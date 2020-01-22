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Все про:День Соборності України (41) звання (67) Зеленський (4209) нагорода (577)

 Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород з нагоди Дня Соборності. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами понад 120 осіб з нагоди Дня Соборності України.

Відповідний указ №18/2020 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що нагороди присвоєні "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

Президент, зокрема, відзначив українців орденами Ярослава Мудрого, княгині Ольги, "За заслуги", "За мужність" та медаллю "За працю і звитягу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив орденами і медалями 27 військовослужбовців, чотирьох із них - посмертно. СПИСОК

Крім того, глава держави присвоїв почесні звання "Народний артист України", "Народний вчитель України", "Народний художник України", "Заслужений економіст України", "Заслужений лікар України", "Заслужений журналіст України" та інші.

В цілому державні нагороди та почесні звання присвоєно 121 людині.

Далі наводимо повний список нагороджених:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня

НАУМОВЦЯ Антона Григоровича - першого віце-президента Національної академії наук України, академіка НАН України

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ПЕЛЮКА Сергія Олександровича - голову Запорізького обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, директора комунального закладу "Запорізьке музичне училище імені П.І.Майбороди" Запорізької обласної ради

РУДИКА Віктора Івановича - директора державного підприємства "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості", м.Харків

СУМБАТОВА Рубена Ашотовича - ветерана будівельної галузі України, почесного президента акціонерного товариства "Сумбуд", м.Суми

ЦИМБАЛЮКА Віталія Івановича - президента Національної академії медичних наук України

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

ДЕМИДОВА Олександра Анатолійовича - директора Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла Національної академії аграрних наук У країни, Київська область

МАЗУРА Валерія Леонідовича - головного наукового співробітника Фізико- технологічного інституту металів та сплавів Національної академії наук України, м.Київ

ЯНУШЕВИЧА Ярослава Володимировича - тренера збірної команди України з пейнтболу, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

ГЛАЗИРИНА Володимира Львовича - професора кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури

КРАМАРА Василя Лаврентійовича - директора агрофірми "Авангард ЛТД", Кіровоградська область

ШЕВЧЕНКА Геннадія Миколайовича - генерального директора товариства "Будсервіс", Запорізька область

ШКАРЛЕТА Сергія Миколайовича - ректора Чернігівського національного технологічного університету

ЯРЕНЧУКА Володимира Арсентійовича - голову фермерського господарства "Перлина Турії", Волинська область

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

ГУБАРЄВА Володимира Анатолійовича - начальника відділу Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, м.Київ

ЛИСЯКА Віталія Олександровича - пенсіонера, члена громадської організації "Клуб ветеранів плавання та спорту "Гаврилич Мастерс", м.Київ

ЛИХОЛІТА Валентина Станіславовича - голову Спілки об'єднань громадян "Всеукраїнська асоціація організацій учасників АТО "Мужність", Кіровоградська область

МРИГЛОДА Ігоря Мироновича - директора Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, м.Львів

НАКЛЬОВКІНА Анатолія Анатолійовича - пенсіонера, члена громадської організації "Клуб ветеранів· плавання та спорту "Гаврилич Мастерс", м.Одеса

РЄЗНІКА Володимира Васильовича - учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, м.Київ

УСТИМЕНКА Володимира Анатолійовича - директора Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук У країни, м.Київ

ЩЕГЛОВА Костянтина Миколайовича - пенсіонера, члена громадської організації "Клуб ветеранів плавання та спорту "Гаврилич Мастерс", м.Житомир

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

КОРОЛЬОВА Сергія Миколайовича - учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Київська область

ПІЛЬКЕВИЧА Олександра Людвіговича - учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Київська область

ПОТАПЕНКА Василя Григоровича - учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Київська область

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

ВОРОНУ Людмилу Михайлівну - директора підприємства "М.В.К.", м.Хмельницький

ДЕЛЕНГОВСЬКУ Вікторію Валеріївну - головного консультанта Департаменту Офісу Президента У країни

КАЛЬНИШ Наталію Олегівну - багаторазову чемпіонку та призерку чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби, спортсмена-інструктора Управління Міністерства оборони України

ЧЕРКАСОВУ Ольгу Ігорівну - першого заступника голови громадської організації "Одеська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України"

ЧЕРНЯК Аллу Петрівну - диспетчера виробничого структурного підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БОГДАНОВА Станіслава Геннадійовича - начальника дільниці відокремленого підрозділу "Запорізька атомна електрична станція" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

БРАГІНЦЯ Ігоря Васильовича - директора сільськогосподарського підприємства "Альфа-Агро", Херсонська область

КОМАРЕНКА Григорія Миколайовича - тракториста-машиніста селянського (фермерського)господарства "Перспектива", Дніпропетровська область

