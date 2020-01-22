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 Політика України, Економіка
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Все про:корупція (2089) Гончарук_Олексій (531)

 Держава віддасть стайні і свиноферми приватним підприємцям, щоб ліквідувати корупційні ризики, - Гончарук

Непрофільні активи державних компаній, які не приносять прибутку і створюють передумови для корупції, будуть віддані в приватний сектор.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на нараді з представниками державних підприємств, інформує пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

Глава Кабміну впевнений, що їхній продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук доручив переглянути зарплату державних топменеджерів

"Зараз до таких активів належать стайні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції. Ми ліквідуємо ці корупційні ризики", - сказав Гончарук.

У ході наради він також доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.

Також читайте: Ми ще не до всіх дотягнулися, - Гончарук про корупційні схеми

За словами прем’єр-міністра, Фонд державного майна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171144
 
 
 Топ коментарі
 
Да он просто гений. А все до него были идиотами. Нужно все распродать. А следующие за ним будут требовать национализировать. А мы всю эту херню терпим и потворствует ей
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Візьму в аренду курятник, той що верховною радою зветься, на виплату.
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Отдаст? Безвозмездно, то есть даром?)
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Аби зорганіувати монопольки й влаштувати екогеноцид
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Там разом з конюшнями і свинофермами ще земля на додачую "Думай-те"...
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Це підтекст - Там землі -"Совхозів" й їх неміряно
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да вы правы, есть земля. Но есть у меня большое сомнение что в тех размерах которые были изначально. Сейчас скорее всего гектаров может есть для выращивания кормов и всё, остальную уже давно вывели .
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Да он просто гений. А все до него были идиотами. Нужно все распродать. А следующие за ним будут требовать национализировать. А мы всю эту херню терпим и потворствует ей
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под Винницей есть и на продажу и в аренду свинарники , будешь брать ? Ну что бы не потворствовать .
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В методичке нет ответа на этот вопрос! Держава віддасть стайні і свиноферми приватним підприємцям, щоб ліквідувати корупційні ризики, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1392
Так что, будет молчать...
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Гончарук пропонує державні "свої" конюшні і свинарники разом з державною землею, а під Вінницею як, з землею чи без?
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я вам выше написал. И в собственности государства самое ценное что осталось из сельхозпредприятий так это комплекс "Чайка" под Киевом. Примерная цена его где то 25 лямов бакинских . Во то что за него пойдёт заруба, в это я поверю. Остальные это всё ни о чём .
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Отдаст? Безвозмездно, то есть даром?)
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Візьму в аренду курятник, той що верховною радою зветься, на виплату.
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Знаем мы таких. А потом Стефанчуки от голода умирают из-за вас )))
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А что делать с государством, которое не приносит дохода гражданам, а пенсы вообще должники?Тоже продавать?
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Частные предприниматели будут выкупать?
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"Частниє прєдпрініматєлі" , - це конкретно які харі х кримінальноможновладського кодла Государство отдаст конюшни и свинофермы частным предпринимателям, чтобы ликвидировать коррупционные риски, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7516 Й,які гарантіє,що останні принесуть, хоч-яку користь Україні Государство отдаст конюшни и свинофермы частным предпринимателям, чтобы ликвидировать коррупционные риски, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7516 Знов, як с3.14дити
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Могли бы ещё отдать частным предпринимателям многоэтажные коробки,больше бы порядка было,а то эти ОСМД просто колхозники,по принципу Всюду всё колхозное,Всюду всё моё и НИЧЬЁ Государство отдаст конюшни и свинофермы частным предпринимателям, чтобы ликвидировать коррупционные риски, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4137
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Проще всего вообще тогда государство ликвидировать.
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Что получить? Во власти коррупция,нет государства - нет коррупции, логика от гончарука.
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Я так понимаю, на "ветке" весь "кабмин" порохоботов …
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Зебил, а ну бегом пояснил в чем перемога этой потужной реформы и почему бюджет эти идиеты даже на 3/4 в последние месяцы выполнить не в состоянии?
