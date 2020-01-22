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 Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Лише 62,2% зайнятих українців працюють офіційно і отримують офіційну заробітну плату.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ

Крім того, 16,6% офіційно працевлаштованих отримують додатково заробітну плату в "конвертах", 20,7% працюють без офіційного оформлення, на підставі усної домовленості.

Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова 01

"Дослідження дало можливість стверджувати, що третина населення України так чи інакше залучена в неформальні трудові відносини", - наголошується в доповіді.

За даними опитування, лише 14,1% опитаних респондентів позитивно оцінили існування неформальної ("тіньової") зайнятості, 24,9% байдуже ставляться до неформальності, проте відносна більшість (48,3%) опитаних має негативне ставлення до існування неформальної економіки.

Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова 02

Серед громадян, які брали участь у дослідженні, майже половина (48%) є найманими працівниками (з яких 81% працюють на постійній основі).

Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова 03
Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова 04

Дослідження Центру Разумкова проведено 6-11 вересня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 51% українців вважає найкращою гарантією безпеки членство в НАТО: це найвищий показник за весь час проведення опитувань, - Демініціативи. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171193
 
   
 Топ коментарі
 
Кто ликарям доктор, что они проголосовали за Зе? Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 1943
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Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, зарабатывая на проплаченных опросах, - опрос Центра Разумкова.
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Это констатация несостоятельности власти, которая не в состоянии защитить граждан от недобропорядочных работодателей, которые экономят на несплате налога за работников. Зато премии себе неслабые выписывают.
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Точно! Лікарів примушують переходити на 0,5 чи навіть 0,25 ставки! Рєхворма аднака!
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Кто ликарям доктор, что они проголосовали за Зе?
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Тобто ви помітили, що нічого не змінилось, а навіть погіршилось. Посмотрім?
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Але ж зеленського обрали, бо розраховували на покращення - а тут "то же самоє" тільки трошки гірше. Посмотрім?
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Ух, ця Супрун... Коли вона вже перестане шкодити в МОЗі та лікарнях?
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только треть? С таким законодательством и алчной, ненасытной. бестолковой, дебильной властью и НЕ Удивляет! А сколько уехало и собирается?! А эти Украину на продажу и в Давос 100 человек .
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Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, зарабатывая на проплаченных опросах, - опрос Центра Разумкова.
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Цифры из статьи чистая манипуляция. Реальность гораздо суровее.
Из той же статистики: "Из 16,3 млн занятых застрахованы лишь 10,2 млн работников. А количество пенсионеров - 12 миллионов. То есть количество плательщиков меньше, чем количество пенсионеров", - отметил министр."
При этом украинцев 42 млн. Из них работают 16 млн, а в пенсфонд платят 10млн. Из этих 10 - 2млн это предприниматели единщики и как минимум 1млн бюджетники разных типов.

