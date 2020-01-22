 В Україні зафіксовано випадок пташиного грипу, перший у 2020 році, - Держпродспоживслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє увечері 21 січня Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у фейсбуці.
"Фахівці служби виїхали на місце спалаху, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, ухвалено низку важливих рішень, наші міжнародні партнери поінформовані. Ситуацію контролюємо і робимо все можливе, аби не дати вірусу поширитися далі по Україні", - йдеться в повідомленні.
Загибель птиці було зафіксовано 18 січня 2020 року в приватному підприємстві "Хутір" (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області). Загалом на підприємстві станом на 1 січня було близько 98 000 голів птиці яєчного напрямку.
Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років - збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.
Пташиний або курячий грип - це вірус, який часто призводить до смерті заражених птахів. Його збудник переносять дикі перелітні птахи. Деякі зі штамів пташиного грипу можуть уражати не лише птахів, але і свиней або людей.
Інфекція серед домашньої птиці може бути безсимптомною або викликати зменшення яйценесення і захворювання дихальної системи, а також протікати у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці від системного ураження без будь-яких передчасних симптомів.
На жаль географію і біологію погано вчать не тільки журналісти. Хто чув хоч одну "перельотну пттицю" із Азії в Європу? Всі птиці Європи мігрують виключно на південь. а це переважно Африка. А осередки епідемій пташиноо грипу - Китай, Вьєтнам і сусідні країни. Звідтіля лише перельотними птицями він попадає у росію та казахстан. Але звідтіля птиця не літає в Європу. а от перевозять птицю в клітках - справді так. Вакцини від пташиного грипу застосовують? - Ще один шлях в Європу цього виду грипу.
Поява захворювання у пташниках закритого типу ( а в більшості птахоферм саме такі приміщення) не може бути поясненнями про перельотних птахів. А от застосуванням імпортних добавок до комбікормів - запросто. Бо ніхто не знає, що туди пхають. Скоріше всього у ЧП "Хутор" якраз і застосовували якісь покупні премікси як джерело вітамінів і мікроелементів. Або подавали не обеззаражену воду з відкритої водойми. або корми виготовлялися методом простого помолу а не через екструдер. Або занесла якась робітниця, що вдома бавиться із напівдохлим попугайчиком.
2. В Польше уже больше месяца птичий грипп лютует, кучу птицеферм закрыли, птиц сотнями тысяч перебили. А в Украине - "первый случай". Свежо предание, да верится с трудом.