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Все про:Миколаївська область (445) Одеська область (1139) Херсонщина (499) Разумков Дмитро (358)

 Разумков з робочою поїздкою відвідає Херсонську, Миколаївську та Одеську області

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков протягом 22-23 січня побуває з робочою поїздкою в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламента.

Зазначається, що спікер у середу візьме участь в офіційних заходах з нагоди Дня Соборності України в Херсонській області, відвідає Херсонську державну морську академію і підприємство "Данон Дніпро".

Під час поїздки в Миколаївську область заплановано відвідання державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" і філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

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23 січня Разумков відвідає Одеську область, де побуває у військово-морському ліцеї ім.Володимира Безкоровайного, Одеському національному університеті ім.Мечникова, а також ознайомиться з роботою підприємств "Контейнерний термінал Одеса" і "Телекарт-Прилад".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171167
 
 
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И желательно проехаться по потужно отремонтированым дорогам. Чтобы прочувствовать всю глубинну мыролюбного реформизма.
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значит через два дня
увидим фото Разумкова в Омане
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Во время поездки в Николаевскую область запланировано посещение государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" и филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины"./Барыга готовит продажу Машпроекта: "Зоря"-"Машпроект" и ГП "Дельта-Лоцман" могут быть приватизированы уже с 20-го года14.09.19. Машпроект умеет делать судовые газотурбинные установки, которые не умеет делать РФ /Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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