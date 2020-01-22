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 Події
  2015  11
Все про:Донецька область (2363) ДБР (791) речові докази (3)

 Двох поліцейських підозрюють у здачі речдоків на металобрухт на загальну суму понад 124 тис. грн, - ДБР

Про підозру повідомили заступнику начальника відділу поліції станцій залізничного транспорту ГУ Нацполіції в м.Києві та заступнику начальника сектора кримінальної поліції Великоновосілківського відділу Волноваського відділу поліції в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу ДБР.

Поліцейських підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що в серпні 2018 року правоохоронці незаконно привласнили та здали на металобрухт речові докази, що перебували під арештом на відповідальному зберіганні. За реалізацію металевих труб загальною вагою понад 19 тонн поліцейські отримали грошові кошти у розмірі понад 124 тисячі гривень.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Дивіться: У Дніпрі поліцейського затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171178
 
 
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Це все наслідки Аваковської реформи. Слава тому, хто зараз тримає його на посаді Двое полицейских подозреваются в сдаче вещдоков на металлолом на общую сумму более 124 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 6431
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и где эти "вещдоки" (19 тонн...труб) хранились?...и как? (интересно количество и размеры))))
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Тю ... Слабаки! Двох поліцейських підозрюють у здачі речдоків на металобрухт на загальну суму понад 124 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 9429 Вот в ОРДЛО сами же домбасюки целые здоровенные заводы порезали на утиль и вывезли в Росисю.
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По 6 с лишним гривен за килограм металолома получили. Это когда такие цены на лом были?
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Как трубы они минимум раза в три дороже по сегодняшним ценам. Может они сдали не на обычную металоприёмку, а уже напрямую собственнику металоприёмок, ну как опт. В таком случае цена выше должна по идее быть, не надо платить зарплату десятку металоприёмщиков. Ну как то так.
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А ведь в этом виноваты мы - граждане! Это мы платим высокие налоги ворам и бандитам оккупировавшим госинституты!
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Вспомнилась фраза из какого-то совкового фильма: "А что, трубы уже украли?"
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