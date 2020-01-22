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 Політика України
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 Допоки Крим окупований, процес обміну утримуваними особами між Україною і Росією буде нескінченним, - Полозов

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що процес обміну утримуваними особами між Росією і Україною може бути нескінченним, поки окупований Крим. Як зазначив адвокат, на півострові "відбуваються нові затримання й арешти".

"Незалежно від кількості переданих Україні політв'язнів, в Росії залишається практично невичерпний ресурс для поповнення цього обмінного фонду. Умовно кажучи, сьогодні вони віддають 34 людини, а завтра вони можуть заарештувати 60. І за такого розкладу ця історія може бути нескінченною", - сказав він у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Полозов нагадав, що з моменту обміну політв'язнями, який відбувся у вересні, відомо як мінімум про чотири нові випадки затримання російськими силовиками громадян України в окупованому Криму.

Він підкреслив, що Офіс президента Володимира Зеленського проводить всі процедури щодо затвердження списків на обмін в "режимі найсуворішої секретності".

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"Звичайно ж, я виступаю за те, щоб всі захоплені громадяни України були передані з російських в'язниць Україні. Питання, що хоче російське керівництво натомість отримати. І це - найбільша проблема", - зазначив адвокат, додавши, що той обмінний фонд, який існує в Україні, скорочується.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171173
 
   
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Не правда. У Украины быстрее закончатся люди интересные для РФ.
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Запаребріку цікаві свідки їхніх злочинів, а на інших пофігу.
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Сковырните у путина крышку ножом на спине и вытащите батарейки ))
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Пора украинским спецслужбам вату хватать.
Написал на цензоре, какой пуйло замечательный - в кутузку.
И жди, пока пуйло тебя обменяет.
Процитировал в фейсбуке Скабееву - в кутузку.
И жди обмена...
У нас возможности тоже неограниченные - надо только начать этим пользоваться.
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Ну так на то ж и расчет.

ЗЕ ***** отдает военных преступников и свидетелей преступлений Роиси.
***** отдает ЗЕ хохлов-остарбайтеров.
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