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Тупорылое , у меня ФХ девятый год . Если тебе нужен свинарник , приезжай отдам не дорого. Посмотрим как ты будешь свиней выращивать. Другое дело что вы все взвыли из за того что могут продать вашу ботосвиноферму, тогда понятен ваш дрыщ.
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Свиопас, я так и не понял, как наличие у тебя корыта со свиньями влияет на решение зебилов?
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Я понимаю что тебе нечем , но всё же постарайся понять . Тебя нищеброда это деяние никак не касается. Свинарём пойдёшь работать ?
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Свинопас, я понимаю что ты от свиного говна умом тронулся, но не все ж такие как ты ))) Если такие как ты в этой стране окончательно победят, я спокойно перевезу свой бизнес в одну теплую страну в ЕС. Только и всего.
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да кому ты там таксёр на бляхе нужен, "бизнесмен" ?…. перевезёт он . У меня 500 пайовиков , колектив из 25 рабочих официально оформленных, никто землю из селян не продаёт, как вы убогие тут все воете, все получают исправно и арендную плату и зарплату . Я налоги в бюджет плачу не малые. А ты срань паровозная чем полезна государству и людям кроме пары тонн своих фекалий ?
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Вот-вот))
Всё по дедушке Фрейду...
Увидели словосочетание свиноферма и испугались Держава віддасть стайні і свиноферми приватним підприємцям, щоб ліквідувати корупційні ризики, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2130
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Чего кому-то зеленых свиней бояться? Ну да, уродцы, но выведем. Вон хряка ростовского выперли, скоро и зеленых свиней к нему дошлем ))
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О чем мечтать? Уже почти все. К осени разбежитесь по ростовам и сибирям )))
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выперли ….. а ну как подрасскажи как ты лично "выпирал" хряка ?
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Ну не как ты на Антимайдане с Сивохой терся
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да ты не за меня , ты за себя "геройствуй" ….. начинай , мол я такой то такой то воевал по колена в крови на херсонском мясокомбинате ….
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Я налогов плачу на содержание пару десятков пенсов, пока такие как ты в говне копаются ))
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Віддай народу конюшню мами Дубінського. Там тисячі коників.
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Воу! У нас у государства все еще есть конюшни и свинофермы????
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Нужно создавать государственные программы, по которым Государство будет предлагать людям желающим земли под создание ферм или земледельческих угодий и государство должно помогать на старте людям развить первую ступень! Нужно вообще даже обучающие программы создавать для людей, чтобы они все имели малы или средний бизнес! И не только сельскохозяйственный, а нужно полностью во всех сферах создавать программы, которые будут стимулировать людей заводить малый и средний бизнес! И самое важное, чтобы Государство создало справедливую судебную систему и все другие, чтобы люди были защищены и к ним не приходили рекет или рейдеры или тому подобная нечисть! Развитая экономика станет тогда, когда в государстве будет двигателем экономики малый и средний бизнес! И нужно убрать олигархов от доступа к власти, что они себе блага государства забирают все. И получается, что у меньшинства - это олигархов 99% экономики, а у большинства - это 40 миллионов людей 1% экономики! Такое государство обречено, что народ доведу до восстания против олигархов! Это я на днях дочитал Аристотеля "Политику" и он писал, что когда у власти скапливаются все блага государства, а у народу ничего нету, то это приведет к революции против власти олигархов! Чтобы спастись олигархам в этой ситуации, то для этого им нужно отдать больше власти и благ государства - народу!
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Если хозяева Зеленского и остальная мафия и олигархи не поймут, что узурпируя в своих руках много благ государства, тем самым они народ злят и это приведет к восстанию против них, то они дураки ибо, когда произойдет восстание против них, то они больше потеряют, чем если бы стали делиться с народом благами государства. А от этих распрей они проиграют и проиграет в том числе и государство. Потому для них лучшее решение - это дать народу больше власти и больше благ! Чтобы создать сильный средний класс и малый класс и тогда они выиграют ибо экономика будет расти и у людей будет больше денег, а значит они будут больше покупать продукции у большого бизнеса. И тогда выигрыш будет и у олигархов и у народу и у государства! Это будет и справедливость и благо для всех!
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Не засерайте людям голови своєю маячнею. Коли буде відповідь що робив Нелох в Оманії і за чий кошт був цей банкет?
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И где его сутки держали и чем зуб выбивали. Я прям переживаю чи було поникнення? )))
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Порохоботы против! Их ботоферма в опасности!
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