НИКИТЮКА Романа Миколайовича - агломератника дільниці цеху акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів", Дніпропетровська область

ПОДОЛЬСЬКУ Валентину Федорівну - головного технолога Вінницької фабрики "Динамо"

РУДЕНКА Петра Трохимовича - головного інженера сільськогосподарського підприємства "Нива", Полтавська область

ШАПОВАЛОВА Валерія Миколайовича - машиніста електровоза виробничого підрозділу "Локомотивне депо Куп'янськ" регіональної філії "Південна залізниця", Харківська область

Присвоїти почесні звання:

"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

ДЕМИДОВІЙ Віолі Григорівні - солістці-інструменталістці (фортепіано), доцентові кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової

ДОВБЕЦЬКІЙ Галині Ігорівні - артистці взводу Зразково-показового оркестру Збройних Сил України

"НАРОДНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

АКУЛЬШИНІЙ Тетяні Олександрівні - учительці комунального закладу "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області"

"НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

ВІЛЬГУШИНСЬКОМУ Роману Казимировичу - скульпторові, монументалісту, м.Тернопіль

ФІЗЕРУ Івану Васильовичу - художникові, доценту кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"

ВОЛОДІНУ Олександру Володимировичу - артистові оркестру комунального закладу "Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки м.Кам'янського" Кам'янської міської ради, Дніпропетровська область

ГОФУРОВУ Руслану Рафіковичу - артистові театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр юного глядача на Липках"

ЄВДОКИМЕНКУ Ігорю Михайловичу - солістові опери державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка", м.Київ

ЛАНОВЕНКО-МЕЛЬНИК Наталії Віталіївні - артистці, солістці-вокалістці Академічного камерного оркестру "Арката" Вінницької обласної філармонії

СІОНЧУКУ Олександру Володимировичу - доцентові кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"

ЦИРУЛЬНІКОВУ Павлу Вікторовичу - голові наглядової ради акціонерного товариства "Південтеплоенергомонтаж", Київська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"

ЗАБОЛОТНІЙ Галині Іванівні - учительці комунального закладу "Якушинецький ліцей", Вінницька область

КОНЮКУ Івану Михайловичу - учителеві Ліснохлібичинського ліцею Коломийської районної ради, Івано-Франківська область

МАРТИНЮК Оксані Володимирівні - учительці комунального закладу "Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"

МЄШКОВУ Івану Івановичу - учителеві Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 54 Миколаївської міської ради

СІГЕТІЮ Ігорю Петровичу - учителеві Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради

ЧЕРЕШНЮКУ Миколі Михайловичу - учителеві Кострижівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Заставнівського району, Чернівецька область

ЮХИМОВИЧ Оксані Антонівні - учительці Навчально-наукового комплексу № 10 м.Хмельницького

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

БОГДАНОВСЬКІЙ Надії Василівні - завідувачеві кафедри Запорізького національного університету, доктору біологічних наук, професорові

САРІБЄКОВІЙ Діані Георгіївні - завідувачеві кафедри Херсонського національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"

ДЄДІКОВУ Максиму Вікторовичу - заступникові голови правління, керівникові регіонального відділення Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Україна-фестиваль", м.Одеса

КОШМАНУ Олексію Миколайовичу - завідувачеві відділу Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату

ШЕВЧЕНКО Лілії Михайлівні - доцентові кафедри Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"

ГАПОНЕНКО Людмилі Василівні - заступникові директора Департаменту - начальнику управління Міністерства фінансів України

МИРОНОВІЙ Олені Михайлівні - головному бухгалтерові служби Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕНЕРГЕТИК УКРАЇНИ"

БОРДОВІЦИНУ Андрію Івановичу- директорові Прилуцького району електричних мереж акціонерного товариства "Чернігівобленерго"

ГЛУЩЕНКУ Віталію Федоровичу- начальникові Попаснянського району електричних мереж товариства "Луганське енергетичне об'єднання"

ЧУПРИНІ Євгену Володимировичу - головному енергетикові відділу акціонерного товариства "Криворізький залізорудний комбінат", Дніпропетровська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"

БАЛІЦЬКІЙ Марії Йосипівні- головному редакторові газети Тернопільського національного економічного університету "Університетська думка"

НІКОЛАЙКО Людмилі Іванівні - члену правління Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"

АПОСТОЛОВУ Василю Івановичу - директорові державного підприємства "Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС імені В.Т.Гуца", Київська область

БАЦІ Олені Михайлівні - завідувачеві відділення державної наукової установи "Центр інноваційних медичних технологій НАН України", м.Київ

ГАВРИКОВУ Олександру Євгеновичу - директорові комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради "Обласна клінічна травматологічна лікарня"

ДЕМЧУК Лілі Яківні - начальникові відділу Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації

