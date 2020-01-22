EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  4815  64
Матеріали за темою:
Все про:фальсифікації (77) Шеремет (343) ДБР (791) Дугарь Яна (34)

 ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат

Захист підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь заявив у ДБР про фальсифікацію доказів слідством. Але Держбюро відмовилося відкривати кримінальне провадження.

Про це один з адвокатів Дугарь Микола Ореховський розповів "Українським Новинам", інформує Цензор.НЕТ.

"Відмовилися відкрити", - повідомив він.

За його словами, захист Дугарь має намір зобов'язати ДБР розслідувати фальсифікацію слідством доказів через суд.

Рішення суд поки не ухвалював.

Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь подали скаргу до ДБР про фальсифікацію доказів слідства.

Раніше захист Дугарь заявляв про фальсифікацію слідством доказів у справі, зокрема портретної експертизи.

Також читайте: Слідчі у справі Шеремета тиснуть на свідків, щоб вони не давали показань, - адвокат Ореховський

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свідки підтвердили в суді, що Дугарь має алібі, - адвокат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171195
 
 
 Топ коментарі
 
Давно уже нужно писать правильно - ГБР Портнова.........
 показати весь коментар
 
Кто будет пилить сук на котором сидят. Они видят что население в основной массе дебилоиды как сказал Портнов, то можно с ними делать что захочешь, Портнов был прав только дебилоидов могут проголосовать за Осла Оманского на президентских выборах
 показати весь коментар
 
То збирайтесь в тюрьму. Да, і авакяна з зєлєпупом прихватіть з собою. Обісралися ви по повній уроди гебееровські.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
как бы могут, если не увидели состава преступления. Но можно через суд всегда обжаловать
 показати весь коментар
 
 
Не имеют права. Сначала должны открыть, а потом уже, не увидев состава преступления, можно закрыть. А так прямое нарушение. Но в любом случае можно обжаловать в суде.
 показати весь коментар
 
 
могут......Вот заявление принять обязаны, а внести в ЕРДР нет.
 показати весь коментар
 
Если это заявление об уголовном правонарушении и составлено по форме, то обязаны внести в ЕРДР в течении 24 часов. Доследственной проверки сейчас нет, а значит и нет причин для отказа. Просто они прикидываются шлангами и рассматривают такое заявление как обычное обращение.
 показати весь коментар
 
 
Кто будет пилить сук на котором сидят. Они видят что население в основной массе дебилоиды как сказал Портнов, то можно с ними делать что захочешь, Портнов был прав только дебилоидов могут проголосовать за Осла Оманского на президентских выборах
 показати весь коментар
 
 
+100500
Но ты, по своей врожденной скромности немного не договариваешь - точно такие же безмозглые дебилоиды голосовали за Сівочолого Барыгу
 показати весь коментар
 
То збирайтесь в тюрьму. Да, і авакяна з зєлєпупом прихватіть з собою. Обісралися ви по повній уроди гебееровські.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А все через тебе! Це ти обіцяв, але не виконав обіцянку - повісити восени 2019-го року Зеленського на майдані!ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 9426ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 1890
Ганьба!!!
 показати весь коментар
 
 
Вася, заспокійся ревулоціонєр диванний.
 показати весь коментар
 
 
Так, моє справжнє ім"я - Василь. І "рєвалюціанєр диванний" - це саме ти, а не я.ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 1579
Чего не повісив Зеленського на майдані, як обіцяв? Ти зрадникДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 3634і пустобріх.
 показати весь коментар
 
Ну то видумуй свої нові дурні вигадки.А я тебе ідіота ними ж і надалі буду тролити. 😂
 показати весь коментар
 
Давно уже нужно писать правильно - ГБР Портнова.........
 показати весь коментар
 
 
портнов скоро довыйо... Он же не коломейша или главзебил, у него такой охраны, как у них, нету, так что доля олеся бузины его может ждать на каждом шагу, тем более он должен понимать, что живет в Украине и ежедневная граната может прилететь на раз-два это же касается и всяких бужанских, дубинских и остальных моральных уродов...
 показати весь коментар
 
 
Портняжку кормит, выгуливает и охраняет каломойский. Портняжка и живет у каломойского, в одном из его особняков. К портняжке просто так не подберешься.
 показати весь коментар
 
 
предлагать гбр трахнуть самих себя кощунство.. ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат - Цензор.НЕТ 7538
 показати весь коментар
 
