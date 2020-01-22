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Все про:Сенцов (846) ДБР (791) Бабіков (5)

 "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Колишній політв'язень Олег Сенцов до Дня Соборності України розкритикував призначення ексадвоката утікача Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником голови ДБР.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні День Соборності України, свято об’єднання нашої держави. Сьогодні день, коли на Майдані загибла перша людина з Небесної Сотні. Для мене це однаково важливі речі", - йдеться в повідомленні.

Сенцов наголосив, що українці об'єднувалися заради одного - свободи.

"Тому що Сергій Нігоян загинув за те саме. Тому що ми робили революцію та воювали з ворогом саме за це. А зараз влада вітає головного супротивника України зі святами та призначає керувати справою розстрілу мітингувальників адвоката Януковича. Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв. Тим, хто готовий об’єднуватися навколо головного - свободи, а не лише чистих тротуарів", - наголосив Сенцов.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов: Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв, - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171175
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕленый БАРЫГА у власти...
Это плевок в лицо всем здравомыслящим людям этой нещастной страны!
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т. звані "правдоруби" також зеленню вдавилися. "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4966 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4882
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Безмозглых дурников в расчет не беру...
Для них все едино...КАКАЯ РАЗНИЦА?

это их жизненное кредо...
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ЗЕленый БАРЫГА у власти...
Это плевок в лицо всем здравомыслящим людям этой нещастной страны!
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Безмозглых дурников в расчет не беру...
Для них все едино...КАКАЯ РАЗНИЦА?

это их жизненное кредо...
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т. звані "правдоруби" також зеленню вдавилися. "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4966 "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 4882
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Бабикова гнать в шею !!! Где реакция Гаранта ? Во всей стране нет адекватніх умніх патриотов на єту должность ? Беспредел
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Гарант на критику не реагує, лише на лайки. Тому і коментарі закрили на його сторінках.
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А почему молчат "Нацжоны" Рюкзака Сабакова?
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значит училки, которьіе за Зе кипятком писяли, не здравомьіслящие. соглашусь.
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"Послухали Лисичку
І Щуку кинули у річку...". (Глібов).
Тут - те ж саме.. Зараз це "мурло" почне "копать" по справі Януковича..А в суд УЖЕ пішла апеляція по цій справі.. Для цього він туди і прийшов - розвалить справу...........
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Уж не поспоришь. Чем руководствуется команда Зе,назначая сомнительных типов ?
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Зеленский и его бригада сами являются сомнительными типами и ставленниками сомнительных типов. А чем такие типы могут руководствоваться, кроме личной выгоды и наплевательского отношения ко всему и вся?
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Указаниями кремлевской шавки Портнова!
вот посмотрите...ОВОЩ еще вернется как легитивный...
А патриотов згноят в Сибирских ГУЛАГАХ...
Бо КАКАЯ РАЗНИЦА!?
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Шо?! Проснулся? А так топишь за ЗЕлупинский кагал!!!
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руководствуется главной целью
уничтожение украины,,,. а ШТО не так?? )))
73 прогосовали как раз за это )))
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Патамушта так решил Какаяразница Каломойшевич Янелох - всенародно любимый ********** всея малоросов. А как говорится, "устами дебила глаголет народ". ))
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Повний титул тепер Моніка-Какаяразніца Бенінський Янелох Оманьский.
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Ээээ... и думаю теперь, она еще маркиза или уже графиня?
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Ибн забыл... Ибн срулевич криворогий
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Так-то да, но и при Пете 5 лет бесперебойно плевали.
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При Пете Портнов и носа не высовывал из-за границы, и беркутовцев на крестьян не меняли.
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При Пете другого хватало. По большлму счёту, он, своим правлением, Зелю и привёл.
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уж луЧЧЧе, чем "во всем виноват петя" ))))
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А чому зараз плюють? Це ж новиє ліца, а не якісь там мародери з баригами.
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У них спроси. Вроде, если эти уроды, то предыдущие обязательно молодцы были. "Це плювок усім живим у спини і неповага до загиблих героїв", - Сенцов про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР - Цензор.НЕТ 7735
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Та "сьйозь ти такєє кажеш"? "Это плевок всем живым в спины и неуважение к погибшим героям", - Сенцов о назначении экс-адвоката Януковича Бабикова первым замглавы ГБР - Цензор.НЕТ 6320

