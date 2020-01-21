 Миколаївський бронетанковий завод поверне державі 10 млн грн за невчасно відремонтовані БТР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України забезпечила реальне виконання рішення Господарського суду Миколаївської області за позовом прокурора в інтересах держави в особі Міністерства оборони України до державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" про стягнення заборгованості на суму понад 10 млн гривень", — сказано в повідомленні.

Заборгованість виникла за договором, укладеним у 2014 році між Міноборони та ДП "Миколаївський бронетанковий завод". Згідно з його умовами, завод повинен був до кінця року відремонтувати 34 бронетранспортера БТР-70. Але в термін зміг завершити ремонт тільки 25 бронетранспортерів.

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"Військова прокуратура Миколаївського гарнізону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафу і пені, які виникли у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем своїх зобов'язань за договором", - повідомили в пресслужбі.

Таким чином завдяки військовій прокуратурі вдалося забезпечити надходження в бюджет коштів у сумі понад 10 млн гривень, підсумували у відомстві.