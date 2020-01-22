 Унаслідок авіаударів авіації РФ у Сирії загинули 40 людей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Зокрема, в селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім'я з восьми осіб, серед яких шестеро дітей, а ще дев'ять мирних жителів були вбиті в Маардабсі на південному сході провінції Ідліб.

Раніше повідомлялося, що з початку оголошення останнього перемир'я в Сирії, яке почалося 9 січня, загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 були поранені.

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