 
Самих себе - мастурбація. А ось гаранта з Аваковим за тискна слідство - таки блюзнірмтво. Це у розумінні ДБР - замах на державний устрій.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот же ж суки. А Петруха ж всю правоохранительную контору переможно, с фанфарами, реформировал...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та ты реально недоумок, Валера. Это такая хитрая реформа, под хозяина Петю заточенная была? Петю кышнули и всё развалилось?
 показати весь коментар
 
Какой я тебе Валера? Думать было сказано не дураком и не для дураков. Но я так понимаю, тебя это обошло. Все на Пороха хочешь свалить? Не выйдет. Сейчас там хозяйничает Портнов, Зеленский, Аваков и остальная нечисть. Все то, что пришло вместе с гнусавой гнидой.
 показати весь коментар
 
 
Дуралей, а разве для реально реформированной правоохранительной системы играет роль, как фамилия президента? А если играет, то это лажа была, а не реформа.
 показати весь коментар
 
 
Распределение обязанностей - фундаментальная вещь в управлении любой организацией.Мало того, она закреплена законом. А про страны и говорить не приходится. Есть то, что в обязанностях президента, а есть то - что за рамками. И при этом народ так же тупо будет хотеть от президента то, что он сделать и делать не в праве. С другой стороны: если это не так, что же мешает Зеленскому что-то изменить? Ничто. И парламент его(в отличие от Порошенко) и ген. прокурор свой, и СБУ со всем остальным. Но что мы видим? А все то же, только хуже. Порох 8 месяцев не президент, но ситуация только деградирует. Осталось понять причины. А она одна: они не пришли что-то менять к лучшему, они пришли зарабатывать. Других причин нет. А это совсем не то, на что рассчитывало большинство голосовавших за Зеленского.
 показати весь коментар
 
Есть то, что в обязанностях президента, а есть то - что за рамками. И при этом народ так же тупо будет хотеть от президента то, что он сделать и делать не в праве.

А он потому будет хотеть, что на самом деле никаких рамок для президента в этой стране не существует. Он суёт свой пятак во все вопросы, если там можно накосить бабла или прибавить себе власти. И никакой закон ему не указ. Это царь на 5 лет. Поэтому с него за всё и спрос.
 показати весь коментар
 
Всьо на Пороха не треба валіть...А треба лишень сказати,що Порох - це основная нечисть,а Зєлєнський,Аваков - остальная нечисть...Про Портнова поки що помовчимо...Його хаяти не треба,в нього треба вчитись...
 показати весь коментар
 
Порох уже давно не президент. Президент - Зеленский и вся ответственность на нем. Вся.
 показати весь коментар
 
 
поки такі дятли, як володимир романчук та belge будуть масово галасувати - цю систему гнусавої гниди не здолати...
 показати весь коментар
 
ты сам бы скулить перестал и вспомнил, что зеленые судебную реформу Пороха уже успешно реформировали!
Сам Моника обещал 2 сентября прошлого года, что еженедельно будет лишать мантии недоброчестных судей.
Сколько налишал за 6 месяцев, знаешь?
Ноль целых, х#й десятых.
Так что, про петиных судей завали хлебало, их нет, есть в судах только Зелины судьи.
 показати весь коментар
 
не стільки зеліні судді, як портновські, його ще старі кадри...
 показати весь коментар
 
Так я ж и говорю: херня это была, а не реформа, если её кто угодно под себя разворачивает.
 показати весь коментар
 
 
я не про ту, которая была, я про ту, которая есть.
"Плохой" президент сделал плохую реформу, а "хороший"-хорошую, так?
 показати весь коментар
 
Реформував МВС Аваков. До нього питання тепер. Ні? Питань немає?
 показати весь коментар
 
 
Да...только под эти фанфары зебуины очень быстро оприходовали места для "некумовей","некорупционеров","не взяточников".
Одна теза что ГБР это практически карманный орган Портнова уже многого стоит.
 показати весь коментар
 
 
И раньше так было. Просто с другими фамилиями.
 показати весь коментар
 
Ніт, такої муйні не було ще ніколи.
 показати весь коментар
 
 
Неудивительно, в наших правоохранительных органах на первом месте забота о правах коррупционеров,мошенников,сепаратистов.А закон(даже беззаконие)к патриотам,активистам и особая ненависть к добровольцам - они мешают первым жить припеваючи
 показати весь коментар
 
