 Зеленський нагородив орденами і медалями 27 військовослужбовців, чотирьох із них - посмертно. СПИСОК

Відповідний указ №19/2020 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Далі наводимо повний список нагороджених:

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БІРКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича - капітана

БУЛГАКОВА Сергія Юрійовича - старшого матроса

ГАВРИЛЕНКА Ігоря Віталійовича - старшого сержанта

ДЕЙКУНА Івана Вікторовича (посмертно) - старшого солдата

ІЛЬЧИШИНА Артема Миколайовича - майора

КАРАСЯ Юрія Леонідовича - лейтенанта

КИСІЛЬОВА Леоніда Леонідовича- старшого матроса

КЛІЩЕВСЬКОГО Дениса Миколайовича - молодшого лейтенанта запасу

КОВТУНА Євгена Леонідовича - молодшого сержанта запасу

КОНДРАКОВУ Олександру Миколаївну- сержанта

КРІВІЦИНА Руслана Михайловича - сержанта

МИХА Сергія Ігоровича - молодшого сержанта

НОВИКОВА Олександра Олександровича - старшого прапорщика

НОСКЕВИЧА Віталія Михайловича (посмертно) - сержанта

ПАВЛОВА Віктора Володимировича - старшину

ПОЛІЩУКА Анатолія Васильовича- солдата

СЕРГІЙЧУКА Юрія Петровича - старшого солдата

ТЕМНОГО Дмитра Вікторовича (посмертно) - молодшого сержанта

ФАКУ Антона Олександровича (посмертно)- молодшого сержанта

ХОЛОШЕНКА Сергія Васильовича - майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

МИШАКОВА Тимофія Тимофійовича - молодшого сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БЄЛАНОВА Костянтина Олександровича - старшого матроса

ВЕНГЕРСЬКОГО Максима Олеговича - старшого сержанта

ЛУКОВНІКОВА Володимира Володимировича - солдата

МАКАРОВА Романа Анатолійовича - капітана З рангу

ХУТОРНОГО Романа Миколайовича - молодшого сержанта

ШЕРЕМЕТА Артема Валерійовича - старшого солдата.