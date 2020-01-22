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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2858) суд (5729) трансплантація (45) лікарі (298) штраф (328)

 Затриманого за хабар у $22 тис. трансплантолога Котенка суд оштрафував на 8,5 тис. грн

Солом'янський районний суд Києва оштрафував на 8500 грн керівника відділення Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова Олега Котенка, затриманого на одержанні незаконної винагороди від пацієнта.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 9 січня, передає Цензор.НЕТ.

Котенко - єдиний в Україні хірург, який проводить трансплантацію печінки. У 2019 році він поставив пацієнту діагноз "рак печінки на фоні цирозу й гепатиту С". Як встановило слідство, медик почав незаконно вимагати у хворого гроші. Спочатку йшлося про 3000 грн за консультацію, а потім - про $30 000 за трансплантацію печінки і подальше лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересадка нирки 323 тис. грн, серця - 535 тис. грн, печінки - 855 тис. грн: Кабмін затвердив вартість трансплантації органів. СПИСОК

5 вересня обвинувачений з колегами провів операцію з пересадки печінки. Потім Котенко нагадував пацієнту про необхідність заплатити, стверджуючи, що інакше той не отримає кваліфіковане лікування. Тому чоловік передав лікарю $2000, а потім - ще $20 000.

Котенка затримали 3 жовтня на робочому місці в Києві.

Дії заввідділення кваліфікували за ч. 1 ст. 184 Кримінального кодексу України (незаконне вимога оплати за надання медичної допомоги в державному закладі охорони здоров'я), а також за ч. 3 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди).

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання вини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171155
 
 
 Топ коментарі
 
Люблю эту страну. Люблю этот народ. До тошноты люблю.
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Ліл... Яка боротьба з корупцією, який стимул не брати хабарі))))
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после цего взятки останутся, а трансплантологов больше не будет
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Люблю эту страну. Люблю этот народ. До тошноты люблю.
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Ліл... Яка боротьба з корупцією, який стимул не брати хабарі))))
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Всё-таки наш суд , самый гуманный суд в мире ☝️🤓
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после цего взятки останутся, а трансплантологов больше не будет
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достигни профессионализма, хоть в чем то и тоже захочешь быть рвачом.
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когда власть говорит мне: "доктору за операцию не плати, облезет, а депутату позолотить ручку обязан, бо они хоть и никчемы, а жить хотят очень хорошо" и это говорит власть! как при таком рассуждать о коррупции?
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а почему у вас претензи к врачу,а к государству,которое не платит врачу и не финансирует такие операции у вас претензий нету? или ві еще недостаточно декоммунизировались и сохраняете внутреннюю уверенность,что вам кто-то что-то должен да еще и бесплатно?
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На счёт врача - вы правы. Это подпольный бизнес, не более.
На счёт гос.финансирования "таких операций" - попахивает совком...
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национальная служба здравохранения вывесила прейскурант, по которому клиникам будет выплачиваться за такую операцию около 1млн гривен. в любом случае должен кто-то платить. или пациент,или страховщик. или государство. но врач не должен оперировать бесплатно ( а 150у.е. в месяц за врачебный труд - это бесплатно)
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Но не государство из моих налогов!
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а депутатам-дрочерам, значит из твоих налогов норм ты претензий не имеешь?
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Из твоих налогов деньги должны идти только на ЗП Новосад?))
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ох гад айайай. депутату-неуку 500 тыщ зп норм, а этот гад, профессионал своего дело тоже столько захотел
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нет, мля, я хочу шоб тока депутаты-дебильчики норм получали, а все умы *********** отсюда.
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вы, Кирилл, видимо из постмайданных экспертов, которые во всем разбираются , но ни в чем не преуспели. ну удачи. Котенко без проблем устроится в любой клинике Европы, а украинцы долго и счастливо будут искать дурака, готового вкалывать за 4000грн в месяц.
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продолжается ***********. кацапы тоже Крым не "украли", а "забрали своё".
если желаешь со мной силой мозгов посоревноваться, то теоретически это без проблем.
а вот практически...
что у Мисуревиче длиннее, чем у Гомулки?
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знаком. и с очень многими другими. а чё? это то место, где ирония ну очень неуместна. я про Цензор.
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А совсем недавно была на цензоре новость, что какому-то чуваку за взятку в 10 тыс. грн дали 3 года реального срока. Как так?
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Котенко - единственный в Украине хирург, который проводит трансплантацию печениИсточник: https://censor.net.ua/n3171155

когда мне делали операцию я сам хотел платить умному, а не бесплатно пойти к тупому. наш выбор.
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22 тыщ долярив против 8,5 тыщи грн? Шо тут скажешь? Сальдо в его пользу! Как мило сейчас откат штрафом обзывают!
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А че не понятно?Печень пригодится всегда,либо себе,либо жене,либо детям,особенно прокурорским и судейским.Так сказать договор о долгосрочном сотрудничестве.
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Задержанного за взятку в $22 тыс. трансплантолога Котенко суд оштрафовал на 8,5 тыс. грн

Естественно, что коррупция в Украине процветает.
С такими "штрафами" можно брать взятки и дальше.
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Вот по такому же принципу и боевые действия ведут.
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прямо как в *********
украл 5 лямов, сотку заплатил, вышел
взял 8 ярдов кредита у НБУ
закинул в оффшор, послал всех нахер
красота мля
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Кому - то дают за взятку в 10 000 грн 5 лет тюрьмы, а кого- то поощряют.Слава гуманному суду Украины.
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Получается взятки можно драть сколько хочешь, а штраф платить в сотни раз меньше. Классная судейская реформа.
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У меня двоякое чувство. Ненавижу коррупционеров, но в данном случае тут явная недоработка наших законов и разных пррчих медицинских реформ.
Хоть бы уже обратились к опыту развитых стран, если не хватает своей клепки.
Хорошие специалисты уж точно должны зарабатывать очень хорошо.
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Решение простое-открываешь частную клинику, платишь за аренду, оборудование, зарплаты, налоги, и бери за операцию сколько захочешь. (Через кассу естественно.) А а гос больнице- это взятка.
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