ІВАХІВУ Олегу Любомировичу - доцентові кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

ПОГІРЛЯКУ Василю Степановичу- лікареві обласної комунальної установи "Чернівецька обласна клінічна лікарня"

СОЛОДЧЕНКУ Миколі Івановичу - лікареві комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер"

УДОВИЧЕНКУ Петру Миколайовичу - заступникові головного лікаря міської лікарні № З м.Миколаєва

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"

ВОВЧКУ Володимиру Володимировичу - лісничому Стрілківського лісництва державного підприємства "Старосамбірське лісомисливське господарство", Львівська область

ГОЛОВЕЦЬКОМУ Михайлу Петровичу - директорові державного підприємства "Вищедубечанське лісове господарство", Київська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ"

ВІНЦІВУ Івану Михайловичу- майстрові декоративно-ужиткового мистецтва, Львівська область

КАРПЮКУ Петру Пилиповичу - майстрові народної творчості, живописцю, Житомирська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"

ЧАЛОМУ Валерію Івановичу - головному диспетчерові служби акціонерного товариства "Сумський завод "Насосенергомаш"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬ ТУРИ УКРАЇНИ"

БОРЩОВСЬКІЙ Олені Василівні - хормейстерові комунального закладу "Станично-Луганський районний будинок культури", Луганська область

ГАЛИЧ Анастасії Сергіївні- начальникові служби державного підприємства "Національний академічний театр опери та балету У країни імені Т.Г.Шевченка", м.Київ

ГОДІНІЙ Валентині Семенівні - директорові Каланчацької школи естетичного виховання, Херсонська область

ДУБАС Тетяні Петрівні- завідувачеві відділу Національної юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, м.Київ

КАЛИНИЧУ Артему Адальбертовичу - викладачеві комунального вищого навчального закладу "Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора" Закарпатської обласної ради

ЛУЦИШИНІЙ Людмилі Іванівні- викладачеві Рівненської дитячої музичної школи № 1 імені М.В .Лисенка

ПЕРЕЯСЛАВЦЮ Пилипу Захаровичу- викладачеві-методисту Дніпропетровського театрально-художнього коледжу

ТІЛІС Тетяні Василівні - директорові-розпоряднику комунального закладу "Запорізька обласна філармонія" Запорізької обласної ради

УШАКОВІЙ Лідії Володимирівні - директорові комунального закладу "Обласна бібліотека для дітей" Черкаської обласної ради

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

БАЛАБІ Світлані Олександрівні - директорові гімназії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Шевченківського району міста Києва

ДАНИЛЬЄВУ Анатолію Олексійовичу - заступникові директора Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

КОЗУБОВСЬКІЙ Марії Петрівні- викладачеві Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В.Ю.Шкрібляка, Чернівецька область

ЛОБИКУ Оресту Павловичу - начальникові відділу освіти Трускавецької міської ради, Львівська область

МАРУЩЕНКУ Олександру Володимировичу- завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ

РАЙМАНУ Олексію Євгеновичу - керівникові фізичного виховання Вищого професійного училища Національного авіаційного університету

ЩИПАНСЬКОМУ Павлу Володимировичу - заступникові начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Міністерства оборони України

ЯЩЕНКО Тетяні Іванівні - учительці, заступникові директора навчально-виховного комплексу "Домінанта" (дошкільного навчального закладу - спеціалізованої школи І ступеня - суспільно-гуманітарної гімназії - спеціалізованої школи 204 з поглибленим вивченням фізичної культури), м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

ДЕМЕНЮК Галині Василівні- головній медичній сестрі відділення державного підприємства "Санаторій "Конча-Заспа", м.Київ

ДНІСТРЯНУ Степану Семеновичу - завідувачеві відділення державної установи "Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров' я України"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"

ВОЛОБУЄВУ Сергію Івановичу - операторові цеху акціонерного товариства "Сумихімпром"

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"

БУТУ Сергію Вячеславовичу- головному механікові виробничого підрозділу "Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний" філії "Пасажирська компанія"

КУШНІРЕНКУ Василю Дмитровичу - налагоджувальникові колійних машин та механізмів виробничого підрозділу "Хмельницька дистанція колії" регіональної філії "Південно-Західна залізниця"

МАЛІНІНУ Юрію Олександровичу - начальникові пункту (технічного обслуговування пасажирських вагонів) виробничого підрозділу "Маріупольське вагонне депо" філії "Пасажирська компанія", Донецька область

ОКРЕПКОМУ Степану Степановичу - директорові акціонерного товариства "Рогатинавто", Івано-Франківська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"

ДМИТРЕНКУ Миколі Михайловичу - виконавчому директорові сільськогосподарського товариства "Батьківщина", Чернігівська область

