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Все про:Давос (90) Зеленський (4198) МВФ (606) Мінфін (386) Маркарова (107)

 Зеленський у Давосі планує зустрітися з керівництвом МВФ

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту в Давос зустрінеться з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів, посилаючись на програму візиту української делегації за участю президента і міністерки фінансів Оксани Маркарової під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За інформацією Мінфіну, також запланована зустріч із президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill.

Крім цього, у рамках форуму відбудеться засідання Національної інвестиційної ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від "Слуги народу" на економічний форум у Давос поїдуть 17 нардепів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171185
 
 
 Топ коментарі
 
"Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ"
шоб послати у сраку?
ги
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ЗЕбилу в Омане Сурков забил стрелку в Давосе с Хуйлом
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"Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ"
шоб послати у сраку?
ги
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ЗЕбилу в Омане Сурков забил стрелку в Давосе с ******
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В Давосе ***** не будет, они встречаются в Израйле
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интересно это хорошая новость или плохая
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Намного важнее и хуже другая встреча.

Зеленский завтра, 23 января, встретится с путиным в Израиле.



Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

https://fakty.ua/331707-zelenskij-zavtra-vstretitsya-s-putinym-v-rossii-soobcshili-sensaciyu
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Зачем встречаться? Пусть отправит им ролик из сериала
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Чё,бубочка,уже созрел,что бы принять в любом количестве и с любой стороны? Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ - Цензор.НЕТ 6232
Каломойский ведь сказал-"Дефолт-это неплохо." Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ - Цензор.НЕТ 4298
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Зеленский едет с визитом в Давос. На экономический форум.

Теперь вот очень переживаю за жизнь МВФ,руководства Швейцарии и швейцарские архитектурные памятники…
😌
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Зеленский наконец понял что лучше занимать деньги у МВФ под 3% чем у олигархов Украины под 19%.
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Так "планує" чи "зустрінеться"? Бо це дві великі різниці! До того ж: а МВФ, SOCAR та Cargill знають про такі плани Зелєнського?
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А как же Израиль?)) Встреча с *****?))
Блин...какое же мерзкое это существо Нелох...
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