы граничим с мордором?
какой надежный мост мля?
в одну сторону?такие мосты бывают?
больше похоже на вышку для прыжков в бассейне без воды
приезжайте инвесторы, первому кто приедет будет счастье
но никто почему то не едет
Мама, где папа? (с) Есть интересные планы для инвесторов и первый, кто инвестирует, - получит наибольшую прибыль, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2262
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Це Гончарук про класичну піраміду: хто перший внвемтує, той отримає за рахунок наступних. Наступні можуть у повному складі смоктати лапу. Як і перший у деяких випадках. Єдиний, хто отримає у будь-якому в падку - організатор піраміди. Гончарук себе бачить саме організатором.
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тільки серйозні інвестори -це не лохи з ммм, вони в бенісуелу без гарантій інвестувати не будуть
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после его недавних откровений...теперь каждое слово смердит популизмом и неправдой
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Инвесторов не будет, пока тут Зеля и Коломойский.
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Хахаха . Покажите мне таких дураков , которые хотят гопникам в Украине отдать свои деньги? Я с 1992 году в Дании , я могу 10 миллионов гривен инвестировать в Украину, но почему я этого не делаю ? Потому что я не дурак , отдавать свои деньги гопникам .
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Отборная демагогия,трепло просто потрепался,никакой конкретики.
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Коли 73% людей інфіковані то інвестиціі цікаві тільки у вигляді допомоги лікування психічнохворих .
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Зачем инвестировать в Украину и таких проходимцев как Гончарук с Богдановым, чтобы потом они инвестиции положили себе на зарплату и премии. Так как назначили премии с убыточного предприятия укрпочта
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Тёмный Рыцарь, [21.01.20 19:47]
Представление наших депутатов по поводу поимки инвестора в Давосе, явно взяты из фантизий о ночном клубе.
Типо это как приезжаешь, выбираешь понравившуюся телку и снимаешь её.


Проблем две.
Половину из прибывших депутатов СН, - самих снимали в клубах.
А вторую, - тупо не пускали на порог.
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Гончарук не смог назвать сроки новых траншей МВФ -- хахаха , жыд Коломойский сказал дефолт , жыд зелёный ответил « так точно «
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Тёмный Рыцарь, [22.01.20 08:51]
Круг задач СН на Давос.
Арахамия-покупать Соросят из Голоса дешевле, у производителя, без посредников.
Корниенко-продать места на местных выборах дороже, без посредников.
Роксолана- сфотографироваться рядом со взрослыми.
У всех остальных - ничего не украсть, никого не изнасиловать.
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Сьогодні українські залізниці можуть перейти під управління німецького гіганта Deutsche Bahn.

Колеги з PavlovskyNews (https://t.me/pavlovskynews/707) помітили, як до центрального офісу УЗ прибули члени наглядової ради.
На відео з машин виходять турків Шевки Аджунер (https://t.me/sorosata/71), директор **** в Україні і швед Андерс Ослунд. (Https://t.me/sorosata/71)
За інформацією телеграм-каналів, Наглядова рада УЗ повинна 'устаканити' всі питання переходу залізниці під контроль німців.
Раніше депутат від партії «Слуга Народу» Олександр Скічко писав в фб, що вже в Давосі підпишуть меморандум з найбільшим німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn. Саме це питання повинні обговорювати сьогодні на наглядовій раді "Укрзалізниці".
Німці можуть отримати повний контроль над українською залізницею, а також можливість призначати своїх представників на місцях в регіонах, тоді як Кабміну буде відведена роль лише затверджувати рішення західного гіганта.
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НУ И ХОРОШО, МОЖЕТ ХОТЬ ОНИ ПОРЯДОК НАВЕДУТ В ГАДЮШНИКЕ. ПОРА УЖЕ ВООБЩЕ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ВВЕСТИ ВО ВСЕМ
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слющай, шесть пятилетк думают про инвестиции катороіх нет как манні небесной. Еще 10 лет и мі переплюнем голодних евреев в пустіне.О сюжет для потомков, не поверят, скажут поповския відумки
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а у кого фамилия "коломойский", тому вообще не надо инвестировать. Такой сразу получит наибольшую прибыль.
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