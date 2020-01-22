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 Суспільство
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 Судді окупаційного суду Криму призначено 12 років в'язниці за держзраду

Суддю незаконно створеного російського окупаційного суду за обвинуваченням Генерального прокурора Святошинський райсуд засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що в ході судового розгляду встановлено, що громадянин України - суддя зазначеного суду в березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в створенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Також наголошується, що він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Красногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим.

"Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Загалом у процесі судового розгляду перебувають понад 100 кримінальних проваджень за фактами державної зради суддів, додали в пресслужбі ОГП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171179
 
   
 Топ коментарі
 
Какой судья? ФИО? Где он??? Шито-крыто... Новость офигенная. Судья оккупационного суда Крыма приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену - Цензор.НЕТ 1617
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А какая разница? Он ведь, один хрен, плевал на этот приговор. Его ведь, как в последнее время модно- заочно осудили.
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Да, 80 % нынешних судей- это продажные, коррумпированные твари в мантиях. При первой же возможности, продадут Украину кацапам.
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Какой судья? ФИО? Где он??? Шито-крыто... Новость офигенная.
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А какая разница? Он ведь, один хрен, плевал на этот приговор. Его ведь, как в последнее время модно- заочно осудили.
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Какой судья? ФИО? Где он??? Шито-крыто... Новость офигенная.
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а кто то вчера из министров говорил шо у нас тюрьмы лишние
после того как ***** копыта откинет придется принимать и принимать клиентов
и с крыма и с луганска и с донецка
может даже лагеря придется строить ...пионерские
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Странно , почему судят ватных холопов , а не царя ?
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Да, 80 % нынешних судей- это продажные, коррумпированные твари в мантиях. При первой же возможности, продадут Украину кацапам.
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На сайті контори (бо "офіс то контора українською ) генерального прокурора не написано , що як завжди - заочно . Невже справді зрадника ув'язнили ?
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его путлер посадит , выполняя решение украинского суда !!
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