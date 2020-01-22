EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1466  13
Все про:законопроект (906) праця (50) Милованов Тимофій (136)

 Новий закон про працю більше захищатиме від безпідставних звільнень, ніж чинний, - Милованов

У законопроєкті "Про працю" уряд пропонує зробити матеріальну компенсацію обов'язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств для скорочення штату.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"За чинним Кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе матеріальної відповідальності за своє рішення. Реорганізація стала універсальним механізмом для масових скорочень", - зазначив він.

За словами Милованова, в ст. 35 законопроєкту "Про працю" йдеться про можливість звільняти з ініціативи роботодавця, але не йдеться про те, що це має статися без пояснення причин.

"Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними і послідовними у відносинах з працівниками. Причинами для звільнення з ініціативи роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, який підписує працівник і роботодавець при оформленні трудових відносин! Ніяких вигадок і маніпуляцій в процесі роботи", - підкреслив він.

Також читайте: Після звільнення не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов щодо нового законопроєкту про працю

Милованов зазначив, що в законопроєкті "Про працю" уряд пропонує зробити матеріальну компенсацію обов'язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств для скорочення штату.

Новий закон про працю більше захищатиме від безпідставних звільнень, ніж чинний, - Милованов 01
Новий закон про працю більше захищатиме від безпідставних звільнень, ніж чинний, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171184
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
хорошего работника хозяин фирмы не выгонит... ибо, это курица несущая золотые яйца..
Закон должен работодателя защищать от лентяев,прогульщиков и прочего отребья..
 показати весь коментар
 
С точки зрения капитала нет такого понятия как плохой работник, хороший работник. Есть производственные силы, которые создают добавочную стоимость, это ресурс и более ничего. Станут меньше приносить прибыль в силу изменения экономической ситуации например, тут же все идут на юх, и хорошие, и плохие, хорошие в хорошей обуви, плохие в плохой.
 показати весь коментар
 
 
Авантюристы! Не вам вносит изменения в законы!
 показати весь коментар
 
 
Увольняют тех в чьих услугах не нуждаются,зачем держать на зарплате дебила типа тебя и зачем создавать условия при которых дебила нельзя спокойно уволить?
 показати весь коментар
 
 
Болтовня! Механизм реализации защиты от незаконного увольнения? Суд? Кто по судам бегал, того, просто улыбнут эти слова!
 показати весь коментар
 
 
Дебил и ещё дебильнее. закон о рабстве с подачи внешнего управления, сороса, забугорных кураторов...Закон о рабстве типа от либерторианцев. Эти слуги уроды издеваются над гражданами Украины и Конституцией.
 показати весь коментар
 
Мерзкие зеленскиен жабы создают идеальные условия для коломойских и пинчуков с ахметовыми . Сколько нужно народу времини чтобы понять что у власти антинародный антиукраинский режим .
 показати весь коментар
 
 
Сейчас при позднем переходе на так сказать на рыночную экономику олигархов в Украине, человек теряет все социальные гарантии, потому как олигархи людей не видят, разделяют и властвуют, люди винтики машины для зарабатывания денег, рабы прихотей и собственных планов на жизнь хозяина.
 показати весь коментар
 
Олигархи и диктаторы близнецы братья.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору