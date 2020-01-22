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Все про:обстріл (5901) Донбас (13032) найманці РФ (972) операція Об'єднаних сил (1984)

 Найманці РФ за добу тричі обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

22 січня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 22 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"Два обстріли по наших позиціях зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї; поруч з Водяним – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Один обстріл по наших позиціях відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Противник застосував міномети калібру 82-мм – 4 міни, станковий протитанковий гранатомет – 3 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю", - йдеться у звіті.

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Учора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Найманці РФ за добу тричі обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171141
 
 
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А шо там загороднюк про замортжування конфлікту ляпав? Може до Київа війська хоче відвести?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Володимир Зеленський говорить про зниження кількості обстрілів на Донбасі в інтерв'ю ізраїльській газеті. А голова МЗС Вадим Пристайко звертається до ОБСЄ та готує заяви до Норманської четвірки щодо збільшення обстрілів на Донбасі з боку контрольованих РФ збройних формувань. І це в один день. Отакоі
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ОП - это у них обчественная палата.
А энтот член Болотин уже на подвале.
Найманці РФ за добу тричі обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5143
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В Давосі зірвали операцію російських агентів-"сантехніків"....Еще раз убеждаюсь , что ********* верить НЕЛЬЗЯ !.От сантехников - до прездидента ! !!Спросите у WADA!...Правда там были " електрики "...ВПРОЧЕМ...Я соглашусь с нашис как бы припэздэнтом--- КАКАЯ РАЗНИЦА ??,,Как говорил Черчилль --- усские- не джэнтэльмены !......
. а по нашему------- ЧМОШНИКИ !!
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