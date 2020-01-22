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Все про:МВФ (606) Маркарова (107)

 Нова програма України з МВФ може стати останньою, - міністерка фінансів Маркарова

Україна все ще потребує фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак нова трирічна програма розширеного фінансування EFF, попередня домовленість про яку була досягнута наприкінці минулого року з менеджментом Фонду, може стати останньою.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Програма МВФ, щодо якої ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з неї, повністю виконавши її, є шанс випуститися з МВФ", - зазначила глава Мінфіну.

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Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування на $5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів, зокрема низки законів Верховною Радою.

Поточна програма співпраці між Україною та МВФ у межах механізму stand-by була затверджена 18 грудня 2018 року і завершується 17 лютого цього року. Її обсяг 2,8 млрд SDR, або близько $3,9 млрд. Перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) було надано одразу, а потім планувалося ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Однак у зв'язку зі зміною президента та уряду після виборів вирішено було почати розробку нової програми співпраці. У результаті минулого року фінансування з боку Фонду було відсутнє, тоді як Київ заплатив майже SDR 1,4 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова про причини призупинення фінансування: Передноворічне "освоєння" коштів та недовиконання дохідної частини бюджету

В історії України раніше вже були більш тривалі періоди, коли вона лише виплачувала МВФ раніше отримані кошти з відсотками. Зокрема, у 2002-2007 роках і в 2011-2013 роках Київ заплатив Фонду відповідно 1,45 млрд SDR і SDR 6,43 млрд за відсутності зустрічного фінансування.

Водночас у 1994-2001 роках "нетто" надходження коштів в Україну від МВФ становило 1,04 млрд SDR, у 2008-2010 роках – SDR 8,72 млрд, у 2014-2018 роках - $ 3,92 млрд.

У результаті загалом за роки співпраці з Фондом Київ отримав SDR 22,41 млрд, а виплатив 18 млрд SDR, з яких SDR 2,47 млрд становили відсотки.

У 2020-2024 роках Україна має виплатити МВФ, згідно з даними на сайті Фонду, SDR 6,44 млрд, у тому числі SDR 0,59 млрд відсотків. З цієї суми на цей рік припадає SDR 1 млрд, на наступний – SDR 1,14 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171138
 
 
 Топ коментарі
 
Треба правду говорити, що МВФ нічого не дасть, ящо існує можливість рейдерського захоплення ПриватБанку. Тобто поки вся справа в бєнє, якого США вимагають видати.
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Вони реально Україну ліквідувати хочуть ,про це й мова
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Тобто за ці три роки вони все так просруть що потім ні одна цивілізована країна/організація гроші в Україну, при здравому розумі, не понесе.
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Тобто за ці три роки вони все так просруть що потім ні одна цивілізована країна/організація гроші в Україну, при здравому розумі, не понесе.
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"Новая программа Украины с МВФ может стать последней" ---это нас зе-команд так предупреждает о скором вхождении в любимый таежный союз? вчера - отказ от цели вступить в евр.таможенный союз, сегодня идут уточнения...
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вона не бреше,продадуть землю і Україна мвф не потрібна.
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Когда вы имбецилы поймете, что земля нахер не нужна если к ней не прилагается мозгов. Нидерланды земли практически нету, уровень жизни офигенный, зарабатывают на сельхоз товарах миллиарды. Украина- земли хоть жопой ешь, уровень жизни - ниже плинтуса, нищета что даже голландских семян не все могут себе позволить купить.Когда вы уже отойдете от приматовского мышления? На сегодня программист получает минимум 1000 $ , а сколько роботяги на наших полях получают? В три раза меньше.

