 Зеленський прибув з робочим візитом у Давос, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).
Передбачено виступ Володимира Зеленського під час Давоського форуму.
Крім того, Президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.
https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
Бачили очі, що обирали!
Давос напрягсо
Оманский шах подарил гидранту новые лыжи.
приехало встретиться с ******", "бубочка", "осел османский"? Буду знать!
приехало встретиться с ******", "бубочка", "осел османский"?
Или то я лайков тем идиотизмам наставил, а не ты?
приехало встретиться с ******
Отчитаться за выполнение Оманских договорняков
Получить новые методички
Припасть к ручке Сцаря
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Йєго уже замєтілі на островах Антіґуа і Барбуда
Вы хоть иногда не будьте так откровенны в своём служении путлеру
не то что с Омана-сутки
Молодец! Яйца в разные корзины.....
В Офисе президента Украины также отметили, что во время визита у Владимира Зеленского запланированы переговоры с руководством Израиля, а также несколько деловых встреч, в том числе и с Владимиром Путиным.
...
отчитываться будет о проделанной работе?
какая разница?
Они прозреют там... - кушать не смогут неделю...
- А куда лучше рвануть на экскурсию: в зону ООС или Давос?И с криком "Какая разница !" самолет уносит его в голубую даль..на Давос
- Етот дойдьот, - подумал Штірліц