 Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі призведе до заморожування конфлікту, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 січня в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.
"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді, є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються", - сказав Загороднюк.
Він додав, що розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може зайняти роки.
"А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і нині говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватися зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", - заявив міністр.
За його словами, якщо Мінські угоди виконуватимуться, то в суцільному розведенні по всій лінії не буде сенсу.
"Цю війну можна завершити - вони мають просто виконати Мінські угоди і піти. У світі є різні конфлікти, є непорозуміння. Але у нас на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити. Якщо Мінські угоди виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу", - зазначив Загороднюк.
Юрій Винничук
А мокша ото побачила, почула вперше, слово кузня, ото й пішло в них «кузнєц»...
вот это поворот, а что ж вы тогда делаете? правая бошка не знает что делает левая
Источник: https://censor.net.ua/n317113Ю6
сегодня уже...
и да.., их не напрягает..
Kisnaak
@kisnaak_v02
·6 ч
Завтра День Соборности Украины.
Годовщина Акта Злуки.
День объединения ЗУНР и УНР.
День, который вместе с народом отмечали все Президенты, включая Овоща.
А ********** решил, шо оно ему не надо и потому - завтра он прется к ***** в Израиль. Зелiбоби ниче не напрягает?
А, точно..
Що тобі незрозуміло у славних Мінських угодах - ти про такі "вперше чуєш"?
Організація з безпеки і співробітництва у Європі оприлюднила повний текст Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі, яке було підписане сьогодні, 21 вересня (2016 р), у Мінську.
«З метою сприяння реалізації Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П. Порошенка та ініціатив Президента Росії В. Путіна від 5 вересня 2014 року, Меморандуму про виконання положень Протоколу від 19 вересня 2014 року, а також Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, беручи до уваги рекомендації військових радників «Нормандського формату» від 15-16 червня 2016 року щодо принципів розведення сил і засобів, без шкоди до Мінських угод (Протоколу від 5 вересня 2014 р., Меморандуму від 19 вересня 2014 р. і Комплексу заходів від 12 лютого 2015 р.), учасники Тристоронньої контактної групи у складі представників України, Російської Федерації, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та представники окремих районів Донецької та Луганської областей України досягли порозуміння щодо наступних принципів, термінів розведення підрозділів Збройних Сил України і збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України на узгоджених ділянках, а також здійснення пов'язаних з цим заходів», - сказано в документі.
Вы, малороссы, оправдывая свою Монику в упор не хотите видеть, что Порошенко играл свою игру по Минским соглашениям, а не в игру Х****.
Тобто загороднюк і ко відвели війська там, де це було вигідно московитам.
Шо? Невже Бог почув молитви порохоботів?
Юрій Винничук
https://zbruc.eu/node/93181
Так, 22 января состоится церемония торжественного возложения цветов к памятникам Т.Г. Шевченко и М. С. Грушевскому при участии руководства государства и города.
22 января на мосту Патона киевляне создадут "живую цепь".
ИНТРЕСНО , а ЗАГОРОДНЮК поедет стоять в цепи иои кто из власти?
https://zbruc.eu/node/94325
Січень 2020 -11..
Надо только перестать стрелять.
ОБСЕ подтвердила, что 72-ая бригада Вооруженных сил Украины заняла, как минимум, одну новую позицию в серой зоне у Орехово близ трассы Бахмутка. На сайте ОБСЕ сказано, что данная позиция не была зафиксирована ранее.
У декількох підрозділах з цього відкрито сміються. Був такий випадок: йдуть два офіцери один одному назустріч, один показує у себе на грудях ромб і замість "Слава Україні!" каже: "Надо просто пєрєстать стрєлять". А інший йому у відповідь: "Мои миномёты в зоне отведения". Люди вже просто між собою так вітаються. Це стало мемом.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/01/21/7238019/
Конфликт можно только заморозить, и никак иначе. Единственный вариант его решения в пользу Украины - это если в Москве сменится власть, и интереса у новой власти к Донбассу не будет. Вероятность такого развития событий ещё меньше того что Земля налетит на небесную ось.
Отакої