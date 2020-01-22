 Працюємо над проєктом "Електронна акцизна марка", він заощадить бізнесу і державі багато грошей і часу, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Зараз в Україні до 50% алкоголю продається "в чорну". Це велика проблема. З одного боку, це загроза здоров'ю українців. З іншого — колосальні збитки для бюджету (5-10 млрд грн на рік) та розсадник корупції", - зазначив Дубілет.
За його словами, проблема з акцизними марками в тому, що їх масово підробляють. Однак в Кабміні вже розробили план, як з цим боротися.
"Ідея проста. Ми будемо наносити на звичайні акцизні марки штрих-код, який зчитується стандартними для магазинів пристроями. Інформацію про ці штрих-коди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише "пікати" у касовий чек, як звичайний товар. Виходить, що ця система не вимагатиме від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки. Таким чином, у нас досить швидко може запрацювати система, яка "активує" і "деактивує" акцизні марки", - розповів Дубілет.
Міністр зазначив, що це дозволить створити простий мобільний додаток (або чат-бот), яким податківці і громадяни зможуть сканувати акцизні марки і перевіряти їх достовірність. Втім, навіть без цього додатка система приведе до скорочення чорного ринку.
2. Какому проценту населения не пофиг, что там на акцизной марке?
Простой нарид бухает то, что однозначно подешевле, а не то, что однозначно не поддельное.
Основное назначение акциза - сбор бабла с реализации бухла в казну. А значит Дубилет не с того конца заходит.
Но почему-то евреи этого не оценили.
Креатив - говно, если он генерируется ради самого креатива, а не реальной четко определенной цели.
2.Населению скорее всего не пофиг качество алкоголя - эта мера снизит вероятность реализации подделок, по крайней мере в тех местах, где чеки печатают. Тем кому пофиг - будут бухать шмурдяк.
Если ты в курсе того, как налоговая "любит" делиться своими данными даже с коллегами из других госорганов, не говоря о своих потенциальных "клиентах", то понимаешь, что это утопия.
2. Если бы населению было не пофиг, оно б не заливалось дешевым шмурдяком.
НО...можно сделать НОРМАЛЬНЫЕ,ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ Центры предоставления админ.услуг??????
Для того,чтоб прописаться надо записываться по одному адресу (в Одессе на ул.Косвеной) и только через МЕСЯЦ можно оформиться уже по другому адресу (ул.Ген.Петрова).
Это ни есть удобно(((...и по-совковому.
Так что это нововведение ничего кроме удорожания продукта не даст.