 У лютому відбудеться перехід Генерального штабу на J-структуру, яка є обов'язковою для штабів НАТО, - Загороднюк

"Взагалі стандарти діляться на політичні, адміністративні та технічні. За минулий рік ми вже ввели близько сотні стандартів. Найбільше в кінці року. Адміністративні ми вводимо на початку цього року. Зокрема, в лютому має бути перехід на J-структуру Генерального штабу. Для неї все готово, зараз дещо допрацьовуємо", - сказав Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що зараз необхідно внести зміни в Закон про національну безпеку і оборону, завдяки чому зміниться структура управління і функціонал керівництва Збройних сил - вона повністю буде уніфікованою зі стандартами НАТО.

"Там найважливішим для нас питанням є розмежування між формуванням і застосуванням. Тобто існує керівництво Збройних сил, головнокомандувач, усі його служби і далі йдуть два основні напрями: формування (тут і підготовка, і забезпечення, і формування бригад, і оснащення озброєнням, військовою технікою, інфраструктурою і т.д.) і виконання бойових операцій. Головна проблема всі ці роки війни полягала в тому, що в нас усе це було разом", - пояснив міністр.

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"Для ефективності це надзвичайно важливе питання. Тому що ті люди, які займаються тільки операціями, мають думати тільки про планування та виконання операцій, і більше ні про що, все інше вони мають отримати: і особовий склад, і озброєння, і інфраструктуру", - додав він.

Після того, як це розмежування відбудеться, будуть змінені структури бригад, також за принципами НАТО, розповів керівник відомства.

"Головне - яка практична користь цього, а вона надзвичайна. Колись питання операцій і питання підготовки, генерування спроможностей - все було разом і, фактично, в руках двох-трьох осіб, і від їх часу і від їх доступності залежало вирішення величезної кількості питань. Усе було в ручному режимі, а це повністю суперечило усім підходам", - зазначив Загороднюк.

Як повідомлялося, на сайті Міноборони 11 січня було анонсувало формування в короткостроковій перспективі на базі Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Командування об'єднаних сил у відповідній J-структурі, яка є обов'язковою для штабів НАТО.

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Раніше в Міноборони повідомили, що J-структура необхідна для досягнення кращої сумісності зі Збройними силами країн НАТО. Зокрема створені або будуть створюватися в Генштабі ЗСУ такі структури: J-1 - питання персоналу, J-2 - розвідка, J-3 - оперативна діяльність, J-4 - логістика, J-5 - оборонне планування, J-6 - зв'язок і інформаційні системи, J-7 - підготовка військ, J-8 - ресурси і фінанси, J-9 - цивільно-військове співробітництво.