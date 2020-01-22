 "Тільки разом ми сильні", - Зеленський привітав українців із Днем Соборності. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави української держави.
"Минуло понад сто років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні... Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам'ятайте про це! Зі святом вас! З Днем Соборності України!" - йдеться у відеозверненні президента.
Зеленський зазначив, що "відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності. Цінності доброчесності та порядності. Вихованості і толерантності. Цінності свободи і демократії. Бажання економічного добробути і процвітання. Бажання бути заможним. Цінності поваги до закону, приватної власності та поваги один до одного".
Он на порядок короче.
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Але це ж як потрібно низько впасти і яким бути моральним виродком, щоб мати щось спільне з петюнцями-порохососіками чи ублюдками.
Коменти цих дегенератів - тому підтвердження.
А, если ЗЕ перед выступлением дать дорожку носом всосать, то он сможет легко и непринужденно противоречить сам себе в одном спиче.
Вместе с 73% деклассированных интернациональных дибилов из Украины сразу получилась Малоросия.
Если добавить сюда ублюдков из Донбабве, то из Украины получится зажопная губерния Роиси.
Так что нет уж - не надо мешать украинцев и зеленое безродное говно.
1. 4-жды уклонист
2. счета в офшоре
3. капитулянт
4. постоянно нарушает Конституцию и законы Украины
5. ведёт тайные переговоры с агрессором,
6. узурпировал власть.
Но как жить дружно, когда порохоботы ушли в оппозицию к 76% населения и постоянно обзывают их всякими словами, ежедневно изрыгивая это на всех сайтах?
На яму отправите и у любого работяги карманы
Вывернете, сегодня у Зеленского с Аваковым
Попойка ?