ДУМІКЯНУ Камо Сандроєвичу- директорові підприємства "Ташір", Житомирська область

СЕЛЮТІНУ Сергію Тихоновичу - директорові товариства "Агрофірма "Лосинівська", Чернігівська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"

ГРИГОРЧУКУ Олександру Сергійовичу- голові профспілкового комітету акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат"

ЗАВАДЕНКО Наталії Михайлівні - начальникові відділу з питань гуманітарної роботи Чернихівецької сільської ради (ОТГ) Збаразького району, Тернопільська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"

БАЮНУ Олегу Володимировичу - заступникові головного інженера Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства "Полтаватеплоенерго"

ЖАРСЬКОМУ Віталію Івановичу - Ружинському селищному голові, Житомирська область

ЄФІМОВІЙ Тетяні Михайлівні- голові правління Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств, Волинська область

КЛИМОВУ Сергію Євгеновичу - директорові пансіонату "Експрес", Херсонська область

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"

КОШИНСЬКОМУ Олександру Олександровичу- начальникові територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області

ОЛІЙНИК Аллі Михайлівні - начальникові управління юридичного забезпечення виконавчого апарату Вінницької обласної ради

ПЕТРЕНКУ Юрію Миколайовичу- керуючому партнеру адвокатського об'єднання "АДЕР ХАБЕР", м.Київ

УДОВИЧЕНКУ Сергію Володимировичу - голові Ради адвокатів Рівненської області

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"

БІЛЬЧИЧУ Олексію Павловичу- заступникові голови Полтавської обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

МОСЕЙЧУКУ Юрію Юрійовичу - завідувачеві кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

САЛІХОВУ Олегу Олексійовичу - тренерові-адміністратору спортивного клубу, тренерові Дніпропетровського вищого училища фізичної культури

ТОГАЄВУ Віктору Михайловичу - президентові Федерації пейнтболу У країни, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"

КОВТУН Ользі Сергіївні – художникові-монументалісту, м.Київ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171209
 
 
 Топ коментарі
 
совок совком..
ну почему именно к какому-то дню? а не по факту..
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Так і саме нагородження не ліпиться до цього історичного дня.
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Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
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ДЕЛЕНГОВСЬКУ Вікторію Валеріївну - головного консультанта Департаменту Офісу Президента У країни Источник: https://censor.net.ua/n3171209
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А цю за що нагородили? Думаю, що усіх інших нагородили, щоб прикрити це нагородження.
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совок совком..
ну почему именно к какому-то дню? а не по факту..
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Так і саме нагородження не ліпиться до цього історичного дня.
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Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами по случаю Дня Соборности Украины.
Соответствующий указ № 11/2018 опубликован на сайте главы государства.
Президент, в частности, наградил 58 граждан орденами Свободы, князя Ярослава Мудрого, «За заслуги», Богдана Хмельницкого, «За мужество», княгини Ольги, Даниила Галицкого и медалью «За працю і звитягу».
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30 грудня 2011 року Указом Президента України В.Януковича "Про святкування в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят" День Соборності був об'єднаний з Днем Свободи, який раніше відзначався 22 листопада, і став носити назву "День Соборності та Свободи України". Це державне свято, що символізує єдність українських земель.
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саме нагородження не ліпиться до цього історичного дня ... Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами по случаю Дня Соборности Украины.

У тебя возник когнитивный диссонанс?
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Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
---
ДЕЛЕНГОВСЬКУ Вікторію Валеріївну - головного консультанта Департаменту Офісу Президента У країни Источник: https://censor.net.ua/n3171209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А цю за що нагородили? Думаю, що усіх інших нагородили, щоб прикрити це нагородження.
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ты ж на ночном дежурстве был. В 2 смены работаешь?
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БОРДОВІЦИНУ Андрію Івановичу- директорові Прилуцького району електричних мереж акціонерного товариства "Чернігівобленерго"Источник: https://censor.net.ua/n3171209

Это же ЗРАДА!!!! Как он мог!! После этого только Ростов!! .. кстати, а Бордовицин это кто? Зеленский подписал указ о присвоении госнаград по случаю Дня Соборности - Цензор.НЕТ 916
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Абу, не злоупотребляй добавлением в спам. За это забанить могут.
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Самое смешное, что оно и это банит ))) Маньяк.
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Бумеранг.Комменты под прошлыми статьями на тему "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью Во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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Сивохе,юзику и стефанчуку "за заслуги в борьбе с гамбургерами и хот-догами".
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Помню зебилы желчью исходили, когда Президент Порошенко награждал - орали, что много раздает и незаслуженно.
А про Клоуна молчат, хотя он просто заваливает причастный и не причастных медальками. Рейтинг свой поднимает.
Лучше бы билеты на Ростов бронировал бы.
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