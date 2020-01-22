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Все про:Генштаб ЗС (439) НАТО (2228) Загороднюк (110)

 У лютому відбудеться перехід Генерального штабу на J-структуру, яка є обов'язковою для штабів НАТО, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк анонсував перехід Генерального штабу Збройних сил України на J-структуру в лютому поточного року.

"Взагалі стандарти діляться на політичні, адміністративні та технічні. За минулий рік ми вже ввели близько сотні стандартів. Найбільше в кінці року. Адміністративні ми вводимо на початку цього року. Зокрема, в лютому має бути перехід на J-структуру Генерального штабу. Для неї все готово, зараз дещо допрацьовуємо", - сказав Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що зараз необхідно внести зміни в Закон про національну безпеку і оборону, завдяки чому зміниться структура управління і функціонал керівництва Збройних сил - вона повністю буде уніфікованою зі стандартами НАТО.

"Там найважливішим для нас питанням є розмежування між формуванням і застосуванням. Тобто існує керівництво Збройних сил, головнокомандувач, усі його служби і далі йдуть два основні напрями: формування (тут і підготовка, і забезпечення, і формування бригад, і оснащення озброєнням, військовою технікою, інфраструктурою і т.д.) і виконання бойових операцій. Головна проблема всі ці роки війни полягала в тому, що в нас усе це було разом", - пояснив міністр.

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"Для ефективності це надзвичайно важливе питання. Тому що ті люди, які займаються тільки операціями, мають думати тільки про планування та виконання операцій, і більше ні про що, все інше вони мають отримати: і особовий склад, і озброєння, і інфраструктуру", - додав він.

Після того, як це розмежування відбудеться, будуть змінені структури бригад, також за принципами НАТО, розповів керівник відомства.

"Головне - яка практична користь цього, а вона надзвичайна. Колись питання операцій і питання підготовки, генерування спроможностей - все було разом і, фактично, в руках двох-трьох осіб, і від їх часу і від їх доступності залежало вирішення величезної кількості питань. Усе було в ручному режимі, а це повністю суперечило усім підходам", - зазначив Загороднюк.

Як повідомлялося, на сайті Міноборони 11 січня було анонсувало формування в короткостроковій перспективі на базі Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Командування об'єднаних сил у відповідній J-структурі, яка є обов'язковою для штабів НАТО.

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Раніше в Міноборони повідомили, що J-структура необхідна для досягнення кращої сумісності зі Збройними силами країн НАТО. Зокрема створені або будуть створюватися в Генштабі ЗСУ такі структури: J-1 - питання персоналу, J-2 - розвідка, J-3 - оперативна діяльність, J-4 - логістика, J-5 - оборонне планування, J-6 - зв'язок і інформаційні системи, J-7 - підготовка військ, J-8 - ресурси і фінанси, J-9 - цивільно-військове співробітництво.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171194
 
   
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Неужели паркетных хенералов поразгоняют нахер?
Не верю
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Коли будуть окремi посади Головнокомандувача та начальника Генерального штаба,якi тепер займаэ Хомчак? Коли цi посади будуть вiдокремленi одна вiд одноi i коли посаду Головнокомандувача займе бойовий генерал,а не паркетний,тодi,можливо,буде якийсь толк та зрушення на кращу сторону, в ЗСУ,загалом,в вiйськовiй сферi.? J-перетворення,можливо й потрiбнi,але з украiнською вiйськовою бюрократiэю та недуже квалiфiкованим мiнiстром оборони ,можливо,вийде чергова управлiнська бульбашка.
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На J-структуру переходят:
1. Генитальный штаб (ГШ).
2. Овуляторы (ОВУ - органы военного управления).
Так вот, они то перейдут и начнут чем-то там управлять.....
Остаётся одно но....
В СТРУКТУРЕ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ НЕТ J-структуры
Не предусмотрена, не вводится, не рассматривается, не планируется.
Кем собрался управлять генитальный шланг и К.???
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Dubinsky.pro, [22.01.20 00:21]
Дико извиняюсь, но не пропустите высокотехнологичную разработку Абромавичуса, Найема и Укроборонпрома - прямиком с АлиЭкспресс (от 100 у.е.)
Малошумный, малозаметный, малогабаритный тактический ВОЕННЫЙ квадрокоптер.
Смотрите видео
Комментарии к нему, понятное дело, отключены.
Чтобы не потонуть в похвалах.
https://youtu.be/H_RwAOj4Mfk
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