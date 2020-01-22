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 Політика України
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 Слідчі у справі Шеремета тиснуть на свідків, щоб вони не давали показань, - адвокат Ореховський

Слідчі прокуратури тиснуть на свідків у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з метою змусити їх змінити або відмовитися від своїх показань.

Про це заявив адвокат Микола Ореховський, що представляє інтереси військового медика Яни Дугарь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Слідчі викликають військовослужбовців, керівництво військової частини, де Яна [Дугарь] проходила військову службу - зокрема до нас доходить інформація про певний тиск на цих військових і на цих свідків. <...> Цей тиск полягає в тому, що проводяться бесіди (і в тому числі допити) з метою схилення певних свідків до того, щоби вони не давали необхідних показань або давали їх у якомусь іншому вигляді", - розповів він.

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За інформацією сторони захисту, тиск відбувається з боку прокуратури і співробітників СБУ, зазначив Ореховський.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171188
 
 
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(с) - это лично Рюкзак Сабаков образца зимы 2014 года.
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Не сомневаюсь, что дела обстоят именно так, как рассказал адвокат. Мусора по иному действовать не могут.
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В любую игру можно играть вдвоем, сегодня они давят, завтра их... У недалеких головокружение от "успехов", вроде как все получается, Портнов рулит, Бабиковы, Вовки, но жизнь быстротечна, все меняется...
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жизнь быстротечна, а скорострельность не падает... Следователи по делу Шеремета давят на свидетелей, чтобы они не давали показания, - адвокат Дугарь Ореховский - Цензор.НЕТ 6736
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Скорострельность величина постоянная...
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можно сказать, что она медленно растёт... в целом ИМХО конструирование огнестрельного вышло на насыщение, но мелкие улучшения ещё идут
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На бабі може й не падає скорострільність, а от у випадку перегріву ствола...
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В этом деле важна точность, опытный воин не будет поливать направо и налево, боеприпасы нужно беречь...
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Провластная банда так обгадится с этим делом, что будут вынуждены через пол-года уйти.
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Не факт что уйти, у особо одаренных есть возможность украсить электро столбы...
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ну положим она уже обгадилась достаточно... в вот насчёт "будут вынуждены через пол-года уйти" не могу разделить Вашего оптимизма: эти не для того бабло вкладывали, чтоб так просто уйти
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Дамаю продлится дольше, пока у "хохла-малороса" вареник изо рта вывалится может пройти и пару лет...
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Хурналісти без надмірних зусиль вийшли на СБУшників, які крутилися біля машини Шеремета в момент закладки вибухівки
https://www.youtube.com/watch?v=nnVjYp7TWu8
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А хай заарештують свідків, буде значно більша злочинна організація! А то якось мєдко плавають, оті органи внутрішні, тщатєльнєй нада.
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На сколько адвокаты захорашивуют следователя на столько он давит на свидетелей и исчезают доказательства и улики.
Адвокаты в стране посредники между преступником и теми кому нужно дать.
Вопрос,как посадить адвоката.
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Будуть підкидати патрони і "траву", будуть шантажувати командирів, що проведуть перевірки складів, обліків, родичів і щось "відшукають". Навіщо такі справи, як немає довіри, як можуть піти в тюрму нгевинні люди, а злочинці будуть і далі продовжувати взривати людей. Чомусь із цією справою немає довіри до поліції, прокуратури, судів, а вже в СБУ. Що творите "правоохоронці"?
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