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 Політика України, За кордоном
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Все про:Іран (462) літак (783) Франція (820) чорна скринька (25) Трюдо Джастін (111)

 Іран має відправити чорні скриньки літака МАУ до Франції, - Трюдо

За словами прем'єра Канади, в Ірані немає необхідного для розшифровки записів чорних скриньок обладнання.

Надіслати бортові самописці збитого в Ірані українського лайнера до Франції вимагає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Трюдо наголосив, що в Ірані немає обладнання, необхідного для розшифровки записів чорних скриньок.

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За його словами, сформувався широкий міжнародний консенсус, що вони мають бути відправлені до Франції. Трюдо пообіцяв продовжити тиснути на Іран, щоб це було зроблено.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171146
 
 
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воно зайняте, біля стіни стоїть, щось там робить... а що до України, так він нікому нічого не винен...
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Молчание-золото, но ты про это не знал.
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А почему во Францию? Самолет то Украинский и у нас в стране есть и оборудование и специалисты.
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А то что? Не купишь пару иранских носков?(Джастин коллекционирует носки)
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