 Двох поліцейських підозрюють у здачі речдоків на металобрухт на загальну суму понад 124 тис. грн, - ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу ДБР.

Поліцейських підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що в серпні 2018 року правоохоронці незаконно привласнили та здали на металобрухт речові докази, що перебували під арештом на відповідальному зберіганні. За реалізацію металевих труб загальною вагою понад 19 тонн поліцейські отримали грошові кошти у розмірі понад 124 тисячі гривень.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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