 Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі

Про це свідчить ухвала Господарського суду Київської області від 3 січня

Свої позовні вимоги прокуратура обґрунтовує порушенням Київською облдержадміністрацією та Обухівською райдержадміністрацією законодавчих вимог під час надання цих ділянок у користування та їхнього подальшого продажу. Зазначені ділянки лісового фонду площею понад 10 га незаконно вибули із власності держави поза волею відповідного розпорядника – Кабміну.

Ділянка площею 24,39 га перебуває у володінні ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур", а 10,22 га – у ТОВ "Компанія з управління активами "Мтір Ессет Менеджмент".

Розгляд позову прокуратури призначена на 3 лютого.

Нагадаємо, у березні 2019 року стало відомо, що будинок-хонка площею 1125 кв м, розташований на цих ділянках, виставлений на продаж у закритій групі ріелторів за ціною 4500 у.о. за сотку. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 кв м та басейн.

Засновником ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" є ТОВ "Інвестиційна компанія "Терра-Інвест", бенефіціарним власником якої (через лондонську "Ларідж Інвестменс Лтд", ТОВ "ІК "Гарманія" і кіпрську "Бревіса Холдінгз Лтд") є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

ТОВ "КУА "Мтір Ессет Менеджмент" є одним із засновників ТОВ "ФК "Динамо" із часткою 23%. Друга найбільша частка у "Динамо" належить Ігорю Суркісу (63,7%).

Офіційними засновниками "КУА "Мтір Ессет Менеджмент" значаться кіпрські компанії Listono Management Ltd (бенефіціарні власники – Андрій Зюзя, Юрій Ромазанов і Павло Коваленко), Merceno Holdings Ltd (Лариса Яременко), Noresia Contruction Ltd (Олена Мірошник, Аліна Сергієнко і Володимир Ямнич), Otrenia Investments Ltd (Олена Жигадло), Kirelma Enterprises (Вадим Олійник, Олександр Тарасенко і Володимир Дерикіт) та Vinsentio Holdings Ltd (Олександр Красницький).

Як писали журналісти "Дзеркала тижня", Григорій Суркіс і Віктор Медведчук були опорою так званої "київської сімки". Свого часу Григорій Михайлович так сказав про своїх партнерів з бізнесу: "Ми – всі друзі, партнери по життю: Валентин Згурський, Віктор Медведчук, мій молодший брат Ігор, Богдан Губський, Юра Карпенко, Юра Лях, я… Чудова сімка… У кожного – своя ділянка роботи в єдиному холдингу…".