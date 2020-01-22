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Все про:заробітна плата (627) Кулеба Дмитро (203)

 "На місяць я в середньому отримую в районі 50 тис. грн", - Кулеба спростував отримання 87 тис. грн зарплати в грудні

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба спростував отримання 87 тис. грн зарплати в грудні 2019-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "DW".

За його словами, він не отримував таких грошей ні за один місяць роботи в уряді.

"Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір - це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую в районі 50 тисяч гривень, 50-52, я, якщо не помиляюся, саме такі гроші отримав у грудні. Але я був би щасливий отримувати ту суму, яку назвали в ЗМІ, але немає, її в моєму гаманці немає", - розповів Кулеба.

На запитання журналіста, чи відповідає дійсності ця цифра до вирахування всіх податків і зборів, Кулеба відповів: "Так, але я не отримаю такі гроші в кишеню".

"Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, яка справедлива зарплата для члена уряду", - підкреслив він.

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Кулеба вважає, що справедлива зарплата - це та сума, яка дозволяє спокійно забезпечувати свою сім'ю і гідно винагороджує зусилля щодо захисту національних інтересів України.

"Абсолютно відсутня розмова про те, а скільки, власне, громадськість або експертне середовище вважає справедливою винагородою для члена уряду за його зусилля", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кабмін оприлюднив інформацію про заробітну плату міністрів за минулий рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171154
 
 
 Топ коментарі
 
А за що взагалі цей "міністр" отримує гроші???🤔🤔🤔
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В будь-якій справі, в т.ч. і в спрві управління, для успіху повинні існувати 2 стимула - пряник і кнут. Останні 20 років проблема наших міністрів, депутатів, президентів у відсутності 2-го стимула - кнута. Пряників у них більш ніж достатньо.

Всі наші депутати наприклад останні 15-20 років отримували 5 тис. долл "ставки" в конвертах звичайно. Це якщо сидиш тихо, дивишся порнуху, давиш на кнопку і ні куди не суєш носа. Якщо займаєшся дерибаном, тобто "працюєш", то отримуєш додатковий заробіток згідно "виконаної роботи". Нещодавній "депутатський бунт" з вимогою підняти з/п до 100 000 я пов'язую саме з бажанням "чесно" а не в конвертах отримувати "зароблені" гроші. Ну таке у них сприйняття поняття "чесність". Те ж саме щодо міністрів.
Дуже помиляються ті, що покладають надії на великі зарплати міністрам, депутатам, генералам та іншим мокрушникам як на засіб попередження від грабунку. Так якщо людині, яка раніше отримувала10-15 тис грн і крала при цьому по 150 000 в місяць, підвищити офіційну з/п до скажімо 100 000 - вона перестане красти..... перші півтора року. Далі буде те саме. Можливо навіть не по 150 а по 300 тис буде красти так як звикне до більш дорогих курортів.
Перед очима цього типа сотні мільйонів щомісяця проходять - руку протягни. Протягнеш руку - і нічого тобі не буде за це !Немає кнута !!!!
Намагання задобрити наявних і потенційних злодіїв новими пряниками ( ну щоб не крали в сууспільства) смішні без кнута. А кнут ніхто (ні Порошенко, ні Зеленський, ні Аваков, нв Гройсман з Яценюком, Луценко, Гончарукаом) не відважився взяти в руки - бояться що цей кнут в них відберуть і їх же відшмагають ! І є за що ! Сакварелідзе єдиний наважився взяти маленький кнутик, але тут же налетіли більші дядьки і відібрали в нього цей кнутик.
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Я підтримую вашу думку. Я наприклад (як і бігато хто в країні) працюю в умовах конкуренції. І деколи не отримую гроші за виконану роботу. Тобто я закупив матеріали, щось виготовив, не все вийшло так як потрібно. Приходить клієнт і запитує що це ти скльопав ? Воно ж не фунциклює. Ситуація досить можлива і всі хто щось в житті робив, в таку ситуацію попадали хоч раз. Ну правий тут клієнт - не можеш ти гроші взяти, це не робота. Якщо часто така ситуація трапляється - ти вилітаєш з бізнесу.
Ну і повернемось до наших міністрів з депутатами. Ми зібрали 1 трлн гривень, дали їм ці бабки і сказали це вам на школи, лікарні, на військо щоб там якось їхтамнєтов стримувати, ну ще дорог пару штук побудуйте, ...
Вибачте, але все, за що береться Держава, перетворюється на виході в кучу гамна. Якщо дещо і виходить цій Державі зробити, то витрачається по 1 млн на те, що справді вартує 100 000. Так от за що цим сукам власне платити ? За таку "працю" я ні одному зі своїх клієнтів не заплатив би. Ні одному ! Ми платим просто за те що б вони змилувались над нами і перестали красти ????? За це ?????? Немає робити ніякої ! Та і Держави по великому рахунку немає і не було.
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А почему не 10? Так любую цифру назвать можно! А если приймут закон о дезинформации то вобще можно сказать 5 или 3!
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Да легко... Для вас средняя минималка по стране.. Ладно я сегодня добрый:срядняя ЗП по стране
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он просто бедный, сирый, убогий и несчастный, который заодно умалчивает про пенсию, получаемую от дедушки сороса
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А за що взагалі цей "міністр" отримує гроші???🤔🤔🤔
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Я підтримую вашу думку. Я наприклад (як і бігато хто в країні) працюю в умовах конкуренції. І деколи не отримую гроші за виконану роботу. Тобто я закупив матеріали, щось виготовив, не все вийшло так як потрібно. Приходить клієнт і запитує що це ти скльопав ? Воно ж не фунциклює. Ситуація досить можлива і всі хто щось в житті робив, в таку ситуацію попадали хоч раз. Ну правий тут клієнт - не можеш ти гроші взяти, це не робота. Якщо часто така ситуація трапляється - ти вилітаєш з бізнесу.
Ну і повернемось до наших міністрів з депутатами. Ми зібрали 1 трлн гривень, дали їм ці бабки і сказали це вам на школи, лікарні, на військо щоб там якось їхтамнєтов стримувати, ну ще дорог пару штук побудуйте, ...
Вибачте, але все, за що береться Держава, перетворюється на виході в кучу гамна. Якщо дещо і виходить цій Державі зробити, то витрачається по 1 млн на те, що справді вартує 100 000. Так от за що цим ***** власне платити ? За таку "працю" я ні одному зі своїх клієнтів не заплатив би. Ні одному ! Ми платим просто за те що б вони змилувались над нами і перестали красти ????? За це ?????? Немає робити ніякої ! Та і Держави по великому рахунку немає і не було.
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В будь-якій справі, в т.ч. і в спрві управління, для успіху повинні існувати 2 стимула - пряник і кнут. Останні 20 років проблема наших міністрів, депутатів, президентів у відсутності 2-го стимула - кнута. Пряників у них більш ніж достатньо.

