 Зеленський у Давосі планує зустрітися з керівництвом МВФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів, посилаючись на програму візиту української делегації за участю президента і міністерки фінансів Оксани Маркарової під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
За інформацією Мінфіну, також запланована зустріч із президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill.
Крім цього, у рамках форуму відбудеться засідання Національної інвестиційної ради.
шоб послати у сраку?
ги
Зеленский завтра, 23 января, встретится с путиным в Израиле.
Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
https://fakty.ua/331707-zelenskij-zavtra-vstretitsya-s-putinym-v-rossii-soobcshili-sensaciyu
Каломойский ведь сказал-"Дефолт-это неплохо."
https://www.facebook.com/zaporozhye.geua/videos/334342930830636/UzpfSTEwMDAxNzM0MDgyMTM4Mjo1MjIyODE3MzE2OTMxODM/?id=100017340821382
Теперь вот очень переживаю за жизнь МВФ,руководства Швейцарии и швейцарские архитектурные памятники…
😌
Блин...какое же мерзкое это существо Нелох...