Дядя голова дана чтобы думать , вот и думай
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прошлая программа тоже может стать последней...
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Одна надежда - "фонд ЗЗЗ" (золотые зубы зебилов)
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Треба правду говорити, що МВФ нічого не дасть, ящо існує можливість рейдерського захоплення ПриватБанку. Тобто поки вся справа в бєнє, якого США вимагають видати.
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девушка видимо "Слуги народа" нассмотрелассь... Новая программа Украины с МВФ может стать последней – министр финансов Маркарова - Цензор.НЕТ 3644 ниччё...реалии жизни вам ещё не то покажуть...
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Эта программа НЕ МОЖЕТ стать последней!
Её просто НЕ БУДЕТ.
Последняя программа - Порошенковская.
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Вони реально Україну ліквідувати хочуть ,про це й мова
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Питання в тому, що за таких умов земля буде коштувати дешевше, ніж раніше. А раніше моєму товаришу і знайомому пропонували за трьохповерховий цегляний будинок і 15 соток землі 6 тис. грн.
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Кроме Земли есть ещё Украинцы ! Вот кода их продадут, вот тогда уже Всё, задачу выполнили и всей Зе командой покинут то место, которое когда то называли Украиной. Зеликвидаторы.
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Украинцев уже продали суммарно заграницей работает 7 миллионов. Сейчас пойдет вторая волна миграции за трудовыми мигрантами потянутся их семьи.
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И это говорит человек с двумя почками?
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Очевидно, "условием МВФ" являются такие частые призывные кудахтанья о "программе МВФ"...
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Укусов и МВФ. Укусов обвиняет МВФ. Но дело в том что МВФ нужен Украине, а Укусов нужен только своему унитазу.
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Кеша, как Петр Петрович Уксусов может быть против МВФ? Отнюдь...

Просто Петра Петровича раздражают учащенные медиакудахтанья в стиле: "халву завезут на днях"...
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Я думаю прошлая программа станет последней. Проклятый Порошенко
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Боти нам розповідають казочки про напрямок руху України. А от реальність - Україна більш не претендує на створення митного союзу з Євросоюзом, роблячи ставку на максимальне спростити всі митні процедури та сприянню інтенсивному руху товарів через митний кордон, доступу українських виробників на ринок ЄС.
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Тоді, коли це внесли у Конституцію. Пам'ятаєш коли це відбулося?
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ОВДП продали 50% від заявленого(очевидно що в піраміду бабло нести багато хто передумав після того що видав премьєр про себе і преЗЕдента) станом на 20 січня виконання бюжету 18%, МВФ за грошима нагло посилає до Бєні...

