 Зеленський у Давосі планує зустрітися з керівництвом МВФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів, посилаючись на програму візиту української делегації за участю президента і міністерки фінансів Оксани Маркарової під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За інформацією Мінфіну, також запланована зустріч із президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill.

Крім цього, у рамках форуму відбудеться засідання Національної інвестиційної ради.

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