 Допоки Крим окупований, процес обміну утримуваними особами між Україною і Росією буде нескінченним, - Полозов

"Незалежно від кількості переданих Україні політв'язнів, в Росії залишається практично невичерпний ресурс для поповнення цього обмінного фонду. Умовно кажучи, сьогодні вони віддають 34 людини, а завтра вони можуть заарештувати 60. І за такого розкладу ця історія може бути нескінченною", - сказав він у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Полозов нагадав, що з моменту обміну політв'язнями, який відбувся у вересні, відомо як мінімум про чотири нові випадки затримання російськими силовиками громадян України в окупованому Криму.
Він підкреслив, що Офіс президента Володимира Зеленського проводить всі процедури щодо затвердження списків на обмін в "режимі найсуворішої секретності".
"Звичайно ж, я виступаю за те, щоб всі захоплені громадяни України були передані з російських в'язниць Україні. Питання, що хоче російське керівництво натомість отримати. І це - найбільша проблема", - зазначив адвокат, додавши, що той обмінний фонд, який існує в Україні, скорочується.
Написал на цензоре, какой пуйло замечательный - в кутузку.
И жди, пока пуйло тебя обменяет.
Процитировал в фейсбуке Скабееву - в кутузку.
И жди обмена...
У нас возможности тоже неограниченные - надо только начать этим пользоваться.
ЗЕ ***** отдает военных преступников и свидетелей преступлений Роиси.
***** отдает ЗЕ хохлов-остарбайтеров.