 ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
"ОБСЄ приділятиме максимум уваги для того, щоб змінити ситуацію і досягти стійкого перемир'я", - заявив голова ОБСЄ під час візиту району проведення ООС на Донбасі.
При цьому Рама зазначив, що ситуація на Донбасі є складною особливо для тих, хто проживає вздовж лінії розмежування.
Також він вивчив виконання Україною мінських угод з розведення сил і засобів на певних ділянках.
Крім того, голова ОБСЄ відвідав КПВВ "Станиця Луганська", де ознайомився з особливостями функціонування контрольного пункту, рівнем пасажиропотоку, умовами, в яких проходить процес контрольно-перевірочних процедур, що забезпечують прикордонники зі складу Об'єднаних сил.
Зі свого боку командування штабу ООС звернуло увагу Рами на необхідність введення моніторингу спостерігачів ОБСЄ у вечірній і нічний час, оскільки саме в цей період противник найчастіше порушує режим тиші.
...Оторвавшись от колоссальной ноги, шляпа грибовидного облака уползала куда-то по направлению ветра, проливаясь на землю смертоносно радиоактивным чёрным дождём. Руины города уже не бушевали огненным штормом, а трескуче догорали.
- Радиация... так, ну почти в норме. Почти, - прошамкал представитель ОБСЕ, подслеповато посмотрев на заливисто верещащий счётчик Гейгера, и всё-таки поспешил ретироваться в освинцованный кунг спецмашины, ненароком раздавив чей-то обугленный череп.
Уже в машине он снял респиратор, достал из кармана носовой платок и оглушительно высморкался. Во все стороны, несмотря на платок, полетели вязкие фрагменты зелёной слизи. Высморкавшись, наблюдатель уже намного более уверенно, даже высокомерно вынес вердикт:
- Обстановка нормализовалась. Перемещений военных, а также гражданских, не наблюдается. Пожары умеренные. Итак, джентльмены - резолюция: в городе всё спокойно!..
Интересно - куда сдрыснет БУБОЧКА этот раз из Киева?
Чому з ним не поїхав ніхто з силовиків? зокрема: міністр оборони, начгенштабу, секретар РНБО? Та хоча би голова СБУ (який відповідає за придушення терористичних дій)???
А це означає: бубочка також погоджується, що там - "гражданская"...