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 Події, За кордоном
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Все про:авіація (473) Росія (14990) Сирія (1298)

 Унаслідок авіаударів авіації РФ у Сирії загинули 40 людей

В результаті авіаудару авіації Російської Федерації 21 січня на північному заході Сирії загинули не менше 40 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Зокрема, в селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім'я з восьми осіб, серед яких шестеро дітей, а ще дев'ять мирних жителів були вбиті в Маардабсі на південному сході провінції Ідліб.

Раніше повідомлялося, що з початку оголошення останнього перемир'я в Сирії, яке почалося 9 січня, загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 були поранені.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171161
 
 
 Топ коментарі
 
Оце дивіться, українці і думай(те). Кацапи тренуються на сірійцях і якщо будемо не готовими, то те ж саме буде і у нас. Бо не спиниться кацапська нечисть - ніколи не спинялась, не спинеться і зараз. Тільки лютий супротив принесе мир на нашу землю.
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и немцы пишут...
и такое рашисты творят там почти каждый день...
что там в ПАСЕ и Human Rights Watch ? - молчат оглохшие и ослепшие...
их судьба изыка оккупантов волнует в Украине...



DW на русском

@dw_russian

·11 ч

Только за один день в результате бомбардировок российской авиации в Сирии погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей

Авиаудары авиации РФ в Сирии привели к гибели 40 человек - Цензор.НЕТ 82
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Им не до того сп2 нужно как то достроить.
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и немцы пишут...
и такое рашисты творят там почти каждый день...
что там в ПАСЕ и Human Rights Watch ? - молчат оглохшие и ослепшие...
их судьба изыка оккупантов волнует в Украине...



DW на русском

@dw_russian

·11 ч

Только за один день в результате бомбардировок российской авиации в Сирии погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей

Авиаудары авиации РФ в Сирии привели к гибели 40 человек - Цензор.НЕТ 82
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Им не до того сп2 нужно как то достроить.
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как то мягко
лучшеб написали дипор гнойный
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*********
одним словом
арабам то накуя их русский мир?
гниды!
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для кацапов арабы не люди .. главное, тренировки ...
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для них никто не люди
70 лет породу выводили
вместо мозга калоприёмник
мозжечком в основном мыслят
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там столетиями эту породу выводили ..
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крепостное право рулет

нас тоже кстати нехило зацепило
отсюда и лнр и днр
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Та вообще, как пришла Раша в 2011, так жизни и нет. Хорошо американцы этот беспредел в 2016 остановили.
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Оце дивіться, українці і думай(те). Кацапи тренуються на сірійцях і якщо будемо не готовими, то те ж саме буде і у нас. Бо не спиниться кацапська нечисть - ніколи не спинялась, не спинеться і зараз. Тільки лютий супротив принесе мир на нашу землю.
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чечня тому лучший пример
у нас к сожалению расклад несколько иной
проблемы с единством нации
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Ми маємо формувати політичну націю, так як у Штатах. Титульний варіант, нажаль, не спрацьовує.
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А що там Ізраїль? Правильно путін робить із сірійцями? Чи це не вбивства? Будуте приймати його у себе? Він особисто визволяв Аушвіц? А чим він відрізняється від нациста гітлера? Масштабами і те, що не вбиває інші національності? Так на Донбасі він вбиває і євреїв. Вигнав їх з обжитив земель в Київ та інші міста, забрпав бізнес. То коли буде реакція світу на злочини терориста № 1?
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Тактика выжженой земли. Мрази - и с раисии и в кабинетах в европе.
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Путин: "Мы будем стоять за спинами женщин и детей ...

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Подонки рашисты. Чтоб вы сдохли все!
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А что же сирийцы сцыкуны?? Хоть один теракт в рашке устроили в отместку??
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не дивлячись на це, всі гейропейці будуть ручкатися з хуцйлом в ізгаілі....
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