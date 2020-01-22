 Закон про спрямування 2 млрд грн на розвиток малого бізнесу опубліковано в "Голосі України"

Текст закону також опублікований на сайті видання, передає Цензор.НЕТ.

Законом внесені зміни до Державного бюджету на 2020 рік. Зокрема, передбачено збільшення надходжень спеціального фонду Держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн і спрямування їх на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".

Як наголошується в пояснювальній записці, документ спрямований на реалізацію програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, створення нових робочих місць, розширення малого бізнесу, створення нових підприємств , повернення трудових мігрантів.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік "щодо Фонду розвитку підприємництва" (№2589) був прийнятий Верховною Радою 14 січня. Президент підписав його 21 січня.