Всі наші депутати наприклад останні 15-20 років отримували 5 тис. долл "ставки" в конвертах звичайно. Це якщо сидиш тихо, дивишся порнуху, давиш на кнопку і ні куди не суєш носа. Якщо займаєшся дерибаном, тобто "працюєш", то отримуєш додатковий заробіток згідно "виконаної роботи". Нещодавній "депутатський бунт" з вимогою підняти з/п до 100 000 я пов'язую саме з бажанням "чесно" а не в конвертах отримувати "зароблені" гроші. Ну таке у них сприйняття поняття "чесність". Те ж саме щодо міністрів.
Дуже помиляються ті, що покладають надії на великі зарплати міністрам, депутатам, генералам та іншим мокрушникам як на засіб попередження від грабунку. Так якщо людині, яка раніше отримувала10-15 тис грн і крала при цьому по 150 000 в місяць, підвищити офіційну з/п до скажімо 100 000 - вона перестане красти..... перші півтора року. Далі буде те саме. Можливо навіть не по 150 а по 300 тис буде красти так як звикне до більш дорогих курортів.
Перед очима цього типа сотні мільйонів щомісяця проходять - руку протягни. Протягнеш руку - і нічого тобі не буде за це !Немає кнута !!!!
Намагання задобрити наявних і потенційних злодіїв новими пряниками ( ну щоб не крали в сууспільства) смішні без кнута. А кнут ніхто (ні Порошенко, ні Зеленський, ні Аваков, нв Гройсман з Яценюком, Луценко, Гончарукаом) не відважився взяти в руки - бояться що цей кнут в них відберуть і їх же відшмагають ! І є за що ! Сакварелідзе єдиний наважився взяти маленький кнутик, але тут же налетіли більші дядьки і відібрали в нього цей кнутик.
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"Та цифра, которая попала в информационное пространство - это сумма до налогов и сборов."

Нормально так опроверг. "На місяць я в середньому отримую в районі 50 тис. грн", - Кулеба спростував отримання 87 тис. грн зарплати в грудні - Цензор.НЕТ 9914
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Опроверг вполне логично. Другой вопрос, какую зарплату готовы были бы платить Кулебе украинцы, как наниматели.
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Ну,якщо розраховувати по результату (тобто по шкоді,яку завдає своїми заявами і бездіяльністю), то щомісяця ця Куляба має приносити в касу 200-300 тисяч.
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Ти їси капусту, а я м'ясо. Зате в середньому ми обидва їмо голубці... Хто ж вам, брехливі створіння, тепер вже повірить?
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Опа,как раз нормально вместе с Новосад сделать ребенка.Уж этого должно быть достаточно.
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Главный человеческий недостаток - недостаток денег.
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