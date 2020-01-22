 ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат

Про це один з адвокатів Дугарь Микола Ореховський розповів "Українським Новинам", інформує Цензор.НЕТ.
"Відмовилися відкрити", - повідомив він.
За його словами, захист Дугарь має намір зобов'язати ДБР розслідувати фальсифікацію слідством доказів через суд.
Рішення суд поки не ухвалював.
Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь подали скаргу до ДБР про фальсифікацію доказів слідства.
Раніше захист Дугарь заявляв про фальсифікацію слідством доказів у справі, зокрема портретної експертизи.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Но ты, по своей врожденной скромности немного не договариваешь - точно такие же безмозглые дебилоиды голосовали за Сівочолого Барыгу
Ганьба!!!
Чего не повісив Зеленського на майдані, як обіцяв? Ти зрадникі пустобріх.
А он потому будет хотеть, что на самом деле никаких рамок для президента в этой стране не существует. Он суёт свой пятак во все вопросы, если там можно накосить бабла или прибавить себе власти. И никакой закон ему не указ. Это царь на 5 лет. Поэтому с него за всё и спрос.
Сам Моника обещал 2 сентября прошлого года, что еженедельно будет лишать мантии недоброчестных судей.
Сколько налишал за 6 месяцев, знаешь?
Ноль целых, х#й десятых.
Так что, про петиных судей завали хлебало, их нет, есть в судах только Зелины судьи.
"Плохой" президент сделал плохую реформу, а "хороший"-хорошую, так?
Одна теза что ГБР это практически карманный орган Портнова уже многого стоит.
но для Ирана, который вы приводите как пример это не имеет значение, потому что обезумевшие имамы дают команды убивать своих граждан массово за протесты без всяких решений шариатских судов...
говорить о нем как о ПРАВОСУДИИ не имеет никакого смысла...
кто больше занес, и у кого какие связи - вот и все правосудие за редким исключением...
президент-фальсіфікат
Чого можна очікувати