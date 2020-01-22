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 Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі призведе до заморожування конфлікту, - Загороднюк

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить суті Мінських угод і призведе до заморожування конфлікту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 січня в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді, є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються", - сказав Загороднюк.

Він додав, що розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може зайняти роки.

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"А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і нині говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", - заявив міністр.

За його словами, якщо Мінські угоди виконуватимуться, то в суцільному розведенні по всій лінії не буде сенсу.

"Цю війну можна завершити - вони мають просто виконати Мінські угоди і піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але у нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити. Якщо Мінські угоди виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу", - зазначив Загороднюк.

Також читайте: Головне завдання для ЗСУ - досягти військових критеріїв НАТО, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171136
 
   
 Топ коментарі
 


сегодня уже...
и да.., их не напрягает..

Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4280 Kisnaak

@kisnaak_v02

·6 ч

Завтра День Соборности Украины.
Годовщина Акта Злуки.
День объединения ЗУНР и УНР.
День, который вместе с народом отмечали все Президенты, включая Овоща.
А Припиздент решил, шо оно ему не надо и потому - завтра он прется к хуйлу в Израиль. Зелiбоби ниче не напрягает?
А, точно..
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Січень 2019 - 6 вбитих наших солдат...
Січень 2020 -11..

Надо только перестать стрелять.
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Зеленский старше ... ему уже 42 годика ! и он не ....
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Російської мови тоді ще не існувало.
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Це дуже цікава історія. На жаль, але це не тема статті. Тому у двох словах скажу - це перероблена староболгарська (церковнослов'янська) для підкорення мордви та татар. Тобто це колоніальна мова, яку століттями адаптували для тих народів.
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Трохи не так. Після того, як Київ послав Юрія Долгорукого освоювати північно-східні землі, і він заснував там Москву, то й дике населення на тих землях прийняло християнство. Тих людей посилали в Київ вчити грамоти, щоб читали старослов'янські церковні книги, згодом вони перейшли на слов'янську мову. Татари тут ні до чого.
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А перші слов'янські Євангелія були перекладені на староболгарську мову з іудейської і грецької мов.
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Ну, правильно. Бо ж кувати це дія, а кузня, це споруда де коваль кує.
А мокша ото побачила, почула вперше, слово кузня, ото й пішло в них «кузнєц»...
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***** цей меч показати. Тим, що розказують буцімто українську мову «прідумалі в Австрійском Гєнштабє»
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Колись давно я розмовляв вживу російською з таким, який мені булькотів про австрійський генштаб. Я несподівано його запитав: а як так вийшло, що мій прапрадід розмовляв українською до появи цього генштабу? Було німе здивування😊
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Набрался вЯличия?))) Коваль от "ковать", по-украински ковать - "кувати". То повино бути КУВАЛЬ?))) Так кто старше?))) А вообще, в русском языке, это слова - синонимы. Кузнец - превосходная форма коваля: "Он был не просто коваль, а кузнец" (Солженицин) А Вакула кем был?
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Капитан очевидность .... ну так можна выйграть войну .... возвращайте Я.О. ... что за проблема ?
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А зараз не заморожений? Аусвайси з куркою тренуються стріляти по живим мішеням.
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А він точно міністр оборони? А може яаийсь все таки вантажник з кварталу?
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>Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения
вот это поворот, а что ж вы тогда делаете? правая бошка не знает что делает левая
Источник: https://censor.net.ua/n317113Ю6
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Тому, що вони - лебідь, рак і щука. Спочатку Гончарук, а тепер і Загороднюк пішов проти генеральної зелінії. Уявляю куди ми прийдемо при такому керівництві.
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нужно прекратить писать Украина выступает..... нужно писать то что есть - Узеленского высту...
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сегодня уже...
и да.., их не напрягает..

Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4280 Kisnaak

@kisnaak_v02

·6 ч

Завтра День Соборности Украины.
Годовщина Акта Злуки.
День объединения ЗУНР и УНР.
День, который вместе с народом отмечали все Президенты, включая Овоща.
А ********** решил, шо оно ему не надо и потому - завтра он прется к ***** в Израиль. Зелiбоби ниче не напрягает?
А, точно..
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а они в васторге от вовика оманского...складывается впечатление что СН решили просто "вздрючить" страну...причём им усё "poch"....
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В Сеньйора "Уманський Єрусалим" там "родіна" Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8227
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Так це ж є гібридно-переможним досягненням нищівно-переможних Мінських угод про "развєдєніє" лахов, йолпт? Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4326
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Може ти з-під окупації? Чи просто з окопа? А не з Ольгіно якого, часом?
Що тобі незрозуміло у славних Мінських угодах - ти про такі "вперше чуєш"?

Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі, яке було підписане сьогодні, 21 вересня (2016 р), у Мінську.

«З метою сприяння реалізації Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив Президента Росії В. Путіна від 5 вересня 2014 року, Меморандуму про виконання положень Протоколу від 19 вересня 2014 року, а також Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, беручи до уваги рекомендації військових радників «Нормандського формату» від 15-16 червня 2016 року щодо принципів розведення сил і засобів, без шкоди до Мінських угод (Протоколу від 5 вересня 2014 р., Меморандуму від 19 вересня 2014 р. і Комплексу заходів від 12 лютого 2015 р.), учасники Тристоронньої контактної групи у складі представників України, Російської Федерації, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та представники окремих районів Донецької та Луганської областей України досягли порозуміння щодо наступних принципів, термінів розведення підрозділів Збройних Сил України і збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України на узгоджених ділянках, а також здійснення пов'язаних з цим заходів», - сказано в документі.
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И на скольких участках Порошенко разводил силы?
Вы, малороссы, оправдывая свою Монику в упор не хотите видеть, что Порошенко играл свою игру по Минским соглашениям, а не в игру Х****.
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\"Мы выступаем против разведения по всей линии.."
Тобто загороднюк і ко відвели війська там, де це було вигідно московитам.
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Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта - нелох оманский, великие мысли великих людей..........
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"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, который противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал Загороднюк.Источник: https://censor.net.ua/n3171136»
Шо? Невже Бог почув молитви порохоботів?
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Думаю, що Загороднюк зрозумів куди веде політика розведення військ, коли потім з тих позицій обстрілюють ЗСУ. Йому би прямо говорити про попереднє розведення, але тоді його знімуть з посади міністра.
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а поставить новым у СН то и некого...Армия для них просто "обуза"...знали бы они как глубоко заблуждаются...видимо Украине нужен свой "Де-Голь"...ИМХО...
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Звичайно, що у них кадровий голод. Пов'язано це з тим, що усі його сьогоднішні працівники будуть скомпрометовані та потім їх не будуть брати на посади.
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Воно знаєте, як буває: «Шо не получається? Та то ти нє умєєш. А ну дай я. Смотрі как нада! Потім через годину мордування: «От холєра та ти знаєш, дєйствітєльно не получається ...»
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Вірно, але космічну зарплату встигли отримати😏
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План мероприятий

Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.

22 января на мосту Патона киевляне создадут "живую цепь".

ИНТРЕСНО , а ЗАГОРОДНЮК поедет стоять в цепи иои кто из власти?
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Слуги Наброду в "живих ланцюгах" не стоять. Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 128
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А лидер партии ЕС и депутат Петро в цепи будет? Или он уже не власть, а охрана просто охраняет толстый кошелек?
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Малоросс, ты сам для себя пишешь, чтобы убедить себя, т.к. сам в этом не уверен?
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а наш Главнокомандующий всегда когда нужен народу-регулярно куда-то "смывается"...тенденция однако... Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4696
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Он приведет только к замораживанию ваших мозгов Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6025 Уже на примере разведения мы все четко видим как и что там заморозилось.
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Никаких "разведений" на украинской земле не должно быть. Пусть параша разводит у себя кого хочет- глистов, **********, или кто там у них ещё водится. Всё парашное на украинской земле должно безусловно и безоговорочно уничтожаться. Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5568
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Мардва атхадит до мехесрань мудянскава палота. Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4913 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4913 Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4913
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Никакого "разведения"нет.Есть планомерное уничтожение государства Украина.
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Січень 2019 - 6 вбитих наших солдат...
Січень 2020 -11..

