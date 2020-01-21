 ОБСЄ має намір приділяти максимум уваги для досягнення стійкого перемир'я на Донбасі, - глава організації Рама

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"ОБСЄ приділятиме максимум уваги для того, щоб змінити ситуацію і досягти стійкого перемир'я", - заявив голова ОБСЄ під час візиту району проведення ООС на Донбасі.

При цьому Рама зазначив, що ситуація на Донбасі є складною особливо для тих, хто проживає вздовж лінії розмежування.

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Також він вивчив виконання Україною мінських угод з розведення сил і засобів на певних ділянках.

Крім того, голова ОБСЄ відвідав КПВВ "Станиця Луганська", де ознайомився з особливостями функціонування контрольного пункту, рівнем пасажиропотоку, умовами, в яких проходить процес контрольно-перевірочних процедур, що забезпечують прикордонники зі складу Об'єднаних сил.

Зі свого боку командування штабу ООС звернуло увагу Рами на необхідність введення моніторингу спостерігачів ОБСЄ у вечірній і нічний час, оскільки саме в цей період противник найчастіше порушує режим тиші.