EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка
  646  14
Все про:допомога (974) транш (114) Євросоюз (2743)

 Україна може отримати в лютому 500 млн євро від Євросоюзу, - ЗМІ

Стала відома можлива дата отримання другого і останнього траншу фінансової допомоги Євросоюзу Україні.

Про це в середу написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, другий і останній транш макрофінансової допомоги Європейської комісії Україні в сумі 500 млн євро буде переведено в лютому. Перший транш було переведено в листопаді 2018 року", - написав Йозвяк.

Читайте також: Україна отримала всю військову допомогу в 2019 році, - Пентагон

Нагадаємо, в липні 2019 року за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, представники Євросоюзу заявили, що готові виділити допомогу, але для цього Україна має виконати низку умов.

Міністр фінансів Оксана Маркарова розраховувала, що Україна отримає допомогу ще до кінця 2019 року, але цього не сталося.

12 грудня президент України Володимир Зеленський і глава Єврокомісії фон дер Ляєн погодили кроки, необхідні для якнайшвидшого виділення 2-го траншу фінансової допомоги від ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171202
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Может , а может и нет. Ключевое слово Последнего. а в замен лес кругляк и вырубка Карпат.
 показати весь коментар
 
 
Опять зебилы присвоят заслуги Пороха к своей заднице,как с газом.Откаэались бы ,как порядочные парни. .Неужели им 4 000 зарплат не хватает уже.
 показати весь коментар
 
 
зюзя готовий прийняти з любого боку і в любій кількості?
ги
 показати весь коментар
 
Украина -)))))) Ну если «Украиной» стали называть министров и депутатов то, да!!! « Украина» получит 500 млн, и с Беней поделиться, там всем хватит....
 показати весь коментар
 
второго и последнего? профанам в экономике больше денег не дадут? барыгам 5 лет давали, а вазелиновых отправили за кредитами в расейскую жопу?
 показати весь коментар
 
Ты всё проспал. Уже полгода, как доллар по сто, экономика Украины развалилась, все инвесторы убежали, США не даёт нам летальное оружие, а с Зельоным Клованом брезгуют встречаться мировые лидеры. Я ничего не забыл?
 показати весь коментар
 
доллар может и не по 100 благодаря пока еще независимому НБУ который вазелиновые планируют дожать к весне и сменить весь апарат на квартальное быдло.
Про инвестиции из Омана я наслышан, трамп заблочил выделение помощи по оборонке пока конгрес подзатыльниками не образумил, то что с клованом встречаться мировые лидеры не хотят мы хорошо увидим в давосе. Я ничего не забыл?
 показати весь коментар
 
Почти ничего не забыл... Вся зрада педролюбов делится на два вида - зрада, которая почти случилась, но не случилась и зрада, которая обязательно (зуб даю, этого не понимают только зебилы) случится в будущем. Короче, ничего нового.
 показати весь коментар
 
а чего нового ты хотел, у.е.беня? вазелин это янукович 2.0. Все действия под копирку!
 показати весь коментар
 
Ну не то чтобы хотел, но интересно когда осуществится Хоть одна зрада зрадная петелюбов. И да. Что-то мне подсказывает, что зельоный клован вполне нормально будет общаться в Давосе с мировыми лидерами, как это и делал до того.
 показати весь коментар
 
если ты дыру в зебюджете в 50ярдов, подскок цен и списание долгов коломойше не заметил то думаю смысла перечислять остальное уже нету, все сглотнешь.
 показати весь коментар
 
Ты наверное вчера родился. "Дыра в бюджете" и "подскок цен " были регулярно. Бене долги списали? Так соевое большинство в Раде пару лет назад субсидировало бизнес куриного олигарха Косюка на миллиард долларов. Бо он бедный и ему нужна поддержка. Ты тоже тогда возмущался?
 показати весь коментар
 
И это пройдет через шаловливые ручки порохоботки маркушки?ждем,не можем дождаться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору