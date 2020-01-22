 "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави української держави.

"Минуло понад сто років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні... Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам'ятайте про це! Зі святом вас! З Днем Соборності України!" - йдеться у відеозверненні президента.

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Зеленський зазначив, що "відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності. Цінності доброчесності та порядності. Вихованості і толерантності. Цінності свободи і демократії. Бажання економічного добробути і процвітання. Бажання бути заможним. Цінності поваги до закону, приватної власності та поваги один до одного".