Надо только перестать стрелять.
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ВСУ заняли новые позиции в «серой зоне», ранен главарь террористов
ОБСЕ подтвердила, что 72-ая бригада Вооруженных сил Украины заняла, как минимум, одну новую позицию в серой зоне у Орехово близ трассы Бахмутка. На сайте ОБСЕ сказано, что данная позиция не была зафиксирована ранее.
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Нехай курва буде Придністров,я 2 , там не гинуть хлопці! В Украіні ж кожен ***** день як не загиблі то поранені , і кінця краю ц,ому не видно(!) і той нелох нічо не зробить , всі ці мінські зустрчі це все хрень псова то все блаблабла нічого з того не буде поки ***** не дасть відмашку , а він це й не збирається робити . Ц,ому довбойобові подобається ця гра у Влстеліна світу
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А цей довб**бизм випливає тільки з однієї фрази: "Надо просто пєрєстать стрєлять".

У декількох підрозділах з цього відкрито сміються. Був такий випадок: йдуть два офіцери один одному назустріч, один показує у себе на грудях ромб і замість "Слава Україні!" каже: "Надо просто пєрєстать стрєлять". А інший йому у відповідь: "Мои миномёты в зоне отведения". Люди вже просто між собою так вітаються. Це стало мемом.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/01/21/7238019/
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единственный теоретически способный все заморозить вариант.
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Опасный фантазёр этот "министр".
Конфликт можно только заморозить, и никак иначе. Единственный вариант его решения в пользу Украины - это если в Москве сменится власть, и интереса у новой власти к Донбассу не будет. Вероятность такого развития событий ещё меньше того что Земля налетит на небесную ось.
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это уже и так замороженный конфликт на много лет.
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Володимир Зеленський говорить про зниження кількості обстрілів на Донбасі в інтерв'ю ізраїльській газеті. А голова МЗС Вадим Пристайко звертається до ОБСЄ та готує заяви до Норманської четвірки щодо збільшення обстрілів на Донбасі з боку контрольованих РФ збройних формувань. І це в один день.

Отакої
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Да пусть он лучше будет замороженый,чем интегрировать в Украину разную сволочь. Сдохнет ботоксная мразь,получит пинка под зад клован,а там уже можно думать про территорию лугандона.
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в тебе є другі варіанти?звідти ніхто нікуди не піде,це всім ясно...а солдати гинуть кожен день
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Звідти ніхто не піде... Але москалі підуть вперед, вони мають плани захопити "все побережье", полишити нас без моря. За незалежність треба воювати, так роблять всі народи на світі. Якщо відступати під Маріуполем, то лишимося і без цього міста з промисловістю. Шкода, що гинуть наші захисники, але ми всі смертні, а Україна вічна. І від них залежить, чи будуть щасливі наші нащадки, чи не соромно їм буде називатися українцями... На пляжах за літо втопилося ще більше, а скільки загинуло в пожарах та на дорогах... Одні помирають, інші народжуються.
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Кто нибудь, когда нибудь видел этого персонажа в военной форме? Министр обороны, блд.
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при розведенні військ на всій лінії ПОЧНЕТЬСЯ НАСТУП СМЕРДІВ НА ВСІЙ ЛІНІЇ!!!! ДОВЕДЕНО НЕОДНОРАЗОВО!!! Не просто ж так жид *********-ШЕЛОМОВ тримає своїх кончених вояк на кордоні з Україною... жиди хочуть в тиху і закулісно "парєшать", АЛЕ В НИХ ВСЕ ПРОВАЛИТЬСЯ І РОЗВАЛИТЬСЯ!!!
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