 Спочатку має бути безпека, а вже потім усі інші демократичні процеси, - Загороднюк про реалізацію Мінських угод

"Загалом ми згодні з положеннями Мінських угод, за винятком однієї конкретної ситуації, що вже озвучувалася українською владою. Йдеться про те, що ми не згодні, щоб заходи в межах домовленостей виконувалися саме в такій послідовності. І тому наполягаємо, що спочатку має бути безпека, відновлення контролю над кордоном з Росією, а вже потім - усі інші демократичні процеси, які відбуватимуться", - сказав Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"І це абсолютно нормально. В Україні з цим усі згодні, і ми на цьому будемо стояти. В іншому Мінські домовленості є для нас більш-менш прийнятними, адже там прописані дві ключові речі - розформування і роззброєння незаконних формувань і виведення іноземних військ", - додав міністр.

Він наголосив, що Україна категорично не згодна з тим, що так звані "ДНР" і "ЛНР" мають політичну самостійність і свободу, і не визнає стороною процесу ці квазіутворення.

"Іншою проблемою є те, що Росія всіляко заперечує присутність своїх військових на тимчасово окупованих територіях України, стверджуючи, що т.зв. "ДНР"/"ЛНР" мають політичну самостійність і політичну свободу. Ми з цим категорично не згодні. Ці квазіутворення ми не визнаємо стороною процесу", - пояснив міністр оборони.

"Ми маємо більш ніж достатньо доказів, які вказують на Росію. І ці докази ми передаємо нашим міжнародним партнерам. Уся міжнародна спільнота з нами згодна, вони все знають і все розуміють. Таким чином, ми вимагаємо виконання заходів у межах Мінського процесу. Тобто: виводите незаконні збройні формування, нехай вони роззброюються, і далі ми повертаємо ці території під конституційний лад і законодавство України", - додав він.

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