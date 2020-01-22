 "На місяць я в середньому отримую в районі 50 тис. грн", - Кулеба спростував отримання 87 тис. грн зарплати в грудні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "DW".

За його словами, він не отримував таких грошей ні за один місяць роботи в уряді.

"Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір - це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую в районі 50 тисяч гривень, 50-52, я, якщо не помиляюся, саме такі гроші отримав у грудні. Але я був би щасливий отримувати ту суму, яку назвали в ЗМІ, але немає, її в моєму гаманці немає", - розповів Кулеба.

На запитання журналіста, чи відповідає дійсності ця цифра до вирахування всіх податків і зборів, Кулеба відповів: "Так, але я не отримаю такі гроші в кишеню".

"Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, яка справедлива зарплата для члена уряду", - підкреслив він.

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Кулеба вважає, що справедлива зарплата - це та сума, яка дозволяє спокійно забезпечувати свою сім'ю і гідно винагороджує зусилля щодо захисту національних інтересів України.

"Абсолютно відсутня розмова про те, а скільки, власне, громадськість або експертне середовище вважає справедливою винагородою для члена уряду за його зусилля", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кабмін оприлюднив інформацію про заробітну плату міністрів за минулий рік.