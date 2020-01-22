 Нова програма України з МВФ може стати останньою, - міністерка фінансів Маркарова

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
"Програма МВФ, щодо якої ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з неї, повністю виконавши її, є шанс випуститися з МВФ", - зазначила глава Мінфіну.
Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на $5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів, зокрема низки законів Верховною Радою.
Поточна програма співпраці між Україною та МВФ у межах механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершується 17 лютого цього року. Її обсяг 2,8 млрд SDR, або близько $3,9 млрд. Перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) було надано одразу, а потім планувалося ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Однак у зв'язку зі зміною президента та уряду після виборів вирішено було почати розробку нової програми співпраці. У результаті минулого року фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR 1,4 млрд.
В історії України раніше вже були більш тривалі періоди, коли вона лише виплачувала МВФ раніше отримані кошти з відсотками. Зокрема, у 2002-2007 роках і в 2011-2013 роках Київ заплатив Фонду відповідно 1,45 млрд SDR і SDR 6,43 млрд за відсутності зустрічного фінансування.
Водночас у 1994-2001 роках "нетто" надходження коштів в Україну від МВФ становило 1,04 млрд SDR, у 2008-2010 роках – SDR 8,72 млрд, у 2014-2018 роках - $ 3,92 млрд.
У результаті загалом за роки співпраці з Фондом Київ отримав SDR 22,41 млрд, а виплатив 18 млрд SDR, з яких SDR 2,47 млрд становили відсотки.
У 2020-2024 роках Україна має виплатити МВФ, згідно з даними на сайті Фонду, SDR 6,44 млрд, у тому числі SDR 0,59 млрд відсотків. З цієї суми на цей рік припадає SDR 1 млрд, на наступний – SDR 1,14 млрд.
Дядя голова дана чтобы думать , вот и думай
Её просто НЕ БУДЕТ.
Последняя программа - Порошенковская.
Просто Петра Петровича раздражают учащенные медиакудахтанья в стиле: "халву завезут на днях"...
Про що пердить ця людина???? Може ми родовище нафти чи газу гігантське знайшли????
тебе бы цены не было...
ты вообще знаком с цифрами процентов по кредитам мвф??
до 30% даже самокат не додумался. там усамых блатных взяли под 19%
плохой из тебя пропагандон... примитивный )))
3% только при наличии 3% роста в экономике. а при меньшем - нахаляву )))
польша оживляла свою экономику 20 лет без войны, а зебенята заныли через пять лет..
иди лесом. ты тупой
Ну а який сенс цих найдешевших кредитів для України, якщо їх просто злочинно розкрадають, проїдають або передають олігархам, і вони для розвитку країни не доходять? А нам їх потім віддавати, ще й невеликі відсотки на них. Так що ці найдешевші в світі кредити МВФ Україні не треба брати, а вже існуючі програми кредитування поступово закрити. Тому що для такої дуже корумпованою нашої країни і її влади від кредитів немає ніякого пуття, лише катастрофично зростає кредиторська заборгованість.
Кортче мы не государство мы акционерное общество собственников.Только с таким мышлением и под таким знаменем мы построим страну. Лозунг мы не стадо мы общество акционеров поможет задуматься о действиях пересичным.
акционер САМ распоряжается девидентами
а не стремные дяди на самокате
и там есть блокирующие пакеты акций и проче.. прочее.. прочее