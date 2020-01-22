 Перспективи ратифікації Радою Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок дуже низькі, - Корнієнко

Про це заявив глава партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко, пише LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що церква - це та інституція, де висока довіра, серед депутатів зокрема. Перспективи ухвалення Стамбульської конвенції в тому вигляді, в якому вона є, дуже низькі. Але у нас є зобов'язання, і рухатися потрібно шляхом медіації", - сказав Корнієнко.

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Зазначається, що Рада церков неодноразово заявляла, що її турбує можливість ратифікації цієї конвенції, оскільки в ній нібито йдеться про нав'язування гендерної ідеології, яка підміняє "звичне поняття біологічної статі". Україна підписала цю конвенцію у 2011 році, але досі не ратифікувала. Ратифікувати документ Україну вже закликали Євросоюз і Рада Європи.