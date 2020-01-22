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Все про:Вінницька область (400) пташиний грип (4) Дежржпродспоживслужба (121)

 В Україні зафіксовано випадок пташиного грипу, перший у 2020 році, - Держпродспоживслужба

Пташиний грип не оминув Україну. За даними фахівців, у Вінницькій області зафіксовано перший цього року випадок після аналогічних спалахів у Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Чехії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє увечері 21 січня Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) у фейсбуці.

"Фахівці служби виїхали на місце спалаху, відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, ухвалено низку важливих рішень, наші міжнародні партнери поінформовані. Ситуацію контролюємо і робимо все можливе, аби не дати вірусу поширитися далі по Україні", - йдеться в повідомленні.

Загибель птиці було зафіксовано 18 січня 2020 року в приватному підприємстві "Хутір" (с. Бугаків Немирівського району Вінницької області). Загалом на підприємстві станом на 1 січня було близько 98 000 голів птиці яєчного напрямку.

Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років - збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Пташиний або курячий грип - це вірус, який часто призводить до смерті заражених птахів. Його збудник переносять дикі перелітні птахи. Деякі зі штамів пташиного грипу можуть уражати не лише птахів, але і свиней або людей.

Інфекція серед домашньої птиці може бути безсимптомною або викликати зменшення яйценесення і захворювання дихальної системи, а також протікати у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці від системного ураження без будь-яких передчасних симптомів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На гостру кишкову інфекцію захворіли троє учнів однієї з Рівненських шкіл, - Держпродспоживслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171140
 
 
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У нас епідемія малоросійства. Теж це треба вирішувати, як з птахами?
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Намек поняли. Срочно минздраву закупить миллионов на сто просроченной индийской мачмалы и всех привить от птичьего потом от кошачьего и собачьего со свиным гриппом
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Немедленно уничтожить всех украинских кур и закупать вьетнамских. Иначе пуйло нападет...
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Последняя крупная эпидемия птичьего гриппа наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов - возбудитель заболевания попал вместе с перелетными птицами из Азии. Тогда пришлось убить сотни тысяч птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Источник: https://censor.net.ua/n3171140

На жаль географію і біологію погано вчать не тільки журналісти. Хто чув хоч одну "перельотну пттицю" із Азії в Європу? Всі птиці Європи мігрують виключно на південь. а це переважно Африка. А осередки епідемій пташиноо грипу - Китай, Вьєтнам і сусідні країни. Звідтіля лише перельотними птицями він попадає у росію та казахстан. Але звідтіля птиця не літає в Європу. а от перевозять птицю в клітках - справді так. Вакцини від пташиного грипу застосовують? - Ще один шлях в Європу цього виду грипу.
Поява захворювання у пташниках закритого типу ( а в більшості птахоферм саме такі приміщення) не може бути поясненнями про перельотних птахів. А от застосуванням імпортних добавок до комбікормів - запросто. Бо ніхто не знає, що туди пхають. Скоріше всього у ЧП "Хутор" якраз і застосовували якісь покупні премікси як джерело вітамінів і мікроелементів. Або подавали не обеззаражену воду з відкритої водойми. або корми виготовлялися методом простого помолу а не через екструдер. Або занесла якась робітниця, що вдома бавиться із напівдохлим попугайчиком.
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1. С какого Держспоживслужба что-то там тявкает? Их дело "обследовать" предприятия и брать взятки. Болезни птиц - прерогатива держветслужбы.
2. В Польше уже больше месяца птичий грипп лютует, кучу птицеферм закрыли, птиц сотнями тысяч перебили. А в Украине - "первый случай". Свежо предание, да верится с трудом.
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