 Унаслідок авіаударів авіації РФ у Сирії загинули 40 людей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters
Зокрема, в селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім'я з восьми осіб, серед яких шестеро дітей, а ще дев'ять мирних жителів були вбиті в Маардабсі на південному сході провінції Ідліб.
Раніше повідомлялося, що з початку оголошення останнього перемир'я в Сирії, яке почалося 9 січня, загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 були поранені.
и такое рашисты творят там почти каждый день...
что там в ПАСЕ и Human Rights Watch ? - молчат оглохшие и ослепшие...
их судьба изыка оккупантов волнует в Украине...
DW на русском
@dw_russian
·11 ч
Только за один день в результате бомбардировок российской авиации в Сирии погибли от 18 до 24 человек, среди которых 13 детей
лучшеб написали дипор гнойный
одним словом
арабам то накуя их русский мир?
гниды!
70 лет породу выводили
вместо мозга калоприёмник
мозжечком в основном мыслят
нас тоже кстати нехило зацепило
отсюда и лнр и днр
у нас к сожалению расклад несколько иной
проблемы с единством нации
це примерно як ми з Гигом)