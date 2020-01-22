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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2365) Донбас (13032) Рама Еді (5)

 Попереду довга дорога до миру, - голова ОБСЄ Рама про Донбас

Чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама заявляє, що до довгострокового миру на Донбасі доведеться подолати ще довгий шлях.

Після завершення дводенного візиту до Україні він закликав активізувати зусилля з метою пошуку мирного врегулювання кризи в Україні і навколо неї, яку він назвав найбільш гострою проблемою безпеки і стабільності в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сприяння мирному урегулюванню - це першочерговий пріоритет албанського головування в ОБСЄ у 2020 році", - заявив Рама і додав, що саме з цієї причини він вирішив здійснити свій перший офіційний візит як голови ОБСЄ до України.

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Рама привітав рішучі заходи, які здійснюються керівництвом України на шляху мирного урегулювання конфлікту. Він налаштований активно сприяти забезпеченню дотримання принципів і обов'язків ОБСЄ, а також повної реалізації Мінських угод усіма сторонами.

"Попри успішне поновлення зобов'язань стосовно режиму припинення вогню, усе ще трапляються жертви серед цивільного населення. Це має припинитися. В першу чергу, нашою метою має бути забезпечення повного і стійкого режиму припинення вогню. У 2020 році ми спробуємо покращити безпекову ситуацію і повсякденне життя людей, що живуть у постраждалих від конфлікту районах", - наголосив Рама.

Також він здійснив візит на схід України, щоб отримати безпосереднє ознайомлення з безпековою і гуманітарною ситуацією в уражених конфліктом районах на сході України. Зокрема, оглядаючи відремонтований у Станиці Луганській міст, він сказав, що це є "чудовою ілюстрацією того, що може досягнути політична воля, і як покращена ситуація з безпекою та полегшене важке становище людей нероздільно пов'язані між собою".

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Голова ОБСЄ висловив рішучу підтримку зусиллям у "нормандському форматі" та Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

"Відновлення діалогу і результати "нормандського саміту" - це кроки у правильному напрямку. Однак багато чого ще доведеться здійснити. Попереду довга дорога до тривалого миру. Мій спеціальний представник в Україні і Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау вивчатиме як найкраще у подальшому просувати процес", - сказав Рама.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171182
 
 
 Топ коментарі
 
Дорога до миру - це завжди війна.
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Впереди долгая дорога к прочному миру Источник: https://censor.net.ua/n3171182
Так хоть бы чуток завесу приоткрыл: он о годах. Или- о десятилетиях? Таки интересно...
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Впереди долгая дорога к миру, - председатель ОБСЕ Рама о Донбассе - Цензор.НЕТ 2180
харе кришна, харе рама
короче посыл понятен
доживут только собаки
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Какая на...уй долгая дорога. ПоцЗЕдент Ишак Оманский собирается уже в этом году выборы в Лугандоне проводить
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харе кришна, харе рама
короче посыл понятен
доживут только собаки
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Впереди долгая дорога к прочному миру Источник: https://censor.net.ua/n3171182
Так хоть бы чуток завесу приоткрыл: он о годах. Или- о десятилетиях? Таки интересно...
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впереди дорога к миру... за спиной Украина...
почему ж отводим, отступаем? а не идем вперед...дорогой мира?
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Это вечная дорога у сеяная трупами, и в конце из за безнаказанности, всё равно война.
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Не фига он не понял. И Зеля и барыга так безбожно врут на весь мир, что в ОБСЕ вкурят только во время каденции следующего председателя, что происходит на Донбассе.
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Что Рама не в курсе дела подтвердят 75% избирателей. Б. Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ". Раз в программе слуг народа сказано Если убрать людей, заинтересованных в войне, война закончится а слуги утверждают что они таких людей убрали, то войны уже нет.
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якщо він уникатиме реальної характеристики "конфлікту" як російсько-української війни - то він "конфлікту" не припинить ніколи.
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да, з сьогоднішніми уклоністами при владі, можливо і довго прийдеться іти до звільнення Донбасу, адже на раптове силове звільненя у них кишка тонка.
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ДА НЕ БУДЕТ НИКАКОГО МИРА ПОКА ПА-РАША НЕ ПОВТОРИТ СУДЬБУ СОВКА! ХВАТИТ УЖЕ НАДРАЧИВАТЬ! ИЛИ ОНИ ХОТЯТ КАК ПАПЕРЕДНИКИ, ВСЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ УРЕЗАТЬ И ЗАРПЛАТУ ОХЛОСУ НА 100 ГРИВЕН УВЕЛИЧИТЬ? СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧТО НА ЛЮБОЙ ОБСТРЕЛ БУДЕТ ЖЕСТКАЯ ОТВЕТКА И ВСЕ. КОМУ ЧТО НЕ НРАВИТСЯ В ЛУГАНДОНЕ ПУСТЬ ВАЛЯТ В ПА-РАШУ ИДЛИ СВОБОДНУЮ УКРАИНУ.
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