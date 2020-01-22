 Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ
Крім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну плату в "конвертах", 20,7% працюють без офіційного оформлення, на підставі усної домовленості.
"Дослідження дало можливість стверджувати, що третина населення України так чи інакше залучена в неформальні трудові відносини", - наголошується в доповіді.
За даними опитування, лише 14,1% опитаних респондентів позитивно оцінили існування неформальної ("тіньової") зайнятості, 24,9% байдуже ставляться до неформальності, проте відносна більшість (48,3%) опитаних має негативне ставлення до існування неформальної економіки.
Серед громадян, які брали участь у дослідженні, майже половина (48%) є найманими працівниками (з яких 81% працюють на постійній основі).
Дослідження Центру Разумкова проведено 6-11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
Из той же статистики: "Из 16,3 млн занятых застрахованы лишь 10,2 млн работников. А количество пенсионеров - 12 миллионов. То есть количество плательщиков меньше, чем количество пенсионеров", - отметил министр."
При этом украинцев 42 млн. Из них работают 16 млн, а в пенсфонд платят 10млн. Из этих 10 - 2млн это предприниматели единщики и как минимум 1млн бюджетники разных типов.
Итого - 7млн зарплат с которых платится в пенс фонд.
Та твої погрози - фігня, ні на кого не подіють. Люди все-одно будуть шукати негайної вигоди, а не перспективної. Не подіє загроза маленької, мінімальної пенсії; подіє лише економічний інтерес. А якраз через вас інтерес працювати вбілу у багатьох підприємців знову зник. Саме тому з-за вашої влади кількість конверточників перестала знижуватись, а скоро і знову розпочне зростати.
22.01.2020 IBIGDAN
В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%
Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ ******* преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже ********* к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
В Украине все зашибись!!!!!
Розігнала Держава своїми податками всіх будівельників. Може і на краще - хоч хлопцям ніхто не заважає працювати.
Щей так дурні , що працюють за такі малі зарплати .
З них більшість відноситься до цього негативно.
Тобто, несплата людьми податків - це форма протесту проти державної влади.
Люди недоплачують податки тому що не бачать власної вигоди від цього.
Просто що не бажають фінансувати за власний рахунок ані корупціонерів, ані усілякого роду льготників та субсидійованих.