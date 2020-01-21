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Все про:ремонт (566) Військова прокуратура (608) БТР (48)

 Миколаївський бронетанковий завод поверне державі 10 млн грн за невчасно відремонтовані БТР

Згідно з контрактом з Міноборони, завод повинен був за 2014 рік відремонтувати 34 БТР-70. Але вчасно підприємство впоралося тільки з ремонтом 25 із них, а решту передало з порушенням термінів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України забезпечила реальне виконання рішення Господарського суду Миколаївської області за позовом прокурора в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" про стягнення заборгованості на суму понад 10 млн гривень", — сказано в повідомленні.

Заборгованість виникла за договором, укладеним у 2014 році між Міноборони та ДП "Миколаївський бронетанковий завод". Згідно з його умовами, завод повинен був до кінця року відремонтувати 34 бронетранспортера БТР-70. Але в термін зміг завершити ремонт тільки 25 бронетранспортерів.

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"Військова прокуратура Миколаївського гарнізону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафу і пені, які виникли у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором", - повідомили в пресслужбі.

Таким чином завдяки військовій прокуратурі вдалося забезпечити надходження в бюджет коштів у сумі понад 10 млн гривень, підсумували у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171133
 
 
 Топ коментарі
 
ЗАВТРА ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ
Николаевский бронетанковый завод вернет государству 10 млн грн за невовремя отремонтированные БТР - Цензор.НЕТ 1984
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Бронетанковый завод Государственный , возвращает Деньги Государству за то , что не сделал, Вы что понимаете в Этом бедламе ,
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Заводу виділені кошти з бюджету на 34 БТР. Робота виконана на 25 машинах. За 9 машин віддайте кошти назад. Що не ясно?
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А Сеньйор "Уманський Єрусалим" на черговому "відпочинку"
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Бронетанковый завод Государственный , возвращает Деньги Государству за то , что не сделал, Вы что понимаете в Этом бедламе ,
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Либо в этом виноват Зеленский, либо это - заслуга Парашенки.
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Заводу виділені кошти з бюджету на 34 БТР. Робота виконана на 25 машинах. За 9 машин віддайте кошти назад. Що не ясно?
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если читать как написано, то сдали все 35, но 10 - с нарушением сроков. а если это госпредприятие и наложили штраф+еще и "пеня" - то там как вернут бабло? - наверное работников за свой счет отправят гулять на неполный рабочий день (вряд ли директорский состав себя обидит), всяческие усовершенствования и закупки агрегатов похерят (если даже и планировались) и т.п. и вообще ведет к банкротству. имхо вместо штрафов (которые по сути и есть подрыв обороноспособности) должно быть расследование и по факту - посадки, если действительно диверсия, так или иначе, и по чьей вине. это скажем с частниками штрафы работают - их дохрена, конкуренция, и если что не так, - рядом есть десяток у которых все ок (это в идеальном мире конечно, у нас скорее всего "рюкзаки Авакова"). а тут - одно госпредприятие, фактически монополия и хз что и как, бумажки кругом гоняют.
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Работяги перебьются без зарплаты. главное государство 10 млн. получило. А БТР-70 можно и на их родине отремонтировать - заключить контракт с заводом в Арзамасе
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Сенцов поїхав у Давос. Добре. Він спочатку діяв майже як аля-савченко, але потім оговтався. Молодець.
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Таким образом благодаря военной прокуратуре удалось обеспечить поступление в бюджет денежных средств в сумме более 10 млн гривен, подытожили в ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3171133
Николаевский бронетанковый завод - государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины. Википедия
Эт ещё Виктор Фёдорович про тумбочку и деньги придумал. Государство выделит из бюджета деньги для исполнения решения суда и поступления денег в бюджет?
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А хто поверне українським віськовмим 600 так і не побачених ними петріотично-вітчизняних БТР-3У, "виготовлених за роки війни" у М'янмі?

Миколаївський бронетанковий завод поверне державі 10 млн грн за невчасно відремонтовані БТР - Цензор.НЕТ 9428
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Придурки. На этих заводах благодаря грабительскому Укроборонпрому и так почти никого не осталось, платят копейки с задержками по пол-года. Так прокуратура еще решила заводы добить. А ремонтировать технику кто будет? Прокурорские мрази?
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