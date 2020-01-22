 Є цікаві плани для інвесторів і перший, хто інвестує, - отримає найбільший прибуток, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це він розповів в інтерв'ю в спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek.

"Найважливіший капітал, який ми маємо, – це люди, і те, що нам потрібно зробити для них – це зробити їх вільними та щасливими. Вільні та щасливі люди можуть зробити будь-яку країну заможною та забезпечити її процвітання", - сказав прем'єр-міністр .

За його словами, багато інвесторів повинні відкрити нову Україну - подібно до того, як колись була відкрита Америка.

"Україна є гарним варіантом для інвестування з багатьох причин. Україна - надійний міст, що поєднує Європу та Азію. Ми маємо цікаві плани для інвесторів. І перший, хто інвестує — отримає найбільший прибуток", - сказав Гончарук.

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Він також сказав, що світ сьогодні має розглядати Україну, як чудове місце із захоплюючими перспективами для інвестицій.