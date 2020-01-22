 Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ

Крім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну плату в "конвертах", 20,7% працюють без офіційного оформлення, на підставі усної домовленості.

"Дослідження дало можливість стверджувати, що третина населення України так чи інакше залучена в неформальні трудові відносини", - наголошується в доповіді.

За даними опитування, лише 14,1% опитаних респондентів позитивно оцінили існування неформальної ("тіньової") зайнятості, 24,9% байдуже ставляться до неформальності, проте відносна більшість (48,3%) опитаних має негативне ставлення до існування неформальної економіки.

Серед громадян, які брали участь у дослідженні, майже половина (48%) є найманими працівниками (з яких 81% працюють на постійній основі).





Дослідження Центру Разумкова проведено 6-11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

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