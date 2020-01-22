 "На місяць я в середньому отримую в районі 50 тис. грн", - Кулеба спростував отримання 87 тис. грн зарплати в грудні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "DW".
За його словами, він не отримував таких грошей ні за один місяць роботи в уряді.
"Та цифра, яка потрапила в інформаційний простір - це сума до податків і зборів. На місяць я в середньому отримую в районі 50 тисяч гривень, 50-52, я, якщо не помиляюся, саме такі гроші отримав у грудні. Але я був би щасливий отримувати ту суму, яку назвали в ЗМІ, але немає, її в моєму гаманці немає", - розповів Кулеба.
На запитання журналіста, чи відповідає дійсності ця цифра до вирахування всіх податків і зборів, Кулеба відповів: "Так, але я не отримаю такі гроші в кишеню".
"Я дуже хочу почути від тих, хто критикує рівень зарплат, позицію, яка справедлива зарплата для члена уряду", - підкреслив він.
Кулеба вважає, що справедлива зарплата - це та сума, яка дозволяє спокійно забезпечувати свою сім'ю і гідно винагороджує зусилля щодо захисту національних інтересів України.
"Абсолютно відсутня розмова про те, а скільки, власне, громадськість або експертне середовище вважає справедливою винагородою для члена уряду за його зусилля", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кабмін оприлюднив інформацію про заробітну плату міністрів за минулий рік.
Ну і повернемось до наших міністрів з депутатами. Ми зібрали 1 трлн гривень, дали їм ці бабки і сказали це вам на школи, лікарні, на військо щоб там якось їхтамнєтов стримувати, ну ще дорог пару штук побудуйте, ...
Вибачте, але все, за що береться Держава, перетворюється на виході в кучу гамна. Якщо дещо і виходить цій Державі зробити, то витрачається по 1 млн на те, що справді вартує 100 000. Так от за що цим ***** власне платити ? За таку "працю" я ні одному зі своїх клієнтів не заплатив би. Ні одному ! Ми платим просто за те що б вони змилувались над нами і перестали красти ????? За це ?????? Немає робити ніякої ! Та і Держави по великому рахунку немає і не було.
Всі наші депутати наприклад останні 15-20 років отримували 5 тис. долл "ставки" в конвертах звичайно. Це якщо сидиш тихо, дивишся порнуху, давиш на кнопку і ні куди не суєш носа. Якщо займаєшся дерибаном, тобто "працюєш", то отримуєш додатковий заробіток згідно "виконаної роботи". Нещодавній "депутатський бунт" з вимогою підняти з/п до 100 000 я пов'язую саме з бажанням "чесно" а не в конвертах отримувати "зароблені" гроші. Ну таке у них сприйняття поняття "чесність". Те ж саме щодо міністрів.
Дуже помиляються ті, що покладають надії на великі зарплати міністрам, депутатам, генералам та іншим мокрушникам як на засіб попередження від грабунку. Так якщо людині, яка раніше отримувала10-15 тис грн і крала при цьому по 150 000 в місяць, підвищити офіційну з/п до скажімо 100 000 - вона перестане красти..... перші півтора року. Далі буде те саме. Можливо навіть не по 150 а по 300 тис буде красти так як звикне до більш дорогих курортів.
Перед очима цього типа сотні мільйонів щомісяця проходять - руку протягни. Протягнеш руку - і нічого тобі не буде за це !Немає кнута !!!!
Намагання задобрити наявних і потенційних злодіїв новими пряниками ( ну щоб не крали в сууспільства) смішні без кнута. А кнут ніхто (ні Порошенко, ні Зеленський, ні Аваков, нв Гройсман з Яценюком, Луценко, Гончарукаом) не відважився взяти в руки - бояться що цей кнут в них відберуть і їх же відшмагають ! І є за що ! Сакварелідзе єдиний наважився взяти маленький кнутик, але тут же налетіли більші дядьки і відібрали в нього цей кнутик.
Нормально так опроверг.