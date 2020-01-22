 Водії зможуть сплатити штрафи за порушення ПДР через смартфон

Про це йдеться в повідомленні на сторінці онлайн-сервісу державних послуг "Дія", передає Цензор.НЕТ.
До цифрових водійський посвідчень, техпаспорта, автоцивілки розробники мобільного додатка "Дія" додадуть можливість сплати штрафів онлайн.
Згідно з повідомленням, водії за допомогою мобільного додатку "Дія" зможуть перевіряти наявність штрафів і сплачувати їх.
У додатку будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.