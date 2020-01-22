 "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День Соборності України, свято об’єднання нашої держави. Сьогодні день, коли на Майдані загибла перша людина з Небесної Сотні. Для мене це однаково важливі речі", - йдеться в повідомленні.

Сенцов наголосив, що українці об'єднувалися заради одного - свободи.

"Тому що Сергій Нігоян загинув за те саме. Тому що ми робили революцію та воювали з ворогом саме за це. А зараз влада вітає головного супротивника України зі святами та призначає керувати справою розстрілу мітингувальників адвоката Януковича. Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв. Тим, хто готовий об’єднуватися навколо головного - свободи, а не лише чистих тротуарів", - наголосив Сенцов.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

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