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 Політика України
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 Спочатку має бути безпека, а вже потім усі інші демократичні процеси, - Загороднюк про реалізацію Мінських угод

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Україна загалом згодна з положеннями Мінських угод, за винятком послідовності заходів у межах домовленостей, продовжуючи наполягати на тому, що спочатку необхідно гарантувати безпеку і відновлення контролю над кордоном з Росією, а вже потім забезпечувати проведення всіх інших демократичних процесів.

"Загалом ми згодні з положеннями Мінських угод, за винятком однієї конкретної ситуації, що вже озвучувалася українською владою. Йдеться про те, що ми не згодні, щоб заходи в межах домовленостей виконувалися саме в такій послідовності. І тому наполягаємо, що спочатку має бути безпека, відновлення контролю над кордоном з Росією, а вже потім - усі інші демократичні процеси, які відбуватимуться", - сказав Загороднюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"І це абсолютно нормально. В Україні з цим усі згодні, і ми на цьому будемо стояти. В іншому Мінські домовленості є для нас більш-менш прийнятними, адже там прописані дві ключові речі - розформування і роззброєння незаконних формувань і виведення іноземних військ", - додав міністр.

Він наголосив, що Україна категорично не згодна з тим, що так звані "ДНР" і "ЛНР" мають політичну самостійність і свободу, і не визнає стороною процесу ці квазіутворення.

"Іншою проблемою є те, що Росія всіляко заперечує присутність своїх військових на тимчасово окупованих територіях України, стверджуючи, що т.зв. "ДНР"/"ЛНР" мають політичну самостійність і політичну свободу. Ми з цим категорично не згодні. Ці квазіутворення ми не визнаємо стороною процесу", - пояснив міністр оборони.

"Ми маємо більш ніж достатньо доказів, які вказують на Росію. І ці докази ми передаємо нашим міжнародним партнерам. Уся міжнародна спільнота з нами згодна, вони все знають і все розуміють. Таким чином, ми вимагаємо виконання заходів у межах Мінського процесу. Тобто: виводите незаконні збройні формування, нехай вони роззброюються, і далі ми повертаємо ці території під конституційний лад і законодавство України", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункту про автономію Донбасу в Мінських угодах немає, - Сайдік

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171152
 
 
 Топ коментарі
 
тайный пороботот - Петю цитирует))))
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Зебобики а когда наша Моника войну закончит? Или она наживается на войне?!
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Не прошло и 4 года, как впервые кто-то по этому поводу задумался. А то одни глупые лозунги.
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Ага. Шесть лет одни и те же "бла бла бла". Что у этих ныне, что у "папэрэдныка" Петра.
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так выпьем же за то - шоб наше желания - совпадали,с нашими возможностями)))
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Лишнехромосомное, ты давай про вора и мародёра, у тебя это лучше получается.
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Помню, как Меркель с Оландом согласились на предложение Х**** на проведение выборов, но Порошенко их переубедил, что без контроля границы невозможно выполнить Минские соглашения.
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Зебобики а когда наша Моника войну закончит? Или она наживается на войне?!
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Для начала министра отправить в окопы, а , потом послушать
его предложения. Может быть поймёт . что такое война, а не
гастроли к тёще на блины.
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Так а шо там за новый год у тёщи?
Правда шо ли шо он прямо как Лёха Порошенко
наполовину кацап? Спочатку має бути безпека, а вже потім усі інші демократичні процеси, - Загороднюк про реалізацію Мінських угод - Цензор.НЕТ 5160
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Як на мене-один з адекватів,що випадково "затесався" в команду "молодих самокатчиків".
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По моему министр наговорил на отставку, вообще мимо зе-командовской темы рассказал )
Порохобот чёртов ))
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Беда только в том, что единственный отмененный "пустяковый" пункт Минска делает бессмысленными для противной стороны полностью все соглашения, т.е. требования укр. стороны фактически отказ от Минска. Этот отказ фактически поддерживает большинство народа по соц. опросам. Одновременно мы видим, что и на полный развод войск наша власть не идет, т.е. подразумевается, что стрельба продолжится, она вроде как начальству не мешает жить, а что народ в большинстве требует с этим кончать, то потерпит. Совершенно очевидно стремление Зе, как и Пети, на радость США спровоцировать РФ признать ЛДНР и прямо ввести войска для прекращения стрельбы и обеспечения спокойного восстановления и развития ЛДНР опять таки за российский, а не украинский счет. Это политика де факто "сепарации" ОРДЛО от Киева, задача только в том, чтоб это дело "обставить", как очередное преступление РФ с очередным требованием очередного наказания, американцам такое в кайф, а вот европейцам вряд ли, так что рано или поздно они тихо или явно признают вину Украины в срыве Минска и попустят санкции, на том все и застынет надолго.
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Правильно міністре. А навіщо Ви тоді відступили на деяких дільницяї?
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