EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  1223  20
Все про:насилля (118) ратифікація (143) гендерні проблеми (60) Корнієнко (105)

 Перспективи ратифікації Радою Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок дуже низькі, - Корнієнко

Перспективи ратифікації Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками дуже низькі.

Про це заявив глава партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко, пише LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що церква - це та інституція, де висока довіра, серед депутатів зокрема. Перспективи ухвалення Стамбульської конвенції в тому вигляді, в якому вона є, дуже низькі. Але у нас є зобов'язання, і рухатися потрібно шляхом медіації", - сказав Корнієнко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасників акції проти ультраправого насильства закидали петардами в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що Рада церков неодноразово заявляла, що її турбує можливість ратифікації цієї конвенції, оскільки в ній нібито йдеться про нав'язування гендерної ідеології, яка підміняє "звичне поняття біологічної статі". Україна підписала цю конвенцію у 2011 році, але досі не ратифікувала. Ратифікувати документ Україну вже закликали Євросоюз і Рада Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171143
 
 
 Топ коментарі
 
Как насчёт перспектив ратификации конвенции по предотвращению психологического и финансового насилия в отношении мужчин?
 показати весь коментар
 
сейчас такие женщины..., что ого-го...
устарел то закон...
мужчин нужно защищать от женщин не меньше , от женщин которые прессуют им мозг каждый день, курят, пьют, матерятся, плетут интриги и .. плохо готовят..
которые не хотят рожать больше одного ребенка и проводят все свое время в бутиках, требуя у мужчин на эти бутики деньги... Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9710
 показати весь коментар
 
Очi бачили шо купували, если себе забияку, бухаря или бля...на выбрала и добровольно терпишь то ты дура и тут ни церковь ни государство тебе ничем не поможет, на семейные ссоры менты даже не выезжают бо завтра же крайними будут.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как насчёт перспектив ратификации конвенции по предотвращению психологического и финансового насилия в отношении мужчин?
 показати весь коментар
 
 
- миколо, чим тебе жінка б'є?
- макогоном
- то ми з тобою бразерз-ін-армз!
 показати весь коментар
 
 
Зрада незгодна з енприпустимістю насильства проти жінок,дітей, чоловіків. "Какая разніца" Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9842 Раді своє кревне красти,вбивати й грабувати українців Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6693
 показати весь коментар
 
Завше в лягавих Перспективи ратифікації Радою Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок дуже низькі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8542 , а в пожежників -"тушіння методом "повного вигоряння" Перспективи ратифікації Радою Стамбульської конвенції про запобігання насильству щодо жінок дуже низькі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9229
 показати весь коментар
 
То есть, церковь "за" то, чтобы избивать женщин? Бьёт, значит любит? Это же любимый постулат московского сатаната.
 показати весь коментар
 
сейчас такие женщины..., что ого-го...
устарел то закон...
мужчин нужно защищать от женщин не меньше , от женщин которые прессуют им мозг каждый день, курят, пьют, матерятся, плетут интриги и .. плохо готовят..
которые не хотят рожать больше одного ребенка и проводят все свое время в бутиках, требуя у мужчин на эти бутики деньги...
 показати весь коментар
 
 
Ну кто вам виноват, что вы таких плядей выбираете?
 показати весь коментар
 
Очi бачили шо купували, если себе забияку, бухаря или ***...на выбрала и добровольно терпишь то ты дура и тут ни церковь ни государство тебе ничем не поможет, на семейные ссоры менты даже не выезжают бо завтра же крайними будут.
 показати весь коментар
 
 
Именно такое передёргивание приводят как аргумент сторонники конвенции. Сама же конвенция не о насилии, как нам говорят, а о внедрении гендерной идеологии в юидическую сферу и образование
 показати весь коментар
 
 
Кто-то умеет двигаться путём медиации?Эти дебилы конченые то делают из шалав леди , то дрочат за колоной то теперь вот будут двигаться путём медиации, Глеваха у тебя работы НЕМЕРЯНО....
 показати весь коментар
 
мєдіаторофф нєт, поетому двігацца будут по старінкє - бардель со шлюхамі, сауна с дєвкамі, а дома жена с фінгалом
 показати весь коментар
 
 
оце прийшов я додому в плохом настройєнії і шо? не маю права жінку побити?
 показати весь коментар
 
Если мужчина бьет женщину, значит любит. Это очевидно.
 показати весь коментар
 
Очередное ущемление прав мужчин имеет низкие шансы пройти? Яка прикрість! Перспективы ратификации Радой Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин очень низкие, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9818
 показати весь коментар
 
 
От тебе и светское государство. От тебе и моно большинство.
 показати весь коментар
 
Похоже церковь застряла во временах средневековья и панически боится. что женщины получат равные права с мужчинами ( а все священнослужители кто по "гендерной" линии?)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору