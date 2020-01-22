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 Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон

За допомогою мобільного додатка "Дія - Державні послуги онлайн" водії зможуть сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці онлайн-сервісу державних послуг "Дія", передає Цензор.НЕТ.

До цифрових водійський посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного додатка "Дія" додадуть можливість сплати штрафів онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого року за перевищення швидкості водіїв оштрафували майже на 100 млн грн, - патрульна поліція

Згідно з повідомленням, водії за допомогою мобільного додатку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів і сплачувати їх.

У додатку будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171148
 
 
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Дополнительная возможность оплаты это хорошо. Но нужно работать над системой которая не позволит "порешать" вопрос на месте.
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связагным по блю тусу со смартфоном сотрудника гаи
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А в суд подать через смартфон , чтобы оспорить неправомерность выписанного штрафа , когда можно будет ?
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За їзду без світла-порушення, за їзду без ременя безпеки-порушення, пересік сплошну, якої там немає, давно змило-порушення,а то, що немає дороги, яма на ямі - нічого. То яке порушення важче? В ПДД на картинках дорога рівненька з розміточками і знаками.
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Так ця функція давно є в "Приват 24". Сам нею користувався. На все про все затратив не більше 5 хвилин. Навіщо винаходити велосипед?
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Так это же одна и та же команда. Они сделали в Привате, распространяют на всё государство
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