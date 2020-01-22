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Все про:Каховка (15) Нацполіція (8852) вбивство (2038) домашній арешт (60)

 Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: поліцейського, підозрюваного в приховуванні злочину, суд відправив під нічний домашній арешт

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області відправив на два місяці під нічний домашній арешт колишнього старшого інспектора з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції Олександра Портного.

Його підозрюють у спробі приховати особливо тяжкий злочин - убивство в новорічну ніч 26-річного Володимира Чебукіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати".

Експоліцейському інкримінують частину 1 статті 396 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

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Згідно з рішенням суду від 20 січня Портнов перебуватиме вдома з восьмої вечора до сьомої ранку. Причетність до вбивства поліцейського розслідує територіальне управління Держбюро розслідувань, яке розташовується в Мелітополі. Сторона обвинувачення клопотала про обрання Портнову запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Адвокат Портного Артем Бібік повідомив, що сторона захисту не подаватиме апеляцію на рішення суду.

"Чоловіка звільнили з органів внутрішніх справ, він проживає разом з дружиною і маленькою дитиною, дружина перебуває в декреті і цілодобовий домашній арешт відразу засуджує людей до голодної смерті - хто працюватиме? Тим паче, він зараз шукає роботу", - пояснив свою позицію адвокат Бібік.

Захисник Портного також уточнив, що поліцейського ще не допитували у справі як підозрюваного.

"Він не бачив самого злочину. Він вибіг і побачив, коли вже все сталося. Самого завдання тілесних ушкоджень Чебукіну він не бачив", - уточнив Бібік.

"Ми не заперечуємо, що ми торкалися цього пістолета", - додав він.

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Адвокат також вважає, що підозру його підзахисному винесли через суспільний резонанс. На розслідуванні причетності поліцейського до вбивства наполягали родичі Чебукіна. Після загибелі чоловіка в Каховці почалися акції протесту. 4 і 5 січня мітингувальники палили шини, закидали відділення поліції димовими шашками і перекривали дорогу, вимагаючи неупередженого розслідування.

Бібік також вважає, що кваліфікацію підозри його підзахисному можуть ще змінити, тому що не доведено, що Юрій Кашник, головний підозрюваний, здійснив саме замах на вбивство, і що це не була необхідна самооборона. Відомо, що Портнов святкував новий рік у компанії Кашника і його дружини.

За версією слідства, рано-вранці 1 січня житель Каховки Чебукін у нетверезому стані прийшов до колишньої дружини і викликав з дому "на розмову" її нинішнього чоловіка і колишнього оперуповноваженого поліції Юрія Кашника. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого Чебукін нібито вистрілив у бік опонента з травматичного пістолета, але не поранив його. У відповідь Кашник здійснив кілька пострілів з карабіна і поранив Чебукіна. Чоловік помер від ран у лікарні.

Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. Кашника заарештували на два місяці.

У зв'язку з резонансним інцидентом керівництво главку поліції Херсонської області провело службове розслідування щодо начальства і співробітників Каховського відділення поліції. За результатами розслідування керівництво Каховського відділення поліції звільнили із займаних посад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171164
 
 
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Его подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление - убийство в новогоднюю ночь 26-летнего Владимира Чебукина



То есть он не должен біл на два месяца на сизо присесть?
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Ну... Попытка скрыть особо тяжкое, не есть тяжкое.
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Это, типа, ночью в догонялки бегать нельзя.
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А почему не в СИЗО как сделали бы по отношению к любому другому гражданину, не обслуживающему Систему!? Мент же будет давить на свидетелей!
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Как все запутали псы, расстреляли чувака,а теперь и самооборона присутствует, любой каховчанин знает, что именно случилось, не пишите этот бред, цензор!!!
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Страшное наказание!!! Чудовищное!!! По ночным клубам не туси а приходи домой спать)))))
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Цікаво, якщо б якогось судю або мусора завалити, то людину тоже відправлять під домашній арешт?
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- Подсудимый, расскажите, как было совершено убийство.
- Стою я, никого не трогаю, чищу вот этим ножом апельсин. Мимо проходит он,
поскальзывается на апельсиновой корке и падает прямо на этот нож. И так восемнадцать
раз.
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