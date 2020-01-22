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Все про:акциз (55) алкоголь (670) Кабмін (3233) Дмитро Дубілет (67)

 Працюємо над проєктом "Електронна акцизна марка", він заощадить бізнесу і державі багато грошей і часу, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет анонсував проєкт "Електронна акцизна марка". Завдяки йому планують побороти підробку акцизних марок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого — колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) та розсадник корупції", - зазначив Дубілет.

За його словами, проблема з акцизними марками в тому, що їх масово підробляють. Однак в Кабміні вже розробили план, як з цим боротися.

"Ідея проста. Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар. Виходить, що ця система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки. Таким чином, у нас досить швидко може запрацювати система, яка "активує" і "деактивує" акцизні марки", - розповів Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знайдено вирішення проблеми взаємодії бізнесу з військкоматами, - Дубілет

Міністр зазначив, що це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці і громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність. Втім, навіть без цього додатка система приведе до скорочення чорного ринку.

Працюємо над проєктом Електронна акцизна марка, він заощадить бізнесу і державі багато грошей і часу, - Дубілет 01
Працюємо над проєктом Електронна акцизна марка, він заощадить бізнесу і державі багато грошей і часу, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171171
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы вы, Квартал, канализацию в городах заменили, ведь трубы в Полтаве уже 100 лет как не меняли в центре города.
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Дубілєт, що сталося з "Старшим братом"? Де держава в смартфоні?
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Есть идея... Чтобы не изобретать "Державу в смартфоне", "электронные акцизные марки", и всякие другие "диджитализации", разработайте программу "ЭЛЕКТРОННЫЙ НАРОД УКРАИНЫ".. Этим вы решите ВСЕ проблемы.. Народ Украины будет жить сам по себе, а вы будете управлять "электронным народом Украины"...
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Доки існуватимуть "Укрспирти" (а їх два) і доки ними заправлятимуть такі люди як Сосницький і йому подібні - толку не буде.
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А якщо вже казати про боротьбу з тіньовим алкоголем, то потрібно запроваджувати електронний облік спирту на спиртзаводах. Адже нині вільно продається спирт в п'ятилітрових "баклажках" і горілка в десятилітрових пакетах.
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Лучше бы вы, Квартал, канализацию в городах заменили, ведь трубы в Полтаве уже 100 лет как не меняли в центре города.
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Дубілєт, що сталося з "Старшим братом"? Де держава в смартфоні?
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1. Интересно, как будет проверяться уникальность конкретного экземпляра акцизной марки, чтобы исключить наличие на полках бутылок с тупо одинаковыми штрих-кодами, которые можно напечатать с таким же успехом, как и сейчас.
2. Какому проценту населения не пофиг, что там на акцизной марке?
Простой нарид бухает то, что однозначно подешевле, а не то, что однозначно не поддельное.

Основное назначение акциза - сбор бабла с реализации бухла в казну. А значит Дубилет не с того конца заходит.
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Этот еврейский пацан, в отличие от подавляющей массы чиновников, действует. Может коряво и нелепо, но креативно. Красавчик!
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Креативно действовал один европейский народ, когда придумал, что нудно делать с евреями.
Но почему-то евреи этого не оценили.

Креатив - говно, если он генерируется ради самого креатива, а не реальной четко определенной цели.
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1.Это проконтролить слложно, т.е.дорого, т.е. ну его нафиг. Контроль будет осуществляться по факту продажи, т.е.в налоговую будет передаваться номер акцизной марки и если такой номер был уже кем то продан ранее - основание для того, чтобы заявиться во все эти магазы, которые продают алкоголь с одинаковыми марками.
2.Населению скорее всего не пофиг качество алкоголя - эта мера снизит вероятность реализации подделок, по крайней мере в тех местах, где чеки печатают. Тем кому пофиг - будут бухать шмурдяк.
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1. Вот мне какраз очень интересно, как уникальный номер бутылки будет передаваться в налоговую, а результат сравнения уникального номера другой бутылки в смартфоне будет сравниваться с данными налоговой.
Если ты в курсе того, как налоговая "любит" делиться своими данными даже с коллегами из других госорганов, не говоря о своих потенциальных "клиентах", то понимаешь, что это утопия.

2. Если бы населению было не пофиг, оно б не заливалось дешевым шмурдяком.
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1. В магазе будут сканировать этот номер со штрих кода на бутылке с акцизной марки и вместе с инфой по чеку, на сервера налоговой будет передаваться номер акц.марки. Если окажется, что такой номер в налоговую уже передавался - налоговая инициирует разбирательство в тех магазах в которых сканировали этот номер.
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Есть идея... Чтобы не изобретать "Державу в смартфоне", "электронные акцизные марки", и всякие другие "диджитализации", разработайте программу "ЭЛЕКТРОННЫЙ НАРОД УКРАИНЫ".. Этим вы решите ВСЕ проблемы.. Народ Украины будет жить сам по себе, а вы будете управлять "электронным народом Украины"...
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Пан Дубилет, все ваши электронные нововведения это хорошо и креативно.
НО...можно сделать НОРМАЛЬНЫЕ,ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ Центры предоставления админ.услуг??????
Для того,чтоб прописаться надо записываться по одному адресу (в Одессе на ул.Косвеной) и только через МЕСЯЦ можно оформиться уже по другому адресу (ул.Ген.Петрова).
Это ни есть удобно(((...и по-совковому.
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Да левый алкоголь с оригинальными неучтенными акцизными марками напечатаными та тех станках что и оригиналы в 99 процентами и изготовляется на ликеро-водочных заводах.Дневная смена официально а вечерняя и ночная разливает левак.
Так что это нововведение ничего кроме удорожания продукта не даст.
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