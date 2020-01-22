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 Суспільство
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Все про:Денісова (409) в'язні (186)

 Понад 700 ув'язнених, які перебувають на окупованому Донбасі, чекають повернення на підконтрольну Києву територію, - Денісова

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової отримав 569 заяв від ув'язнених, які чекають повернення на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Донецької області, і ще 138 - з тимчасово окупованої Луганської області.

Про це 21 січня Денісова розповіла на зустрічі з головою ОБСЄ, прем'єр-міністром, міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук омбудсмена.

За її словами, від початку бойових дій на Донбасі 386 ув'язнених були передані українській стороні для подальшого відбування покарання. Станом на сьогодні 122 з них вже звільнені, оскільки їхній термін покарання закінчився.

Денісова розповіла Рамі про випадки, коли на тимчасово окупованих територіях людина закінчила відбувати свій термін покарання, але окупаційна влада продовжувала утримувати її в місцях несвободи.

"Звернулась до Еді Рами з проханням сприяти у налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, адже за минулий рік вдалося перемістити лише 13 осіб", - додала омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 українських політв'язнів перебувають у російських в'язницях у критичному стані, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171137
 
 
 Топ коментарі
 
Ці в'язні є громадянами України, тому влада повинна вирішувати цю проблему. При цьому їх треба повертати без обміну, а міняти в першу чергу військовополонених.
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«У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу. Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем. Источник: https://censor.net.ua/v3170979»
Зєбануті прямо падають без тями: «А гдє жє будєт сідєть Порошенко ???!!!»

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Зачем она протирает штаны? Какой у её кпд?
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Не штани,а труси. Про ккд питання до,її,стільців...
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Ці в'язні є громадянами України, тому влада повинна вирішувати цю проблему. При цьому їх треба повертати без обміну, а міняти в першу чергу військовополонених.
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А где в статье написано, что их будут обменивать? Читать умеешь? :"Обратилась к Раме с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек", - добавила омбудсмен. Кстати, ты ж писал что наших полонених "НИВКОЕМСЛУЧАЕ НЕ МЕНЯТЬ НА РУССКИХ ПРЕСТУПНИКОВ" , что наши военнопленные будут корить себя и рыдать горькими слезами, что их поменяли на "УБИЙЦ ДЕТЕЙ УКРАИНСКИХ".
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- содействие в налаживании процесса передачи -,це,щось,космічне, простіше "словоблудіє"
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«У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу. Министр юстиции Украины Денис Малюська запланировал распродажу тюрем. Источник: https://censor.net.ua/v3170979»
Зєбануті прямо падають без тями: «А гдє жє будєт сідєть Порошенко ???!!!»

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Достойное демографическое пополнение...
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На черзі обмін на полонених кримських татар. А Денисовій краще буде в Росії.
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То нехай повертаються. Чи, може будемо в рази більше віддавати наших непоневолених громадян, на обмін Более 700 заключенных, находящихся на оккупированном Донбассе, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию, - Денисова - Цензор.НЕТ 7188
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Надеюсь, им не придёт в голову менять их на кацапских террористов?
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