Про що пердить ця людина???? Може ми родовище нафти чи газу гігантське знайшли????
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Не давать дЫбилам и ворам ни копейки, меньше потомкам "хэкать" потом придется...
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Наши авантюристы при власти ещё во время Порошенко начали выпускать евро облигации под 10% годовых.Так подумайте каким образом лучше занимать под 3% годовых, или под 10% годовых. Для нашей власти это не имеет значения. А для народа, который рано или поздно, будет эти деньги отдавать, наверное легче отдавать 3% годовых? Потому очень жаль, что МВФ не будет давать льготные займы нашему правительству, они эти деньги все равно будут занимать. но по 10% годовых, и народ по этому поводу в известность они ставить не будут. Многие знают когда и сколько миллиардов гривен заняло правительство шмаркли, под 18% годовых?
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Отже, наступні позики уряд братиме в кацапів. Все так, як і казав беня.
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кредиты забирают больше денег у государства, чем дают. проценты накапливаются и долги растут и все время надо отдавать больше! кредитами проблемы не решить! решать проблемы нужно не брав кредиты! Нужно создать Big Date страны и видеть то, что несет убытки и можно ли исправить там ситуацию или лучше закрыть! Также нужно смотреть, что можно создать, чтобы приносило доход! А если брать кредиты, то проблемы не будут решены и долги будут расти и будет все хуже и хуже!!!
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....Всякое слышать приходилось . Но такого ещё нет .. !!
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читал когда то Генри Форда и он писал, что если брать кредиты, то их нужно отдавать с процентами. проценты эти лягут на повышение стоимости автомобиля и это понизит их продажи из за дорогой цены и это ухудшит дела всей компании. Потому он не брал кредиты и говорил, что если нужны кредиты, то в компании где то идет не так что то! И если брать кредит, то ты не найдешь в чем проблема и ты ухудшишь тем самым положение дел ибо убытки продолжат расти и больше нужно будет кредитов брать и больше их отдавать и это приведет к краху компании в итоге! Потому не нужно брать кредиты, а нужно найти причину из за которой идут убытки и решить эту проблему! Украина тоже самое, она не ищет проблемы, которые заставляют брать кредиты и не решает их, а берет больше кредитов и больше их нужно отдавать с каждым годом ибо Украина берет допустим миллиард, а нужно с процентами вернуть банкирам уже миллиард триста и проблема не решена и потом приходится, чтобы отдать старый долг, то нужно еще взять и постоянно сума, которую нужно отдавать растет - это называется долговая яма! А если создать Big Date страны, то будет видно все предприятия и все вообще в стране и их прибыли и убытки и тогда, когда видишь то, где проблемы, то ты их можешь решить!
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Хорошо, что народ не понимает, как работает Банковская система, иначе завтра бы случилась революция. Генри Форд.
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если бы еще понимал что эти речи значат ))))
тебе бы цены не было...
ты вообще знаком с цифрами процентов по кредитам мвф??
до 30% даже самокат не додумался. там усамых блатных взяли под 19%
плохой из тебя пропагандон... примитивный )))
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видел вроде новость, что последний кредит был под 3%. там разные проценты по разным кредитам. я ж тебе не будут расписывать их все. я к примеру сказал и там так и написано "к примеру", чтобы объяснить вам суть кредитов. Что ты берешь в долг одну суму, а отдавать тебе нужно больше с процентами. Но ты этого не хочешь понять и считаешь, что нужно постоянно брать кредиты, чтобы отдавать больше и так все время сума долгов будет расти, вместо того, чтобы решить проблемы по которым были взяты кредиты. Украина уже столько этих кредитов набрала, что их уже и не отдаст никогда! Пол ВВП годового страны уже долги по кредитам! Польше МВФ в прошлом году предлагала кредиты и Польща отказалась ибо понимает, что их нужно отдавать с процентами и потом прошло еще немного время и вижу новость, что Польша перешла из развивающихся экономик в ранг развитых экономик. А Украина взяла кредиты и теперь она летит в бездну долговую!
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видел, но не понял
3% только при наличии 3% роста в экономике. а при меньшем - нахаляву )))
польша оживляла свою экономику 20 лет без войны, а зебенята заныли через пять лет..
иди лесом. ты тупой
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Оно то верно. Только МВФ может долги списать, а московиты пока всю территорию не заберут, ничего не спишет.
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Так кредити МВФ вони найдешевші в світі вони під 3%, тоді як найбільш дешеві кредити з буквально всіх інших джерел обходяться для нашої країни мінімум в 8,5%. І ці доступні гроші вони потрібні для України, яка переживає сильнішу економічну кризу і сильно витратну визвольну війну проти російських фашистів загарбників на тимчасово окупованих суверенних українських територіях Донбасу і Криму. У нормальній країні кредит МВФ відіграє величезну позитивну роль у розвитку виробництва: він забезпечує безперервність відтворення і його розширення. Він сприяє інтернаціоналізації виробництва та обміну, поглибленню міжнародного поділу праці. Також цей міжнародний кредит посилює громадське економічне відтворення, стимулює як розширення прибуткових галузей, так і розвиток передових форм галузей господарства..... і багато для чого іншого!
Ну а який сенс цих найдешевших кредитів для України, якщо їх просто злочинно розкрадають, проїдають або передають олігархам, і вони для розвитку країни не доходять? А нам їх потім віддавати, ще й невеликі відсотки на них. Так що ці найдешевші в світі кредити МВФ Україні не треба брати, а вже існуючі програми кредитування поступово закрити. Тому що для такої дуже корумпованою нашої країни і її влади від кредитів немає ніякого пуття, лише катастрофично зростає кредиторська заборгованість.
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Програма ЗЕ по сворачиванию работы с МВФ: - продадим землю, продадим страну - кредиты больше не нужны
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Цель МВФ одна - обанкротить Украину, довести до дефолта, и забрать то, что еще осталось - земля. А нужно лишь два закона, о земле и двойном гражданстве. После их принятия, Украину пошлют, и украинцам будет очень плохо, о нынешнем лихолетье, можно будет вспоминать с ностальгией.
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Нам не кредиты нужны, а действия в направлении от осознания , что мы все есть акционеры этой теретории Украина. И должны действовать как акционеры- голосовать,управлять,делить имущество.И на каждом сьезде акционеров менять правление.
Кортче мы не государство мы акционерное общество собственников.Только с таким мышлением и под таким знаменем мы построим страну. Лозунг мы не стадо мы общество акционеров поможет задуматься о действиях пересичным.
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врать не надо.
акционер САМ распоряжается девидентами
а не стремные дяди на самокате
и там есть блокирующие пакеты акций и проче.. прочее.. прочее
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Собрание акционеров решает все.Земля,надра,правлние,устав.Вот с чего надо начинать акционерное общество.
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а у этой тети диплом тоже из подворотни?
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Она вообще схемщица. Поэтому ее задача максимально много украсть. Одна кстати из самых заядлых схемщиков.
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Хорошо бы, если б для толстожопой кобылы Маркаровой предыдущая программа сотрудничества с МВФ стала последней.
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Больше нечего будет распродавать, а вы разбежитесь?
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Багато чого для українців може стати останнім.
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