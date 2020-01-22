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Все про:Литва (478) Голокост (64) Науседа Гітанас (20)

 Президент Литви Науседа відмовився їхати в Ізраїль на церемонію пам'яті жертв Аушвіца

Президент Литви Гітанас Науседа не поїде до Ізраїлю на заходи, присвячені 75-річчю визволення в'язнів нацистського концтабору Аушвіц.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Delfi, таке рішення глава держави ухвалив в останній момент - ще 20 січня зранку повідомлялося, що він братиме участь у церемонії в Єрусалимі, яка відбудеться 22-23 січня.

Прессекретар президента Антанас Бубняліс зазначив, що Науседа вирішив провести більше часу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На заходи в Ізраїль не поїде президент Естонії Керсті Кальюлайд, а Латвію представить прем'єр-міністр.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявляв про відмову від візиту пам'яті жертв Голокосту, однак 21 січня в телеінтерв'ю допустив можливість відвідування Єрусалиму. Польська преса писала, що Дуда не поїде до Ізраїлю через антипольські заяви президента РФ Володимира Путіна, також запрошеного на форум.

Нацистський концтабір Аушвіц-Біркенау на території Польщі був найбільшим табором смерті. У 1940-1945 роках там знищили понад 1,5 млн людей різних національностей. В'язнів табору звільнили 27 січня 1945 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив свою участь у заходах із нагоди 75-ї річниці визволення Освенцима в Ізраїлі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171139
 
   
 Топ коментарі
 
Запросивши путіна Ізраїль знизив рівень своєї церемонії пам'яті Голокосту. От вам і розумні люди Ізраїлю🤔
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Визит Зеленского в Израиль унижение Украины.Выступить с речью в Израиле возможность ему не предоставили.Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился.Мало того, этот визит и это унижение, будет проходить в День Соборности Украины А вот Дуда,а теперь и Науседа отличии от нашего, нашли аргументы не посещать мероприятие в Израиле
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А наше непорозуміння поїде в Ізраїль. З ху#лом почірікає, грошенят візьме.
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Зеленский не позорь Украину! Откажись от поездки, где оккупант твоей Родины будет себя пиарить. Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица - Цензор.НЕТ 8653
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Найцікавішим феноменом руху опору ОУН-УПА була участь в ньому багатьох тисяч представників інших національностей. Серед суто добровольчих підрозділів, організованих за національною ознакою, були сотні, курені ... Перший національний курінь (батальйон) УПА з'явився в 1943 р Він складався з узбеків, командир - майор Ташкент. У тому ж військовому окрузі (ВО) «Заграва» (Рівненщина) організувався курінь з грузин, курінь з вірмен, з'явилася сотня кубанських козаків. У військовому окрузі «Турів» був курінь азербайджанців. Кількість національних частин в УПА досягло під час переходу фронтів (1944 р) 15 формувань багато тисяч бійців всіх національностей. Австрійці, бельгійці, французи, югослави і навіть німці ... входили до складу формувань УПА. Була навіть і сотня росіян, організована тільки з офіцерів і старшин РККА в 1943 р в окрузі «Заграва», вона брала активну участь в боях з німцями і відрізнялася хоробрістю. Було також багато сотень євреїв які хоробро воювали в УПА поруч з українськими братами знищуючи сталінську комуно - фашистську і гітлерівську фашистську нечисть. Так що з патріотами УПА які боролися з найжахливішим злом у світі кривавими окупантами сталінськими комуно-фашистами і не набагато відставши від них таких же катів фашистів гітлера брали участь багато народів, які намагалися позбавити весь світ від сталінської та гітлерівської кривавої комуно-фашистських і фашистської зарази. На жаль ця зараза вона залишилася і тепер, в особі кривавих кремлівських фашистів окупантів )(уйла.
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Ну и?Може посчитай лучше сколько национальностей было к примеру в нквд, сколько еврейский например сотен там было и майоров, или сколько евреев в вермахте служило?Есть такое понятие как титульная нация и пока оно не реализовано, а оно в Украине не реализовано уже сотни лет, запрос на справедливость в этом будет всегда открытым.Самое интересное шо сейчас титульной нацией в Украине можно считать жидо нацию судя по их реализации в политике и бизнесе, то вопрос за чью Украину боролись УПА и ОУН благодаря таким проклятым гнилым потомкам которые сейчас живут после них?
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С кем желает лобызаться и уверять в вечной любви и дружбе главнокомандующий-четыреждыуклонист: Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью беспилотников "Форпост"- израильских Searcher MkII/ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера/ Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече израильских и российских военных.
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"Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица" - Науседа наверное не еврей.
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Президент Литви не має бажання принижувати себе і свій народ і стояти поруч із терористом світу № 1. Цей терорист знищив мільйони мирних людей, цілі держави і окремі території і міста. Куда так Бен Ладену до нього братися. А нашому "всеравно"?
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Президент Литвы не "какая разница". Это вам не проститутка с квартала.
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Я не потомок польских евреев, но вопрос задам: почему никто из союзников, НИКТО, не разбомбил подъездные пути к Освенциму? Мышебратья крайне обижены на поляков, называют их антисемитами, утверждают, что это именно советские войска освободили Польшу. И ни один мышебрат не задастся вопросом: почему бомбардировщики рябого Йоси не разбомбили железнодорожные пути к Освенциму?
ПОЧЕМУ?
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Зебіли дружать з Московією і здають інтереси держави ворогу постійно, працюють на нього. Ніхто з європейських керівників не захотів поїхати в Ізраїль і стояти поряд з терористом №1 ПУ і слухати його теревені. А нашому Оману мало, поїде і буде дослухатися до промов "великого " Пу і радіти що дозволили потиснули пацанчику Зе руку. СОРОМ РУЧКАТИСЬ З ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ. А Україна втратила свої переваги і назавжди завдяки позиції Зе команди - зрадників України.
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