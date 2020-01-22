 У гравців з України є шанс виграти 343 мільйони доларів у лотереї США

Після захопливої серії переходів, перший приз найближчого тиражу, який пройде сьогодні увечері, становитиме вже 343 мільйони доларів США, і любителі лото з України можуть поборотися за чудовий приз нарівні з американцями.

Як виграти в лотерею Пауербол?

В ході кожного тиражу розігруються 5 "звичайних" номерів від 1 до 69 і бонусний куля "Пауербол" від 1 до 26. Для виграшу джек-поту необхідно правильно вгадати всі 6 номерів; сума призу ділитися порівну між білетами, що виграли (якщо є більше одного переможця).

Лотерея також розігрує другий приз в $ 1 млн доларів, який дістанеться кожному гравцеві, який вгадав 5 основних номерів. Цей приз можна подвоїти за невелику доплату, зазначивши на лотерейному білеті опцію "Пауер-плей", яка також примножує інші другорядні призи в 2-10 разів.

Як офіційно грати в лотерею Powerball з України?

Ніхто не зміг вгадати номери останнього тиражу: 20, 24, 38, 56, 68 і "Пауербол" 18. Внаслідок цього перший приз Паеурбол злетів до $ 343 млн, що викликало неабиякий ажіотаж у фанатів лотерей. Американським любителям лото просто - вони можуть зайти в магазин і купити білети. Але що робити жителям України, які теж хочуть зірвати величезний джекпот, але не можуть вскочити на літак і прилетіти в Штати? На щастя, рішення є!

Вам не тільки не потрібно нікуди летіти, але навіть не потрібно виходити з дому: грати в Пауербол, а також інші провідні лотереї світу можна онлайн, на сайті theLotter. З моменту заснування сервісу в 2002 році його гравці виграли призи на загальну суму понад $ 90 млн. З найбільш яскравими історіями переможців можна ознайомитися на відповідній сторінці на сайті.

Як це працює?

Після того, як ви зареєструєтесь на сайті для отримання дозволу ваше замовлення на сторінці лотереї, представник сайту theLotter придбає від вашого імені фізичний білет. Згідно зі статутом сайту, цей білет належить вам і тільки вам. Це ж буде вказано в підтвердженні замовлення, яке прийде на вашу електронну пошту. У вас також в будь-який час буде доступ до графічного зображення білета, яке буде завантажено до вашого профілю. Сам лотерейний білет буде надійно зберігатися в сейфі місцевого представництва theLotter. Важливо також відзначити, що сервіс не стягує комісію з призів.

Податки і виплати

Представники сервісу theLotter.com зв'яжуться з вами якщо ваш білет виявиться виграшним. Другорядні призи додадуться на баланс вашого облікового запису на сайті автоматично, як тільки оператор лотереї переведе гроші. Для отримання джекпоту або другого призу Powerball, найімовірніше, буде потрібно ваша особиста присутність в Сполучених Штатах.

Всі лотерейні виграші вище $ 5.000 обкладаються федеральним податком (24%) і податком штату (відсоток залежить від місця покупки білета). У разі виграшу джекпоту, сума, яку ви отримаєте на руки, буде також залежати від того, чи візьмете ви приз готівкою (одним платежем) або віддасте перевагу щомісячним виплатам протягом 25-30 років. У першому випадку сума призу буде нижче (близько $ 233 млн при джекпот в $ 343 млн до вирахування податків), але зате у вас на руках одразу виявиться велика сума.

Завдяки сайту theLotter.com, брати участь в лотереях США і Європи стало навіть простіше, ніж в місцевих лотереях. Все що потрібно зробити, щоб мати шанс виграти найбільші в світі джекпоти, такі, як $ 343-мільйонний приз лотереї Powerball, який буде розіграний в найближчу середу, це купити лотерейний білет онлайн - про все інше подбають представники сервісу theLotter.com.

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