Итого - 7млн зарплат с которых платится в пенс фонд.
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Несложно оценить, что около трети украинцев живут за счёт заработков за границей. Но эти деньги естественно идут мимо украинского пенсфонда.
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При таких социальных гарантиях (реальных а не тех что записано в разных законах) даже треть работающих вообще то много больше 10% не заслужили!!
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Молодец Зеленский --ВЕРНОЙ ПРОТОРЕННОЙ ДОРОГОЙ ВЕДЕТЕ НАС !!!
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Скоро у этих "неофициалов" наступит пенсионный возраст без стажа и естественно без пенсии, количество суицидов увеличится в разы.
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а ты думаешь у тебя официала будет пенсия? ну если ты так думаешь то подумай еще раз!!
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а попробуйте работать официально с официальной зарплатой, скажем так, вьіше минилальной, чтоб вся и в белую. Да, и про стаж пенсионньій тоже подумайте
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у моего бати 35 лет стажа химии тебе рассказать какая у него пенсия!! так что про стаж иди ГРОСЕ с ПЕТЕЙ рассказывай!!
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зебіл, погрожуєш?
Та твої погрози - фігня, ні на кого не подіють. Люди все-одно будуть шукати негайної вигоди, а не перспективної. Не подіє загроза маленької, мінімальної пенсії; подіє лише економічний інтерес. А якраз через вас інтерес працювати вбілу у багатьох підприємців знову зник. Саме тому з-за вашої влади кількість конверточників перестала знижуватись, а скоро і знову розпочне зростати.
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Тем, кто начинает диалог, комментарий с маленькой буквы не отвечаю.
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ти зебіл, ще маленький, іншого не заслуговуєш.
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Так у нас такая уравниловка, что со стажем, что без стажа . Мы люди гуманные и существуют какие - то социальные пенсии . И даже если получишь приличную пенсию, то через несколько лет без осовременивания она постепенно превратится в минимальную .
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Какая разница сколько работает официально,с вашим зверским есв хорошо что хоть какие то рабочие места имеются,подсчитайте у нас количество безработных и сколько рабочих мест создала новая власть,вот это нам интересно.
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зверский есв? а что он бьіл от 37% вьі не помните? и если в бюджете ПФУ пусто, откуда платить тогда пенсии вашим родителям?
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Наполнение бюджета это показатель работы правительства на тему - экономика страны,нет экономики,в стране разгул коррупции и казнокрадства - нет и наполнения бюджета.Мыслить по принципу - давайте отберём у населения столько,сколько мы считаем нужно бюджету примитивно и преступно.Запомни дубинушка - бюджет пуст потому что в исполнительной и законодательной власти сидят туманоголовые балбесы,а не потому что бедное население мало платит налогов.
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пенсии можно платить наверно от миллионов кобалева?
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Это констатация несостоятельности власти, которая не в состоянии защитить граждан от недобропорядочных работодателей, которые экономят на несплате налога за работников. Зато премии себе неслабые выписывают.
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І будуть працювати неофіційно, бо їм не хочуть платити те що потрібно, їм не хочуть давати медстраховку і нормальні робочі місця і за кожного потрібно платити налоги. А це на совісті олігархів. Буду нормальне відношення і платня і поляки поїдуть до нас, а не навпаки.
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Всё нормально, падаем
22.01.2020 IBIGDAN
Третина українців працюють неофіційно або напівофіційно, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 1424В сентябре некто премьер-министр Гончарук, не вставая с самоката, обещал нам, президентам и господам, 40% роста ВВП за 5 лет. И 3,7%-4,8% роста уже сейчас, прям в 2020 году.
Основанием для такого фееричного оптимизма премьера были результаты второго квартала 2019 года. Это когда при попередниках ВВП взял и вырос на 4,6%.
- Это же проще простого! - решили новые молодые лица в Кабмине. - Ща мы им покажем, как умеем.
И показали.
От хозяйствования новых членов и членкинь правительства очень зелёной команды вполне предсказуемо наступил кризис.
Например:
Падение промышленного производства:
снтябрь -1,1%
октябрь -5%
ноябрь -7,5%
Спад в металлургии, которая является основной экспортной отраслью Украины:
сентябрь -5,4%
октябрь -11,9%
ноябрь -14,2%
декабрь -20,5% (металлопрокат за данными Укрметаллургпрома)
Спад в лёгкой промышленности в ноябре -10,1%
Спад у деревообрабатывающей промышленности в ноябре -8,6%
Спад в машиностроении в ноябре -12,7%
Спад в угледобыче через лоббистское решение про импорт электроэнергии из Росии в интересах Коломойского:
сентябрь -1,5%
октябрь -2,3%
ноябрь -10,4%
Спад производства в сельском хозяйстве:
октябрь -6,7%
ноябрь -18,5%
Но есть и рост. Как без него?
Например хорошо выросла безработица. Это по данным службы занятости:
октябрь - 259 300
ноябрь - 288 900
декабрь - 338 200
А ещё выросло количество людей, работающих неофициально.
Можете мазать на хлеб, пока не застыло.
В то же время кто-то очень предприимчивый продолжает удерживать курс гривны после его необоснованного укрепления. А это падение доходов заробітчан. Потому как уменьшается покупательская способность населения на внутреннем рынке. Что ещё больше тормозит экономику.
Вот эти все сливы из кабинета премьера - это не смешно ни разу. Это всё очень серьёзно. Члены правительства придумывали способ ******* преЗедента и нас с вами, представив кризисные явления, как позитивчик. Они пытались из «зрады» слепить «перемогу».
Я не знаю, насколько для Зеленского стало неожиданностью обсуждение его любимого в таком неуважительном тоне), да мне это и не интересно.
Мне интересно, когда ж это всё уже ********* к чёртовой матери? Когда закончится этот запас прочности от предыдущего управления «воров и барыг»?
А если представить, как оно было бы с «барыгами» дальше… Если б без новых технократов, пусть у них руки не болят…
Обидно. Пять лет пахали и всё Гончаруку под хвост.
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Та шо ты такое несёшь, да ещё какие-то цифры с потолка на взятые.
В Украине все зашибись!!!!!
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Та да... Й всі вчителі з Америки намагаються в українські школи найнятись, хоч прибіральницею...
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Прям не везёт нашим властям на людей. В стране же куча высокооплачиваемых легальных рабочих мест, а народ всё норовит устроиться нелегально да с зарплатой поменьше. Просто ужас!
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Зеленський наголошує, що головна задача - об'єднати країну. Забезпечити правопорядок в державі, він своїм обов'язком не вважає.
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За останні 10 років на будівництві не бачив жодного живого будівельника, який влаштований легально. Ну може і 30%..... х... знає.

