 Убивство 26-річного чоловіка в Каховці: поліцейського, підозрюваного в приховуванні злочину, суд відправив під нічний домашній арешт

Його підозрюють у спробі приховати особливо тяжкий злочин - убивство в новорічну ніч 26-річного Володимира Чебукіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Ґрати".

Експоліцейському інкримінують частину 1 статті 396 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

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Згідно з рішенням суду від 20 січня Портнов перебуватиме вдома з восьмої вечора до сьомої ранку. Причетність до вбивства поліцейського розслідує територіальне управління Держбюро розслідувань, яке розташовується в Мелітополі. Сторона обвинувачення клопотала про обрання Портнову запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Адвокат Портного Артем Бібік повідомив, що сторона захисту не подаватиме апеляцію на рішення суду.

"Чоловіка звільнили з органів внутрішніх справ, він проживає разом з дружиною і маленькою дитиною, дружина перебуває в декреті і цілодобовий домашній арешт відразу засуджує людей до голодної смерті - хто працюватиме? Тим паче, він зараз шукає роботу", - пояснив свою позицію адвокат Бібік.

Захисник Портного також уточнив, що поліцейського ще не допитували у справі як підозрюваного.

"Він не бачив самого злочину. Він вибіг і побачив, коли вже все сталося. Самого завдання тілесних ушкоджень Чебукіну він не бачив", - уточнив Бібік.

"Ми не заперечуємо, що ми торкалися цього пістолета", - додав він.

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Адвокат також вважає, що підозру його підзахисному винесли через суспільний резонанс. На розслідуванні причетності поліцейського до вбивства наполягали родичі Чебукіна. Після загибелі чоловіка в Каховці почалися акції протесту. 4 і 5 січня мітингувальники палили шини, закидали відділення поліції димовими шашками і перекривали дорогу, вимагаючи неупередженого розслідування.

Бібік також вважає, що кваліфікацію підозри його підзахисному можуть ще змінити, тому що не доведено, що Юрій Кашник, головний підозрюваний, здійснив саме замах на вбивство, і що це не була необхідна самооборона. Відомо, що Портнов святкував новий рік у компанії Кашника і його дружини.

За версією слідства, рано-вранці 1 січня житель Каховки Чебукін у нетверезому стані прийшов до колишньої дружини і викликав з дому "на розмову" її нинішнього чоловіка і колишнього оперуповноваженого поліції Юрія Кашника. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого Чебукін нібито вистрілив у бік опонента з травматичного пістолета, але не поранив його. У відповідь Кашник здійснив кілька пострілів з карабіна і поранив Чебукіна. Чоловік помер від ран у лікарні.

Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. Кашника заарештували на два місяці.

У зв'язку з резонансним інцидентом керівництво главку поліції Херсонської області провело службове розслідування щодо начальства і співробітників Каховського відділення поліції. За результатами розслідування керівництво Каховського відділення поліції звільнили із займаних посад.