Якщо наприклад, адвокат захищав злочинця, то що він автоматично стає злочинцем?
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Чому навколо Зе виключно адвокати янукодла, а не адвокати родин Небесної сотні, наприклад?
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А що ті адвокати зробили для того щоб було проведено справжнє розслідування і встановлено справжніх злочинців?!
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Спочатку потрібно ставити питання по темі статті:
а що такого зробили адвокат Єфремова та Лукаш Смирнов, якого давно призначили заступником глави офісу преЗедента, і цей Бабіков, адвокат Яника?
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если адвокат грамотный то принесет пользу, главное чтобы человек пользу стране принес
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Грамотный адвокат дьявола. Это как назначить Геббельса премьером Израиля. А какая разница, если специалист хороший?
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А где самоуважение ? Люди смерть на Майдане никогда не забудут .
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Это лишь один из зеленых плевков,которые были и еще будут.
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чего только героям
и всем пересечним громадянам в том числе
так шо всё справедливо
... как рулили прокурорские Украиной со времён Данилыча
так и рулят
никуя не поменялось
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В Израиле 23 января состоится встреча президентов России и Украины.

Об этом в Телеграм-канале сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.
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Гуаляйтер Малороссии челом бьёт московскому царю.
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Кто бы сомневался?
Ради этого Зе туда и едет. Почтить жертв Аушвица можно и в Польше.
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И, главное, не боится встречаться не публично с маньяком...


Дмитрий Чекалкин

Швейцарские СМИ сообщают о предотвращенном в Давосе покушении на Уильяма Браудера.
Российское ГРУ провалило очередное покушение в стиле "новичка".

В то время как фрау Меркель широкой грудью защищает российские проекты в Европе, в частности, газопровод "Северный поток-2", а президент Франции Эммануэль Макрон периодически подает голос о диалоге с путиным, в самом центре мировой экономической нервной системы российскими силовиками готовилось покушение. И если бы не спецслужбы Швейцарии, история с Солсбери вполне могла повториться.

Итак, согласно данным швейцарской газеты "Tages-Anzeiger", 20 января 2020 года, спецслужбы Швейцарии предотвратили покушение на директора инвестиционного фонда "Hermitage Capital", гражданина США Билла Браудера, которое планировалось осуществить в Давосе, под аккомпанемент Всемирного экономического форума.

И ровным счетом ничего удивительного нет в том, что покушение планировали двое россиян, переодетых в сантехников, предположительно представляющих одну из силовых структур РФ. Во время задержания, горе-киллеры предъявили российские дипломатические паспорта и были выдворены из Швейцарии.
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В этой истории ещё нужно будет расставить все точки над "i", но то, что российские силовики могли пойти на этот шаг, после провала в Солсбери и Берлине, говорит о том, что контроль над адекватными действиями там уже давно потерян.

То, что целью стал Уильям Браудер, который с 1995 по 2006 годы руководил крупнейшим на территории РФ инвестиционным фондом, а его сотрудником был убитый Сергей Магнитский, вполне логично. Ведь именно Браудер является локомотивом как следствия в отношении убийства Магнитского, так и введения соответствующих санкций против РФ.

Но тот факт, что убийство планировалось именно в Давосе и именно в период ВЭФ говорит о том, что оно должно было носить не исключительно будничный характер, а показательный и в какой-то степени - устрашающий.

