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 Політика України
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 Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі

Прокуратура Київської області подала позов про витребування на користь Кабміну двох ділянок загальною площею 34,62 га, розташованих на березі річки Стугна в м. Українка Обухівського району.

Про це свідчить ухвала Господарського суду Київської області від 3 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Свої позовні вимоги прокуратура обґрунтовує порушенням Київською облдержадміністрацією та Обухівською райдержадміністрацією законодавчих вимог під час надання цих ділянок у користування та їхнього подальшого продажу. Зазначені ділянки лісового фонду площею понад 10 га незаконно вибули із власності держави поза волею відповідного розпорядника – Кабміну.

Ділянка площею 24,39 га перебуває у володінні ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур", а 10,22 га – у ТОВ "Компанія з управління активами "Мтір Ессет Менеджмент".

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Розгляд позову прокуратури призначена на 3 лютого.

Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі 01

Нагадаємо, у березні 2019 року стало відомо, що будинок-хонка площею 1125 кв м, розташований на цих ділянках, виставлений на продаж у закритій групі ріелторів за ціною 4500 у.о. за сотку. На території є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 кв м та басейн.

Засновником ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" є ТОВ "Інвестиційна компанія "Терра-Інвест", бенефіціарним власником якої (через лондонську "Ларідж Інвестменс Лтд", ТОВ "ІК "Гарманія" і кіпрську "Бревіса Холдінгз Лтд") є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

ТОВ "КУА "Мтір Ессет Менеджмент" є одним із засновників ТОВ "ФК "Динамо" із часткою 23%. Друга найбільша частка у "Динамо" належить Ігорю Суркісу (63,7%).

Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі 02

Офіційними засновниками "КУА "Мтір Ессет Менеджмент" значаться кіпрські компанії Listono Management Ltd (бенефіціарні власники – Андрій Зюзя, Юрій Ромазанов і Павло Коваленко), Merceno Holdings Ltd (Лариса Яременко), Noresia Contruction Ltd (Олена Мірошник, Аліна Сергієнко і Володимир Ямнич), Otrenia Investments Ltd (Олена Жигадло), Kirelma Enterprises (Вадим Олійник, Олександр Тарасенко і Володимир Дерикіт) та Vinsentio Holdings Ltd (Олександр Красницький).

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Як писали журналісти "Дзеркала тижня", Григорій Суркіс і Віктор Медведчук були опорою так званої "київської сімки". Свого часу Григорій Михайлович так сказав про своїх партнерів з бізнесу: "Ми – всі друзі, партнери по життю: Валентин Згурський, Віктор Медведчук, мій молодший брат Ігор, Богдан Губський, Юра Карпенко, Юра Лях, я… Чудова сімка… У кожного – своя ділянка роботи в єдиному холдингу…".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171170
 
   
 Топ коментарі
 
Заберите у Медведчука старый сквер в центре Киева на пл. Л. Толстого!!! Эта ..ла его снесла вместе с бассейном, заасфальтировала еще при Кучме под автостоянку своего офиса и закрыла забором. Киевляне как партизаны через арки проползают.
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Це вже цікаво! Чи доведуть цю справу до кінця?
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Це вже цікаво! Чи доведуть цю справу до кінця?
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Медведчука давно нужно арестовать и выкинуть за поребрик !!! Он враг Народа Украины Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 4023
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Югик сказал, что против Медведчука ничего нет, забыли разве?
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Для вас Югік авторитет? Прокуратура через суд вимагає повернути землю під маєтком Медведчука у власність державі - Цензор.НЕТ 632 Краще зараз посадіть цього монстра.
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Я б їх залюбки обох посадив би. Югіка років на 10, а Мертведчука - на 200.
Але це, нажаль, тільки мрії.
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Заберите у Медведчука старый сквер в центре Киева на пл. Л. Толстого!!! Эта ..ла его снесла вместе с бассейном, заасфальтировала еще при Кучме под автостоянку своего офиса и закрыла забором. Киевляне как партизаны через арки проползают.
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Не правильный подход. Сначала нужно закрыть кума, а уже потом возвращать участки.
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Якщо закрити то баблом не поділиться Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 2193
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Может потому он ЗЕ на самолетах катает- ЗНАЧИТ ПОДКУП
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Эту мразь хоть кто-нибудь когда-то приструнит?
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Прийшла пора "вибраним" грабити награблене Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 6999, або відкупляться Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государству - Цензор.НЕТ 6999
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Окозамилювсння класичне. Нифига они не сделают путинскому куму, ибо она банда. А вот пропиариться - это святое.
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ОСТАВИТЬ МЕРТВЕЧУКУ 2 метра земли и достаточно, чтобы можно было закопать эту вонючую падаль!
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Кстати в Закарпатье кум тоже при Кучме отхватил себе гектары под имение с вертолетной площадкой. Во времена Майдана туда ездили активисты .
Зная закарпатцев, могу сказать, что и там документы слеплены из воздуха 😀😀😀
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Що- п'яти років не вистачило до ладу довести?
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ничего не выйдет. он купит, продаст и снова купит всю прокуратуру.
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Зрада!!!
При Порошенко такого не було!
Усі на соємайдан!!!
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Що- уся отара? А хто на Цензорі повітря буде псувати?)
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Чудова сімка!Хто динамо вкрав,хто підприємства,хто землю,укожного була своя частка роботи у холдингу!
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ООО "КУА"МТИР Эссет Менеджмент" - стока мнохо лишних букв..
кнессет менеджмент.
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