Розігнала Держава своїми податками всіх будівельників. Може і на краще - хоч хлопцям ніхто не заважає працювати.
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Не хочуть платити податки на зарплати чинушам у 200-300 тис. гривень/ місяць .
Щей так дурні , що працюють за такі малі зарплати .
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Роботодавцю робітник, якому на руки видається 10 тис.грн обходиться ще в +5 тис.грн. податків. Звичайно це грабунок, і причина тіньових відносин. Гадаю податкове навантаження на зарплату в 10 відсотків і жорсткий контроль за неплатниками були б більш чесною і дієвою схемою.
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Почитал комменты. Уважаемые, о чем вы!? Эти с...ки (обобщенно, независимо от пола), которые получают полностью зарплату в конвертах, или частично сами соглашаются на такие условия. Их никто не заставляет работать на таких условиях. Это вопрос морали и не только. Противны тебе такие условия - увольняйся. Готов продаться - продавайся. И зеленские с порошенками тут ни причем. Только есть один очень важный нюанс. Каждый из этих с...к когда-то будет выходить на пенсию, а бабки он будет получать из пенсионного фонда, в который они, извините, нихр...на не платили, или платили, но частично. А требовать пенсию, и явно не минимальную будут с пеной у рта. То есть, если я получаю зарплату и оплачиваю все налоги, а эти с...ки - нет, это значит, что они у меня фактически будут красть из кармана мои же бабки! Поэтому они с...ки и воры! И ничем это не отличается от того, что "защитники русского мира" на Донбассе нечего не платят в Пенсионный фонд Украины имея наше гражданство при возвращении этого самого Донбасса будут требовать пенсии из этого же фонда. Поэтому "конвертчики" и "защитнички" ничем в этом смысле не отличаются! С...ки, воры, а вторые еще и предатели!!! Это одна из составляющих моральной стороны украинской современной нации - готовность продаться и готовность быть купленными! И все З ,П, Ю, К и К, и даже Я - никакого отношения к этому аспекту не имеют!
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т.е. ПЕТИ ГРОСИ КОБАЛЕВЫ великие менеджеры которые спасают страну а граждане которые не хотят великим менеджерам платить дань они суки! А КТО ТЫ ТОГДА НАВЕРНО ЛОШАРА В КВАДРАТЕ!!
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37,8% людей у країні недоплачують податки.
З них більшість відноситься до цього негативно.
Тобто, несплата людьми податків - це форма протесту проти державної влади.
Люди недоплачують податки тому що не бачать власної вигоди від цього.
Просто що не бажають фінансувати за власний рахунок ані корупціонерів, ані усілякого роду льготників та субсидійованих.
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вот это верно, большинство граждан не хотят платить налоги потому что не видят что эти налоги расходуются на их нужды ну или хотя бы на нужды их родствеников! ЧЕГО ЭТО Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЧТОБЫ МАМА КОБАЛЕВА ХОРОШО ЖИЛА В АМЕРИКЕ!!
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