Крайне интересно дальнейшее развитие этой истории, равно как и последующая реакция мировых лидеров. Ибо закрывать глаза, уши и затыкать рот, тогда как Россия продолжает осуществлять свою террористическую деятельность в ЕС, это, уж извините, явно не политическая позиция, а несколько иная и из несколько иного жанра.
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Так чого Ви Олег підтримували Зе? Хоча розумію, що Вам важко було після незаконного арешту.
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Олег, вы посто сотрясаете воздух в пустыне, и на ваше мнение Портнову который фактически рулит ГБР поевать. Может пора переходить от пустой никому не нужной бессмысленной болтовни к делу!!?? Тот же Портнов всего лишь уязвимый к физическим повреждениям человечек из мяса крови и костей.... понимаете?
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так 5 лет только и делали что затягивали расследования по расстрелам на Майдане, заказчика так и не нашли, осудили нескольких беркутовцев но они же не могли себе сами отдавать приказы а надо знать кто сверху дал команду
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Спочатку потрібно встановити хто дійсно стріляв.
А то чомусь всі забувають що загинули не лише майданувальники, а і силовики. Погано віриться що якби стріляли "беркутівці" то вони стріляли б і по силовиках.
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Ну, ви ж, "зелюки", інкримінуєте Марусі Звіробій "підготування сакральної жертви" - чому-б, нам не висунуть версію про стрільбу одних "силовиків", у інших, на Майдані? Тим більше, що російським "силовикам", про присутність яких там, уже говорять відкрито, на "хахлов" було "глибоко плювать з високої башти.."
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В такому разі більш ефертивно було б стрельнути клоунів на сцені - решта розбіглися б самі.
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Ти с клоунами обережніше, а то головклоун образиться і буде тобі ата-та.
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К портновым и лукаш прибыло подкрепление елена бондаренко!
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Ще трохи треба почекати, щоб зебіли наїлися сповна зелених реалій.
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Сенцов почав писати українською - давно пора і це викликє ще більшу повагу до нього.
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Невже в Україні не знайшлось порядного незаплямованого адвоката на цю посаду?! Це явна неповага зекоманди до всіх українців!
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Я думав ,що Зеленський трішки мудріший. Помилявся!!!
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Вот об этом вы думали что оно мудрее?? Так посмотрите как оно видит нас - украинцев!!

https://www.youtube.com/watch?v=kgOSrw9Q8rc
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тут не при чем должность...тут важнее - дело подсудного которого он защищал
не может человек 5 лет доказывая невиновность овоща мгновенно перекраситься в его обвинителя....тут не столько профессиональные причины, сколько политические и ... моральные (или аморальные)
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скажіть члєнограю це особисто, ви ж разом будете в давосі
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Олег Геннадійович, а якого хера ти летиш в Давос в складі делегації того, хто призначив цього Бабікова?
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Защитник Яныка будет расследовать его же преступления?!
Порошенко 5 лет расследовал, ничего не нашел. Интересен результат этого феномена.
Скорее всего будут виновны атошники, волонтеры и просто патриоты Украины!
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Адвоката, защищавшего ОПГ, назначают замглавы службы расследований - это явно первый такой случай в мировой истории. И это явный признак коррупции в высших эшелонах.
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Навіть не припускав, що Сенцов настільки обмежена людина, яка може вважати що якісне виконання своїх професійних обов'язків може бути перепоною для зайняття посади, що вимагає профессійність.
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"Адвокат Александр Бабиков, который в рамках Адвокатского объединения AVER LEX специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по
КОРРУПЦИОННЫМ ДЕЛАМ и в делах, совершенных ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, прекратил работу в объединении в связи с решением перейти на государственную службу.
Мы рады пройденному совместному сотрудничеству и всей командой желаем Александру больших побед на новом профессиональном этапе жизни!"
http://averlex.com.ua/novosti/a-babikov-prinyal-reshenie-pereiti-na-gosydarstvennyu-slyjby

Ну конечно. Сейчас у их клиентов будет много побед.
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всё правильно сказал...
не получилось у ***** из Сенцова сделать "нашу надю"...
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"Гадя" была продуктом взрощенным Медведчуком. Он её на Антимайдане в декабре 2013 г нашёл.
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г-н сенцов, а разве не за это ты благодарил монику???
опять перекрасился? ))
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