 Затриманого за хабар у $22 тис. трансплантолога Котенка суд оштрафував на 8,5 тис. грн

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 9 січня, передає Цензор.НЕТ.

Котенко - єдиний в Україні хірург, який проводить трансплантацію печінки. У 2019 році він поставив пацієнту діагноз "рак печінки на фоні цирозу й гепатиту С". Як встановило слідство, медик почав незаконно вимагати у хворого гроші. Спочатку йшлося про 3000 грн за консультацію, а потім - про $30 000 за трансплантацію печінки і подальше лікування.

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5 вересня обвинувачений з колегами провів операцію з пересадки печінки. Потім Котенко нагадував пацієнту про необхідність заплатити, стверджуючи, що інакше той не отримає кваліфіковане лікування. Тому чоловік передав лікарю $2000, а потім - ще $20 000.

Котенка затримали 3 жовтня на робочому місці в Києві.

Дії заввідділення кваліфікували за ч. 1 ст. 184 Кримінального кодексу України (незаконне вимога оплати за надання медичної допомоги в державному закладі охорони здоров'я), а також за ч. 3 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди).

Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання вини.