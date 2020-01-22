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Все про:День Соборності України (41) Зеленський (4198) привітання (457)

 "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі 101-ю річницею Дня Соборності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави української держави.

"Минуло понад сто років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні... Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам'ятайте про це! Зі святом вас! З Днем Соборності України!" - йдеться у відеозверненні президента.

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Зеленський зазначив, що "відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності. Цінності доброчесності та порядності. Вихованості і толерантності. Цінності свободи і демократії. Бажання економічного добробути і процвітання. Бажання бути заможним. Цінності поваги до закону, приватної власності та поваги один до одного".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171150
 
 
 Топ коментарі
 
День Соборності - свято, яке рушить ватну теорію, що Україну у сучасному вигляді створили комуняки в 1939... Бо справжнє об'єднання Заходу і Сходу сталося 22 січня 1919 року без комуняк, а під керівництвом Петлюри та Петрушевича. Але потім комуняки напали і фактично знищили ту Україну!
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Окей-окей, калм даун)) Ты не нервничай и не отвлекайся, собирай силы, копи силы. Зе!ле сейчас, как никогда, нужна твоя поддержка и сила
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Чтобы стать сильными, вообщето, нужно сначала избавиться от тех, кто лишние, минимизировать их количество, лишить их влияния, а потом стать едиными с теми, с кем нам по пути. Зе!леная зараза старательно раскалывает страну, продолжая, сугубо на камеру, разглагольствовать о правильных вещах, постоянно занимаясь манипуляциями "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 9814
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Перепрошую, а список ВАС можна побачити? Хто сами оті "ми", які ви сила?
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Проще увидеть список ВАС.
Он на порядок короче. "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 8716
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Ми, то таке. А от хто ж то ВИ, якщо не секрет? Чи то секретна інформація?
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І написав це мовою сусідньої держави "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 2258
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Українці, чи може малороси? Хоча, какаяразница, правда?
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у величайшего лоха современности, что-то с лайками на ютубе пошло не так. под каждым его презедентским видосом дизов больше чем позитива. теперь понятно почему оно заблокировало возможность добавлять коменты.
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Вова снова назойливо настаивает , что все мы не объединены ...
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Все це так, все це вірно...........
Але це ж як потрібно низько впасти і яким бути моральним виродком, щоб мати щось спільне з петюнцями-порохососіками чи ублюдками.
Коменти цих дегенератів - тому підтвердження.
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Я так и не понял Зелю. Что он имеет ввиду под соборностью? Мы вместе ОРДЛО сильнее, или мы вместе с Московией сильнее?
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Плохо кончит зеленый дурник, - то у него "какая разница" то "общие ценности"... Для слабой психики криворожского дурачка, - это тяжело.
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Да ему пофиг, что нести.
А, если ЗЕ перед выступлением дать дорожку носом всосать, то он сможет легко и непринужденно противоречить сам себе в одном спиче.
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У цього недоумка, привітання звучать, як у бувших генсеків вітання з черговою річницею!
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Вместе с кем мы сильны?

Вместе с 73% деклассированных интернациональных дибилов из Украины сразу получилась Малоросия.
Если добавить сюда ублюдков из Донбабве, то из Украины получится зажопная губерния Роиси.

Так что нет уж - не надо мешать украинцев и зеленое безродное говно.
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Это квартальное чмо со своими дурацкими по 100 раз переписанными роликами уже надоело. В живую двух слов связать не может. Только читает с дисплея.
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А предки Зе не боролися проти української держави?
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Пятаков, Каганович, Мехліс, Брагін, Рафес, Розанов, Цикліс, Лівшиць, Цвібак, Каган, Ганіотський-Сутулін, Кац, Фаєрман-Михайлов, Гакман, Хатеневер, Гольдфарб , Южний, Грозний, Правдін, Бронєвой, Гольденберг, Брук, Лулов, Візель, ... може, достатньо цього переліку злочинців?
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Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. Помните об этом! - та ми пам'ятаємо, що ти не розумієш, що несеш.
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лицемерный клоун. И в этом видосике лживые речи. Образцовый он гражданин...
1. 4-жды уклонист
2. счета в офшоре
3. капитулянт
4. постоянно нарушает Конституцию и законы Украины
5. ведёт тайные переговоры с агрессором,
6. узурпировал власть.
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Говорил не будет кумовства. Обложил власть со всех сторон своими дружбанами и коллегами. Высмеивал поездку Пороха на Мальдивы один раз за пять лет. Сам за пол-года уже шесть раз отдыхал. Вернул в Украину портнова, лукаш, бондаренко. Скоро вернутся азиров и прочие. Поставил в нарушение конфликта интересов в ДБР личного адвоката овоща, обвиненного в госизмене. Его дружбыны богдан и ермак управляют государством через своих смотрящих. Ведет себя просто как подонок, ненавидящий Украину.
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Каже: "Я - українець. Тому що живу за законом." І - бреше. Бо, насправді - єврей. Бо, насправді, закон порушує чи не щодня. Де декларація про останній тур на Оман?
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Мне не нужны поздравления от "актрисы немецкого кино".
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Щоб стати сильним треба об'єднатися навколо сильного вождя, а саме на увазі" бобочки"))
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ДА господин президент ---ВСЕ ОТЗЫВЫ О ВАС ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ---вы оказались случайным человеком не достойным этого звания !!!
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Хто це написав? Невже всі нормальні складачі промов втекли до Порошенка.
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Мне Зеленский напоминает кота Леопольда: " Ребята, давайте жить дружно!".
Но как жить дружно, когда порохоботы ушли в оппозицию к 76% населения и постоянно обзывают их всякими словами, ежедневно изрыгивая это на всех сайтах?
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Пойди лайкни под видео, спаси отрицательное положение вождя.
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Не дивився це лайно й нікому дивитися не раджу, хіба що з дослідницькою метою, зробити аналіз. Воно не відосики має записувати а вісити на любій йому рускай берьозє, бажано головою вниз.
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Да, силачи, с нажратыми мусорами любого
На яму отправите и у любого работяги карманы
Вывернете, сегодня у Зеленского с Аваковым
Попойка ?
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Вот думаю: не важно, какой национальности у нас президент. Плохо только то, что похоже он не украинец. "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності - Цензор.НЕТ 8979
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