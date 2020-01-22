 Слідчі у справі Шеремета тиснуть на свідків, щоб вони не давали показань, - адвокат Ореховський

Про це заявив адвокат Микола Ореховський, що представляє інтереси військового медика Яни Дугарь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Слідчі викликають військовослужбовців, керівництво військової частини, де Яна [Дугарь] проходила військову службу - зокрема до нас доходить інформація про певний тиск на цих військових і на цих свідків. <...> Цей тиск полягає в тому, що проводяться бесіди (і в тому числі допити) з метою схилення певних свідків до того, щоби вони не давали необхідних показань або давали їх у якомусь іншому вигляді", - розповів він.

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За інформацією сторони захисту, тиск відбувається з боку прокуратури і співробітників СБУ, зазначив Ореховський.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.