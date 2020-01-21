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Все про:ОБСЄ (2365) Донбас (13032) Рама Еді (5)

 ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама

Голова ОБСЄ Еді Рама заявив, що організація має намір приділяти максимум уваги для зміни ситуації і досягнення стійкого перемир'я на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"ОБСЄ приділятиме максимум уваги для того, щоб змінити ситуацію і досягти стійкого перемир'я", - заявив голова ОБСЄ під час візиту району проведення ООС на Донбасі.

При цьому Рама зазначив, що ситуація на Донбасі є складною особливо для тих, хто проживає вздовж лінії розмежування.

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Також він вивчив виконання Україною мінських угод з розведення сил і засобів на певних ділянках.

Крім того, голова ОБСЄ відвідав КПВВ "Станиця Луганська", де ознайомився з особливостями функціонування контрольного пункту, рівнем пасажиропотоку, умовами, в яких проходить процес контрольно-перевірочних процедур, що забезпечують прикордонники зі складу Об'єднаних сил.

Зі свого боку командування штабу ООС звернуло увагу Рами на необхідність введення моніторингу спостерігачів ОБСЄ у вечірній і нічний час, оскільки саме в цей період противник найчастіше порушує режим тиші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171134
 
 
 Топ коментарі
 
Продам окуляри, для обсє не дорого.
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таки спочатку потрібно, щоб "прихильники зеленського" стали зрячими... а на саму зебільну владу - вже й сподівань нема... (див. мій комент нижче).
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Ну прихильники зеленського ж купують святу воду у циган на Київському ж.д вокзалі, а мені, що, не можна пару баксів заробити на дібілах?
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таки спочатку потрібно, щоб "прихильники зеленського" стали зрячими... а на саму зебільну владу - вже й сподівань нема... (див. мій комент нижче).
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Та фіг там! Зє їм в очі сцить постійно, сліпі вони як кроти!
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Тут обов'язково повинен бути легендарний китаєць: «Ацькі нннада?»
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Ще позаминулого року напейсав саркастичну мініатюру про "орліную зоркость" ОБСЄ:

...Оторвавшись от колоссальной ноги, шляпа грибовидного облака уползала куда-то по направлению ветра, проливаясь на землю смертоносно радиоактивным чёрным дождём. Руины города уже не бушевали огненным штормом, а трескуче догорали.
- Радиация... так, ну почти в норме. Почти, - прошамкал представитель ОБСЕ, подслеповато посмотрев на заливисто верещащий счётчик Гейгера, и всё-таки поспешил ретироваться в освинцованный кунг спецмашины, ненароком раздавив чей-то обугленный череп.
Уже в машине он снял респиратор, достал из кармана носовой платок и оглушительно высморкался. Во все стороны, несмотря на платок, полетели вязкие фрагменты зелёной слизи. Высморкавшись, наблюдатель уже намного более уверенно, даже высокомерно вынес вердикт:
- Обстановка нормализовалась. Перемещений военных, а также гражданских, не наблюдается. Пожары умеренные. Итак, джентльмены - резолюция: в городе всё спокойно!..

ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама - Цензор.НЕТ 9270
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а походу в золотом устойчиво стреляют по нам чтобы захватить ключевые точки на освободившемся месте
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Мы Миролюбивая Страна . Вооружатся , другого Пути Нет. Какая то Северная Корея машит Дубиной и ей Никто не почеми никто не трогает. А Тут со всех сторон.
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ЗАВТРА ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ .
Интересно - куда сдрыснет БУБОЧКА этот раз из Киева?
ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама - Цензор.НЕТ 1748
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Якщо його супроводжувати в цю поїздку на лінію фронту виділили уповноважену з прав людини - то з якого дива йому вслід за Сайдіком визнавати, що там - війна; і що другою "стороною конфлікту" є касапія?

Чому з ним не поїхав ніхто з силовиків? зокрема: міністр оборони, начгенштабу, секретар РНБО? Та хоча би голова СБУ (який відповідає за придушення терористичних дій)???

А це означає: бубочка також погоджується, що там - "гражданская"...
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Фуфулье кремлевское, увы, было, так и будет. Никакой севернысоус с приправками не в тему. Отрыжка после, однако, с категорическим несварением.
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