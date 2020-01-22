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Все про:держбюджет (264) кредит (229) підприємці (148)

 Закон про спрямування 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу опубліковано в "Голосі України"

Закон "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" оприлюднено в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Текст закону також опублікований на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Законом внесені зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено збільшення надходжень спеціального фонду Держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямування їх на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".

Як наголошується в пояснювальній записці, документ спрямований на реалізацію програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, створення нових робочих місць, розширення малого бізнесу, створення нових підприємств , повернення трудових мігрантів.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік "щодо Фонду розвитку підприємництва" (№2589) був прийнятий Верховною Радою 14 січня. Президент підписав його 21 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171180
 
 
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Новый лохотрон в действии!!!
Потому как на малый бизнес не рассчитан!!!
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обычно самые талантливые бизнесмены в Украине это дети и жёны судей и прокурорских)
интересно увидеть и услышать первых счастливчиков получивших президентские гранды
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Берут под 3-5% и тут же несут в банк под 15%...
Это самые талантливые бизнесмены!!!
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Куда за своей долей бежать? Паспорт взял.
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Закон принят! А я, прямо сейчас на вот это нарвался. Даже открывать не хотелось. Но- пересилил и открыл. И- охренел.
Закон Савченко: суд отпустил мужчину, изнасиловавшего и убившего 2-летнего пасынка (Багнет)
В октябре 2019 экс-сотруднику МВД Александру Балакиреву суд вынес приговор - 10 лет лишения свободы. Однако уже через два месяца его видят в Коцюбинском за чашкой кофе с другом.
Балакирева признали виновным в том, что, когда жены не было дома, он изнасиловал 2-летнего пасынка и сильно его избил, в результате чего ребенок умер.
Решение Шевченковский суд столицы об условно-досрочном освобождении Балакирева из-под стражи принял на основании так называемого "закона Савченко".
Более того, мать убитого ребенка рассказала, что она регулярно получает угрозы от Балакирева.
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увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций, создания новых рабочих мест - це точно функція малого бізнесу, а не середнього та великого?

І головне, чому з моїх податків, мають допомагати підприємцям?
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Тому що "на развитие малого бизнеса" звучить як тост.
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Я вот думаю, как же ж чиновники любят быть поппулистами-благодетелями за чужой счет)) за налоги налогоплательщиков кредиты роздавать...
Вот мог бы президент свои деньги с оффшора вывести, банк в Украине создать и кредитовать украинский бизнес под льготные проценты)))
А нет, так наверное невыгодно и рискованно))
И к сожалению самим гражданам, колхозным хомячкам, нравится такое извращение, нравится кормить паразитов и трутней))
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