 Держава віддасть стайні і свиноферми приватним підприємцям, щоб ліквідувати корупційні ризики, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на нараді з представниками державних підприємств, інформує пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.
Глава Кабміну впевнений, що їхній продаж дозволить підвищити ефективність підприємств державного сектору.
"Зараз до таких активів належать стайні, свиноферми та інші. Вони заважають компаніям працювати, не приносять прибутків і створюють передумови для корупції. Ми ліквідуємо ці корупційні ризики", - сказав Гончарук.
У ході наради він також доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства завершити роботу і фіналізувати пропозиції щодо підготовки державних замовлень на підприємства.
За словами прем’єр-міністра, Фонд державного майна має вибудовувати спроможності для залучення інвестицій шляхом продажу приватним інвесторам тих об’єктів, які є збитковими та нестратегічними для країни.
Так что, будет молчать...
державні"свої" конюшні і свинарники разом з державною землею, а під Вінницею як, з землею чи без?
Всё по дедушке Фрейду...
Увидели словосочетание свиноферма и испугались