Іноді приходиться порівнювати правосуддя різних країн. які не мають нічого спільного. Я в даному випадку про шаріатське правосуддя Ірану та українське правосуддя. На сьогоднішній день шаріатське правосуддя, за винятком деяких політичних справ буде більш справедливим ніж українське. В Ірані неспростовні докази щодо фальсифікацій ніколи не відкидають та розглядають алібі.
 показати весь коментар
 
 
Це дуже поширене ім'я. У чому проблема? Пошукай іранські корені в Україні, а у мене їх нема.
 показати весь коментар
 
Все буває, але і у нас розстріляли. А зараз я порівняв правосуддя і вважаю, що правосуддя у нас деградувало нижче шаріатського суду.
 показати весь коментар
 
 
возможно шариатский суд действительно дает фору украинскому - даже не сомневаюсь что так и есть...
но для Ирана, который вы приводите как пример это не имеет значение, потому что обезумевшие имамы дают команды убивать своих граждан массово за протесты без всяких решений шариатских судов...
 показати весь коментар
 
Я не говорю, що це приклад демократії, а лише стверджую зниження нашого рівня правосуддя.
 показати весь коментар
 
 
да у нас вообще правосудие это редкая вещь..
говорить о нем как о ПРАВОСУДИИ не имеет никакого смысла...
кто больше занес, и у кого какие связи - вот и все правосудие за редким исключением...
 показати весь коментар
 
Хотіли швиденько зробити вигляд,що розкрили справу.а що хочуть засудити невинних,то для зелепух це не завада.Їх усіх пора на нари,хоча б за розкрадання бюджету в великих розмірах,знову на екскурсії в Давосі дебіли,хоч би не ганьбили Україну.
 показати весь коментар
 
 
Ще більшою ганьбою буде, коли апеляції у цих справах будуть розглядатись у міжнародних інстанціях.
 показати весь коментар
 
 
Вот что значит присутствие на пресс-конференции Зеосла, виновные назначены, другого решения не должно быть.
 показати весь коментар
 
 
Вот он Гавфаш! Он же СМЕРШ! ...От "СМЕРдящая Шавка" !
 показати весь коментар
 
Вот что удивительно - я всегда думал, что у Дедала - крылья, а оказалось это только собачка дубоссарской породы.... Гав-гав, гав-гав !
 показати весь коментар
 
Чем ты там думал,козел? Нет там никакого Дедал! Ну ты тупой!
 показати весь коментар
 
Такой у зебобиков суд...… Невиновные сидят, воры на воле.
 показати весь коментар
 
 
Якщо в нас
президент-фальсіфікат
Чого можна очікувати
 показати весь коментар
 
якщо фактами буде доведено непричетність до злочину зі вбивством П.Шеремета хоч одного звинуваченого (з числа Антоненко, Кузьменко, Дугарь) - вся система звинувачень на цю трійку розсипається.
 показати весь коментар
 
Скоро всі хто вигнав ригів, захистив Україну будуть засудженні за те захищали державу від агресора. Ось така многоходовочка від Зебілів. Там в основному зібрані не проукраїнські Зебіли, майже ніхто з них не відстоював свободу на Майдані і не захищав Україну з зброєю в руках, там ухилянти від служби в ЗСУ, одним словом малороси, вороги державності України. Гнати Вас Зебілів треба поки не пізно.
 показати весь коментар
 
 
Як це відмовляються приймати заяву? Виходить, що правда, це організованне злочинне угрупування під назвою "ДБР", у якій бригадиром є портянка?
 показати весь коментар
 
Є свідки, що слідчі "давлять" на свідків. Є живі люди, які підтверджують заганжованість слідчих, їїхні не процесуальні дії, а якрах перешкоджання встановлення справедливості, а це злочин. То чому один злочин розслідується, а інший ні? Це що вибірковість? Чи це не підслідно ОЗУ "ДБР"? Тоді прийміть заяву і згідно УПК прийміть 3 рішення: відкрийте справу, відмовте у відкритті справи, або направте по підслідності, чи по територіальності. А чому воно їм не підслідно? Це якраз їх справа, бо там на брифінгу виступали перші особи держави і звинувачували людей просто так, без всяких вироків. То це ж їх справа.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору